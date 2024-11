Sur la Switch 2, vous pourrez utiliser tous vos jeux Switch

Nintendo continue de tenir ses fans en haleine concernant le successeur de la Switch. Mais au moins, la société a confirmé que vous pourrez utiliser vos jeux Switch sur la nouvelle console.

Nintendo a présenté son rapport financier pour le deuxième trimestre de l'année fiscale 2024. Dans ce rapport, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, donne également des perspectives sur les développements à venir.

À cette occasion, Furukawa confirme un thème sur lequel les fans vont certainement pousser un soupir de soulagement : Vous pourrez utiliser vos jeux Switch sur la très attendue console de remplacement. Il parle, pour être précis, de "logiciel Switch", ce qui inclut les jeux achetés sur la boutique en ligne de Nintendo ainsi que les jeux achetés sur des cartes mémoire.

Cette concession sur le thème de la rétrocompatibilité n'est pas forcément habituelle pour Nintendo. La plupart des consoles Nintendo ne permettent pas de continuer à utiliser les jeux des générations précédentes de consoles sur celles-ci. La Switch n'est pas non plus rétrocompatible avec son prédécesseur, la Wii U.

Vous pourrez également continuer à utiliser le service "Nintendo Switch Online" sur la nouvelle console. Le service est payant et vous permet de jouer en ligne avec d'autres personnes. De plus, de nombreux classiques rétros sont conservés dans l'abonnement.

Selon le rapport, 100 millions de joueurs sont actifs sur la Switch chaque année. Nintendo souhaite conserver cette base de clients fidèles et faciliter la transition des fans vers une nouvelle console grâce à ces mesures.

Annonce de la "Switch 2" durant l'année fiscale en cours

En revanche, Furukawa ne précise pas quand la Switch 2 sera lancée. Il confirme toutefois une précaution datant de mai 2024 : L'annonce du successeur de la Switch est toujours prévue pour l'année fiscale en cours, qui se termine fin mars 2025. Selon Furukawa, de nouveaux titres Switch devraient continuer à être publiés jusqu'à l'année prochaine. Le fait qu'ils soient également utilisables sur la nouvelle console devrait rendre leur achat plus attractif.

Les fans attendent depuis longtemps que Nintendo s'exprime sur la sortie et les spécifications d'une "Switch 2".

Des ventes en baisse et un cap qui se rapproche malgré tout

Les ventes de jeux et de consoles de Nintendo ont chuté d'environ 30 pour cent par rapport à la même période l'an dernier. Entre avril et septembre 2024, 4,72 millions de consoles Switch et plus de 70 millions de jeux ont ainsi été vendus. Au total, selon ces nouveaux chiffres, la Switch s'est vendue à 146 millions d'exemplaires depuis son lancement en mars 2017.

Furukawa attribue la baisse des ventes à la sortie de hits tels que The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom et le film The Super Mario Bros Movie au cours de la même période l'an dernier, qui ont stimulé les ventes. De tels blockbusters auraient fait défaut au cours des six derniers mois.

Mais les ventes sont encore solides pour une console dans sa huitième année de commercialisation. La Switch est actuellement la troisième console la plus vendue après la Nintendo DS avec 154 millions d'unités et la Playstation 2 avec 159 millions d'unités. La Nintendo DS a été produite de 2004 à 2014 et la Playstation 2 a même été commercialisée pendant plus de douze ans, de 2000 à 2012.