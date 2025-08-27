Nouveautés + tendances 10 4

Spotify lance une nouvelle fonction de messagerie pour les contenus audio

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 27/8/2025

Spotify ajoute une fonction de messagerie à son application. Les utilisateurs peuvent partager directement des chansons, des podcasts et des livres audio sans passer par une messagerie externe. L'Europe devra encore patienter un peu.

Spotify devient plus social. Dans une sélection de marchés, l'application lance une fonction de messagerie intégrée. Ainsi, vous pouvez enfin envoyer des chansons, des podcasts ou des livres audio directement dans l'application - sans devoir recourir à des messageries externes. Le déploiement a déjà commencé et concerne aussi bien les utilisateurs gratuits que les utilisateurs premium âgés de 16 ans et plus.

Partager, chatter, réagir : tout dans l'app

La nouvelle fonction de messagerie est profondément intégrée dans l'application Spotify. Vous démarrez une conversation en cliquant sur l'icône de partage pendant la lecture d'un contenu et en sélectionnant un contact avec lequel vous avez déjà interagi, par exemple via une liste de lecture commune. L'autre personne doit d'abord accepter votre demande avant que vous puissiez vous envoyer des messages.

En plus de partager du contenu, vous pouvez également envoyer des messages texte et répondre avec des emojis. Les messages apparaissent dans un nouvel onglet appelé «Messages» dans le menu du profil. Vous pouvez également y faire défiler les recommandations précédentes et garder une trace des personnes avec qui vous avez partagé quoi.

Voici comment fonctionne le partage dans Spotify Messages : vous sélectionnez un contact via l'icône de partage, vous écrivez un message à son sujet et vous envoyez la chanson directement dans le chat.

Source : Spotify

Protection des données et contrôle

Spotify souligne que les messages sont stockés et transmis sous forme cryptée. Il ne s'agit toutefois pas d'un cryptage de bout en bout. Vous pouvez bloquer des contacts, signaler des messages ou désactiver complètement la fonction. Vous gardez ainsi le contrôle sur les personnes autorisées à vous contacter. Et si vous souhaitez vous passer complètement de cette fonction, il vous suffit de la désactiver dans les paramètres.

Rollout : la fonction sera-t-elle aussi disponible en Suisse?

Oui, mais pas tout de suite. Spotify commence d'abord le déploiement en Amérique latine et en Amérique du Sud. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et l'UE suivront dans les semaines à venir. Comme la Suisse fait partie de la zone UE dans le contexte de Spotify, vous pouvez vous attendre à ce que la fonction soit bientôt disponible chez nous aussi. Spotify ne donne pas de date précise, mais confirme que l'UE dans son ensemble fait partie du lancement.

Pourquoi Spotify fait-il ce pas ?

En introduisant la messagerie directe, Spotify poursuit un objectif clair : vous faire rester plus longtemps dans l'application. En partageant et en discutant du contenu directement dans Spotify, l'engagement des utilisateurs augmente. C'est un facteur important pour l'activité publicitaire de l'entreprise.

Spotify ne considère pas cette nouvelle fonctionnalité comme un remplacement des autres plateformes, mais comme un complément. Vous pouvez toujours partager du contenu via TikTok ou Instagram, mais vous pouvez désormais le faire directement dans Spotify.

En 2017, Spotify avait déjà supprimé une fonctionnalité similaire. La demande était alors tout simplement trop faible. Avec environ 696 millions d'utilisateurs actifs dans le monde (au 2ème trimestre 2025), les conditions sont aujourd'hui bien meilleures.

