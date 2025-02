Nouveautés + tendances 20 3

Steam introduit des avertissements pour les jeux en accès anticipé obsolètes

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 6/2/2025

De nouveaux avertissements sur Steam vous indiquent si un jeu en accès anticipé est toujours en cours de développement ou si la dernière mise à jour date de plus d'un an. Cette fonctionnalité n'est cependant pas encore tout à fait au point.

Valve a introduit une nouvelle fonctionnalité pour sa plateforme de jeux Steam, qui avertit les utilisateurs des jeux en accès anticipé qui n'ont pas été mis à jour depuis un certain temps. Cette mesure a pour but d'aider à prendre des décisions d'achat éclairées et d'éviter les déceptions lorsque des jeux peuvent avoir été abandonnés.

Le nouvel avertissement apparaît pour les titres en accès anticipé qui n'ont pas été mis à jour depuis plus de douze mois. L'avertissement informe les utilisateurs du temps écoulé depuis la dernière mise à jour du jeu. Cette transparence a pour but d'éviter de dépenser de l'argent dans des jeux qui pourraient ne plus être développés.

Utile, mais pas encore tout à fait au point

A priori, cela semble très utile et constitue un changement positif. Cependant, la fonction ne semble pas encore tout à fait au point. Le jeu "Heartbound" en est un exemple. Selon la nouvelle fonction d'alerte de Steam, ce jeu n'a pas été mis à jour depuis 13 mois.

Après huit ans sans mise à jour, le jeu a probablement été abandonné par ses développeurs.

Source : Screenshot : Kevin Hofer Mais il semble que la fonction ne soit pas encore tout à fait au point.

Source : Capture d'écran : Kim Muntinga

Il est cependant intéressant de noter que le hub communautaire du jeu contient une note de mise à jour datant de janvier et une mention d'un patch publié le 1er février : deux signes clairs d'activité. Cela montre que la fonction d'alerte peut ne pas toujours refléter l'état actuel du développement d'un jeu, en particulier lorsque les mises à jour ne sont publiées que dans des versions bêta. Valve doit donc encore travailler sur ce point. Il faut que l'on sache exactement ce qui est considéré comme une mise à jour.

Un autre exemple, plus approprié, est le jeu Cavern Kings. Il est sorti en 2014, mais n'a pas été mis à jour depuis plus de huit ans. On peut donc raisonnablement affirmer que le jeu a été abandonné par ses développeurs.

L'extension du navigateur SteamDB permet d'afficher les mises à jour de tous les jeux

En plus de cette nouvelle fonctionnalité, l'extension de navigateur SteamDB offre un complément utile Cette extension affiche notamment la date de la dernière mise à jour pour tous les jeux, ce qui offre un niveau de transparence supplémentaire. SteamDB a fourni une indication à ce sujet via Bluesky. L'extension ajoute également des liens vers SteamDB sur différentes pages Steam et permet de voir les prix les plus bas enregistrés, le nombre de joueurs simultanés et d'autres statistiques utiles.

Avec l'extension de navigateur de SteamDB, vous obtiendrez quelques informations supplémentaires utiles.

Source : SteamDB

L'introduction de ces nouveaux avertissements et l'utilisation de l'extension du navigateur SteamDB sont des étapes vers une meilleure expérience utilisateur sur Steam.

Ce n'est que l'année dernière que j'ai pu constater, grâce à la nouvelle réglementation sur la classification par âge, que de nombreux jeux de ma liste de souhaits, par exemple, étaient complètement dépassés. Cette réglementation s'applique explicitement à l'Allemagne. Depuis le 15 novembre 2024, tous les jeux doivent afficher une classification par âge, que ce soit par l'USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) ou par le biais du questionnaire de contenu intégré à Steam. Sinon, ils sont bloqués.

Ainsi, le jeu "Cavern Kings" ne s'affiche pas non plus chez moi. Je reçois le message d'erreur suivant : "Une erreur s'est produite lors du traitement de votre demande : Ce produit n'est pas disponible actuellement dans votre pays".

Photo d’en-tête : Capture d'écran : Kim Muntinga

Cet article me plait! Cet article plaît à 20 personne(s)