Spot+Scrub AI : Dyson fait son retour sur le marché des aspirateurs-robots

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 17/11/2025

Dyson lance Spot+Scrub AI, un nouveau robot aspirateur. Il est étonnamment bon marché - et imite les recettes à succès de la concurrence.

Jusqu'à présent, les robots aspirateurs de Dyson n'ont pas été une histoire à succès. Pour le Dyson 360 Vis Nav, par exemple, lancé il y a deux ans à peu près, la société anglaise a déclaré : Nous n'avons pas besoin de serpillières, une station de base est également superflue - et une caméra suffit pour la navigation, les scanners Lidar sont surestimés.

Le résultat : de mauvaises critiques de la part des testeurs, des évaluations médiocres de la part de la communauté - et cela pour un prix au plus haut niveau. Aujourd'hui, tout devrait changer, avec le Dyson Spot+Scrub AI, annoncé dans les moindres détails.

Pour la première fois avec un rouleau et une station d'aspiration

Oh miracle : le nouveau modèle intègre tout ce qui, selon Dyson, était encore inutile il y a deux ans. Le robot dispose d'un rouleau humide qui s'auto-nettoie et nettoie ainsi le sol avec de l'eau fraîche. A cela s'ajoute une station d'aspiration et de nettoyage dans laquelle la poussière et la saleté sont déposées et la serpillière est nettoyée à l'eau chaude et séchée.

Et oui, Dyson ne s'appuie plus seulement sur une caméra avec reconnaissance d'image assistée par IA pour la navigation ; un scanner Lidar est également intégré. Le fabricant promet que le robot pourra s'orienter facilement, éviter les obstacles et même contourner les chaussettes et les excréments de chien.

Le Spot+Scrub AI peut donc désormais faire tout ce que ses concurrents Dreame, Roborock ou Ecovacs proposent déjà depuis au moins un ou deux ans.

Le nouveau robot aspirateur de Dyson possède une station d'aspiration.

Source : Dyson

Détection automatique de la saleté avec l'IA

Au moins, Dyson apporte aussi sa touche personnelle. Alors que la concurrence aspire généralement la poussière dans un sac à poussière, le Spot+Scrub AI dispose d'un système sans sac similaire à celui des aspirateurs sans fil. La saleté et les particules se retrouvent dans un bac fermé. Vous le videz dans la poubelle, le mécanisme d'ouverture ne nécessitant qu'une seule main.

Le robot est censé reconnaître 200 types de saletés et d'objets grâce à une caméra et à l'IA. Sur un liquide déversé comme de la sauce soja ou de la sauce tomate, le Spot+Scrub AI ne se contente pas d'un seul coup d'éponge, mais fait des allers-retours de manière autonome jusqu'à ce que tout soit parti. Ce serait effectivement un plus par rapport aux modèles concurrents qui ne nettoient pas après une telle salissure.

Comme pour les aspirateurs à batterie, un laser vert éclaire le sol sur le robot. La poussière et la saleté sont ainsi encore plus visibles, non seulement pour les yeux humains, mais aussi pour la caméra du Spot+Scrub AI. Cela devrait encore améliorer le nettoyage.

Certaines caractéristiques d'autres modèles haut de gamme manquent cependant : le Dyson ne grimpe pas sur les seuils élevés et la serpillière n'est pas recouverte lorsque le robot passe sur les tapis.

Le Spot+Scrub AI semble assez conventionnel, mais pourrait marquer des points avec une bonne détection de la saleté.

Source : Dyson

Une étiquette de prix étonnamment modeste

Dans de nombreux pays européens, le Spot+Scrub AI sera lancé dès le mois de décembre. En Suisse, le robot n'arrivera que l'année prochaine - une date de début précise n'a pas encore été fixée.

Le prix est de 999 euros dans la zone euro. C'est nettement moins que les modèles haut de gamme de la concurrence, qui affichent 1200 euros et plus sur leur étiquette de prix. Même son prédécesseur, le Dyson 360 Vis Nav, coûtait 300 euros de plus.

Dyson peut-il enfin marquer des points dans le domaine des robots ? Cela dépend en grande partie de la manière dont les fonctionnalités annoncées fonctionnent réellement au quotidien. Si la détection de la saleté, par exemple, est nettement meilleure que celle de la concurrence, cela pourrait être un gros point positif qui compenserait facilement les fonctionnalités manquantes.

Photo d’en-tête : Dyson

