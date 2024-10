Surprise - Nintendo lance une application de streaming musical pour smartphones

Nintendo lance "Nintendo Music", une application de streaming musical pour smartphones. Et elle est étonnamment bonne. Mais il y a un hic.

Le monde entier attend la Switch 2, mais Nintendo ne semble pas s'en soucier outre mesure. Au lieu d'une console de remplacement, la société a publié ce mois-ci un réveil avec capteur de mouvement bizarre. Voici maintenant la prochaine surprise à laquelle personne ne s'attendait : une application de streaming musical Nintendo pour Android et iOS.

Bandes sonores de jeux et fonctionnalités intelligentes

Alors que d'autres entreprises publient leurs bandes-son de jeux sur des services de streaming comme Spotify et autres, Nintendo développe directement une application pour sa bibliothèque musicale. Ce qui semble absurde au premier abord s'avère être une application étonnamment bonne avec des fonctions supplémentaires intéressantes.

"Nintendo Music" est structurée comme les autres applications classiques de streaming musical. Vous pouvez choisir entre différentes bandes-son de jeux Nintendo et les écouter en déplacement. Les pistes peuvent être triées par jeu, par personnage ou par moment particulier (victoire, défaite, combat contre un boss, etc.). Des playlists prédéfinies, basées sur des ambiances ("Bonne nuit", "Running", "Break Time", etc.) sont également disponibles.

Vous voulez toutes les chansons qui parlent de Yoshi ? Pas de problème!

Source : Nintendo / Youtube

En plus des blockbusters actuels comme "Animal Crossing : New Horizons", l'application contient également des titres rétro comme "The Legend of Zelda : Ocarina of Time" ainsi que des bandes-son bizarres, comme la musique du menu principal de la Wii. Vous trouverez un aperçu complet à la fin de cet article.

Vous pouvez également ajouter les titres à vos propres listes de lecture et les télécharger pour les écouter hors ligne. L'option de prolonger les pistes est particulièrement cool. Si vous souhaitez écouter plus longtemps le thème musical relativement court de Super Mario Galaxy (1:21 minutes), vous pouvez étirer la chanson jusqu'à 60 minutes. Avec cette fonction, le thème musical n'est pas simplement mis en boucle, mais découpé et rallongé aux endroits appropriés. Malheureusement, cela ne fonctionne pas (encore) pour toutes les pistes - j'aurais aimé écrire cette news sur une version d'une heure du "Hyrule Field Main Theme" d'Ocarina of Time.

Vous pouvez facilement prolonger les pistes.

Source : Nintendo / Youtube

Chaque piste est accompagnée de jolies captures d'écran des jeux concernés. Si vous avez peur d'être spoilé par les noms des titres et les images, vous pouvez mettre les jeux individuels sur une liste de spoilers pour les masquer. Génial!

La fonction spoiler est utile.

Source : Nintendo / Youtube

Ce qui est moins bien, c'est que l'application ne contient aucune information sur les compositeurs des morceaux de musique. Seul le jeu est mentionné comme interprète. C'est dommage

Uniquement disponible avec "Nintendo Switch Online"

Un autre gadget sympathique est que l'application vous résume automatiquement les jeux auxquels vous avez joué sur la Switch. Ceci parce que pour utiliser "Nintendo Music", vous devez vous connecter avec votre compte Nintendo et le service accède à vos activités de jeu.

L'obligation de disposer d'un compte a cependant un inconvénient : l'application ne peut être utilisée que par les abonnés au service "Nintendo Switch Online".

L'abonnement Nintendo Online vous permet d'accéder aux fonctionnalités multijoueurs de la Switch, ainsi qu'à un vaste catalogue rétro de jeux Nintendo classiques. Par le passé, l'entreprise a déjà étudié différentes possibilités d'amélioration supplémentaire de son service d'abonnement. Ainsi, les abonnés ont également accès à des packs d'extension payants et à du matériel exclusif - notamment des manettes rétro et le curieux réveil "Alarmo" de Nintendo.

Les jeux suivants sont disponibles dans l'application au lancement

Pour le lancement, Nintendo a intégré dans l'application 22 bandes-son de neuf consoles Nintendo différentes. La sélection devrait être élargie en permanence.

Nintendo Switch

"Animal Crossing : New Horizons"

"Mario Kart 8 Deluxe"

"Pikmin 4"

"Pokémon Cramoisi & Pourpre"

"Splatoon 3"

"Super Mario Odyssey"

"The Legend of Zelda : Breath of the Wild"

Wii

"Super Mario Galaxy"

diverses chaînes Wii, dont : Menu Wii, Mii Plaza, Boutique Wii, Photos

Nintendo DS

"Nintendogs"

"Tomodachi Collection"

Nintendo Gamecube

"Metroid Prime"

Game Boy Advance

"Fire Emblem : The Blazing Brigade"

Nintendo 64

"The Legend of Zelda : Ocarina of Time"

"Lylat Wars"

SNES

"Donkey Kong Country"

"Super Mario World 2 : Yoshi's Island"

Game Boy

"Kirby's Dream Land"

"Dr. Mario"

NES