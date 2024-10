"Squid Game" : David Fincher prévoit un spin-off américain pour Netflix

David Fincher, connu pour ses chefs-d'œuvre sombres comme "Seven" et "Zodiac", s'attaque à "Squid Game" : Le réalisateur star prévoit un spin-off en anglais de la série à succès de Netflix.

Alors que les fans attendent toujours la saison 2 de "Squid Game", l'univers de la série à succès de Netflix semble déjà s'étendre. Personne d'autre que le "Seven" et "The Social Network", le réalisateur David Fincher travaillerait actuellement sur une interprétation en anglais qui, bien que située dans le même univers que l'original sud-coréen, ne serait ni un remake ni une suite directe.

L'objectif exact de Fincher reste vague pour l'instant. Ce qui semble certain, c'est que la série sera son prochain grand projet pour 2025. C'est ce que rapporte le très fiable magazine spécialisé Deadline.

Après "House of Cards" : Fincher et Netflix avec une nouvelle série à succès?

Ce serait donc la première extension en langue anglaise et en fiction de l'univers de "Squid Game". Netflix a certes déjà essayé de profiter de la popularité de la série pour toucher un public encore plus large avec le jeu de télé-réalité "Squid Game : The Challenge" et des projets d'adaptation de jeux vidéo. Mais la série de Fincher pourrait être le premier "vrai" spin-off qui réellement plonge plus profondément dans la sombre histoire du fossé social qui distingue la série originale de la simple glorification de la violence.

En coulisse Spoiler Talk : Squid Game, hype ou critique de la société ? par Luca Fontana

Cela correspond bien à David Fincher : "Squid Game" entrelace des éléments de critique sociale avec des jeux à suspense, et c'est précisément ce genre de facettes sombres que l'on connaît à Fincher, qui a déjà réalisé des thrillers comme "The Game", "Zodiac", "Gone Girl" ou "Mindhunter" a montré son affinité avec les abîmes psychologiques.

Il est bien connu que Fincher et Netflix forment depuis longtemps une équipe solide : en effet, en tant que réalisateur des deux premiers épisodes et producteur exécutif des autres épisodes de "House of Cards", il a largement contribué à l'ascension fulgurante de Netflix au début des années 2010. A cela s'ajoutent d'autres séries Netflix comme "Mindhunter" ou "Love, Death & Robots", sur lesquelles il a travaillé en tant que réalisateur et producteur. On pourrait donc dire que lorsque Fincher et Netflix s'associent, le public peut se réjouir.

Bien que Netflix n'ait pas encore fait de déclaration officielle, Deadline croit savoir que l'histoire se déroulera aux Etats-Unis et sera écrite par le scénariste britannique Dennis Kelly. Kelly est surtout connu pour la série "Utopia" - et si "Squid Game" est interprété dans le contexte américain, cela pourrait propulser la critique sociale de la série originale dans une nouvelle dimension occidentale.