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Spotify diffuse un son au bit près

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 18/3/2026

Spotify apporte la lecture au bit près sur le bureau avec le "mode exclusif" - vous pouvez ainsi écouter de la musique sans modification du son.

Spotify introduit une nouvelle fonctionnalité pour les passionnés de musique. Il s'agit de «Exclusive Mode». Celui-ci permet une lecture au bit près. Cela signifie que les données audio atteignent votre périphérique de sortie sans passer par Windows. C'est particulièrement intéressant si vous utilisez du matériel audio externe comme un DAC ou des amplificateurs de casque de haute qualité.

Concrètement, cette précision binaire signifie qu'il n'y a pas de modifications indésirables du son. Ni la dynamique ni la réponse en fréquence ne sont ajustées par le système. Spotify délivre le signal tel qu'il se présente dans le flux. Ce mode sera d'abord disponible pour l'application de bureau de Spotify pour Windows.

Comment cela fonctionne-t-il exactement?

En règle générale, Windows modifie les signaux audio avant de les diffuser. Le système mélange différentes sources sonores, ajuste le volume ou convertit la fréquence d'échantillonnage. C'est précisément ce type d'intervention que le nouveau mode empêche. Au lieu de cela, Spotify diffuse la musique telle quelle. Ainsi, alors qu'habituellement plusieurs instances interviennent dans le trajet du signal, le «Exclusive Mode» réduit ce trajet à un minimum.

Mais cela implique aussi des restrictions. Lorsque le «Exclusive Mode» est actif, Spotify bloque les autres sources audio sur votre ordinateur. Vous n'entendez donc pas les sons système parallèles ou les sons provenant d'autres programmes.

Spotify lui-même bloque certaines fonctionnalités. Des fonctionnalités telles que Crossfade ou Automix ne peuvent pas être utilisées dans ce mode, car elles modifieraient le signal audio.

Avec l'introduction de «Exclusive Mode», Spotify répond à une demande de longue date des utilisateurs qui souhaitent avoir plus de contrôle sur la sortie audio. D'autres services musicaux proposent des fonctionnalités comparables depuis un certain temps déjà. L'absence de prise en charge était jusqu'à présent considérée comme une lacune, en particulier par les amateurs de hi-fi et d'audio.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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