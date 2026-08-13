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Spotify déclare la guerre aux artistes de l'IA

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 13/8/2026

Spotify signalera les profils d'artistes générés par l'IA à partir de la mi-septembre. Ils seront également bannis des recommandations d'algorithmes.

Le contenu IA sur les plateformes de streaming n'est plus une exception. Des services comme Spotify sont littéralement inondés de chansons générées par l'IA, parfois par des profils d'artistes entièrement composés d'IA. Mardi, Spotify a clairement indiqué dans une déclaration publique : nous voulons changer les choses. À partir de la mi-septembre, les profils d'artistes générés par l'IA recevront un badge «AI Persona». C'est-à-dire une étiquette indiquant que l'artiste en question n'est pas humain, mais uniquement une IA.

Spotify accorde un délai pour l'«auto-déclaration»

Depuis le 11 août, les artistes ont la possibilité de se déclarer eux-mêmes comme projet d'IA. Parallèlement, Spotify vérifie également les profils – d'abord ceux qui ont une portée particulièrement élevée, c'est-à-dire un grand nombre d'abonnés.

Si un badge «IA» est attribué à un profil, vous verrez dans la bannière du profil si l'artiste l'a déclaré lui-même ou non. Ceux qui ont été inclus sans le vouloir seront informés et pourront se défendre ou confirmer l'ensemble. Plus tard, les utilisateurs pourront également signaler eux-mêmes les profils suspects.

Il est difficile pour les profanes de faire la distinction – l'algorithme aidera bientôt

Il est de plus en plus difficile pour les auditeurs de distinguer les chansons d'artistes humains des produits de l'intelligence artificielle. Qu'il s'agisse d'un humain avec une guitare ou d'un LLM avec un plugin de réverbération, le son est de plus en plus similaire. Jusqu'à présent, l'algorithme ne faisait pas non plus de distinction. Les profils d'IA étaient recommandés dans les sections «Discover Weekly», «Release Radar» et la radio de Spotify.

Cela change maintenant : dès qu'un profil est marqué comme AI Persona, il disparaît de toutes les recommandations éditoriales et personnalisées. Ensuite, vous devrez rechercher vous-même les chansons correspondantes si vous voulez les écouter malgré l'IA. L'algorithme exclura les profils d'IA.

Cependant : il s'agit uniquement de l'identité, pas de la production. Si une personne réelle utilise des outils d'IA en studio, cela reste autorisé. L'exclusion par l'algorithme ne s'applique qu'aux chansons entièrement composées par l'IA.

Que font les autres plateformes ?

Spotify, avec ses mesures, est en bonne compagnie avec d'autres plateformes de streaming – même si les Suédois sont un peu en retard par rapport à leurs concurrents. Qobuz et Bandcamp adoptent la ligne la plus dure contre le contenu IA. Ces derniers interdisent le contenu IA et le suppriment complètement de leur plateforme. Qobuz interdit le contenu IA selon la source ou le démonétise. Cela signifie que l'uploadeur ne peut plus en tirer de l'argent. Ils sont également supprimés de l'algorithme. Deezer refuse également les redevances pour les téléchargements d'IA et les exclut de l'algorithme. Chez Tidal et YouTube Music, il y a une identification, parfois une démonétisation et une interdiction d'imiter de vrais artistes. Apple Music, en revanche, reste souple. Il y a une identification comme contenu IA, mais pas d'autres mesures.

Photo d’en-tête : Spotify

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