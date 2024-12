Swisscom prévoit de désactiver le réseau cuivre : des trous dans le réseau sont prévisibles

D'ici 2030, Swisscom prévoit une couverture en fibre optique pouvant atteindre 80 pour cent. Parallèlement, le réseau cuivre doit être progressivement désactivé. Mais comment combler les lacunes du réseau ?

D'ici décembre 2025, 57 pour cent de tous les foyers suisses devraient être équipés de la "Fiber to the Home". Entre 75 et 80 pour cent d'entre eux devraient l'être cinq ans plus tard, soit environ 4,1 millions de foyers. Pour ce faire, Swisscom investit 1,7 milliard de francs par an, selon les informations figurant sur son site Internet. Mais cela ne devrait pas être la fin : Comme Inside IT l'a appris, l'expansion devrait se poursuivre par la suite.

La technologie du cuivre est "sensible aux interférences et non durable"

Toutefois, en contrepartie de l'extension de la fibre optique, le réseau cuivre actuel devrait être progressivement désactivé. L'opérateur de télécommunications s'exprime clairement auprès d'Inside IT : "D'un point de vue économique, il est inutile de maintenir le réseau cuivre dans ces conditions"

Jusqu'à 80 pour cent de couverture des ménages est prévu dans les cinq prochaines années.

Source : Shutterstock

La durabilité en pâtit également : on dit ainsi qu'il est possible d'économiser environ 100 gigawattheures, soit à peu près autant d'électricité que ce que consomme une localité de 20 000 habitants par an. De plus, le cuivre serait plus sensible aux perturbations et la maintenance de la part des fabricants serait bientôt abandonnée.

La couverture en fibre optique ne suffira pas

Il est d'ores et déjà clair que la fibre optique ne pourra pas être installée partout où il y a aujourd'hui des lignes de cuivre. Swisscom l'admet également à Inside IT. Le nombre d'entreprises et de ménages concernés n'est pas encore clair. Swisscom estime qu'il s'agit d'une "très petite quantité de clients"

Pour ces derniers, une solution de suivi par technologie mobile et satellite est prévue. Des concepts basés sur des expériences déjà réalisées sont déjà en cours d'élaboration à cet effet. Par exemple avec le produit Booster Internet 5G pour les particuliers ou Fixed Wireless Access via 5G pour les clients professionnels. Swisscom n'a toutefois pas encore fixé de dates précises pour l'abandon progressif du réseau cuivre.