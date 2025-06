Nouveautés + tendances 53 32

"Spaceballs 2" arrive - et avec Ludicrous Speed

Luca Fontana Traduction: traduction automatique 13/6/2025

La galaxie a attendu longtemps, c'est maintenant officiel : "Spaceballs" est de retour. Avec Helmchen, Yogurt, Lone Starr et une méta-salve qui ferait passer n'importe quel saut hyperspatial pour une vitesse d'escargot.

Il l'a vraiment fait. Quarante ans après le premier Helmchen, Mel Brooks allume l'hyperespace pour une suite qui est loin d'être silencieuse : «Spaceballs 2» sortira en 2027 - avec d'anciens héros, de nouveaux visages et une intrigue qui est censée être tout et rien à la fois.

Voici la bande-annonce :

Qui ? Quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Et surtout, pourquoi ?

La bande-annonce - un text crawl affectueusement survitaminé dans le meilleur style «Spaceballs»- ne contient aucune scène. Et pourtant, il y a plus d'humour méta dans ces quelques mots que dans toute une série de science-fiction. Le message est clair : «» est de retour. Non pas comme une copie bon marché, mais comme une véritable suite avec des éléments de reboot : «A Non-Prequel Non-Reboot Sequel Part Two but with Reboot Elements Franchise Expansion Film.»

Ou comme dirait Yogurt : Merchandising ! Merchandising!

Le casting donne encore plus de matière à l'enthousiasme : Bill Pullman revient en Lone Starr, Rick Moranis enfile à nouveau son casque surdimensionné, et Mel Brooks, à 98 ( !) ans, se glisse une fois de plus dans la tunique dorée de Yogurt.

Le fait que Moranis soit de retour à bord tient presque du miracle galactique. L'acteur s'était retiré dans les années 1990 pour se consacrer entièrement à sa famille après le décès de sa femme. Il est donc d'autant plus heureux qu'il fasse aujourd'hui un retour cinématographique que les fans du monde entier devraient célébrer.

Mais les anciens ne sont pas les seuls à remonter sur le pont. Keke Palmer («Nope», «One of Them Days») sera également de la partie dans le rôle de Destiny, ainsi que Lewis Pullman, le fils de Bill, qui jouera le rôle de Starburst - la progéniture de Lone Starr et de la princesse Vespa, qui a entre-temps été élevée au rang de reine. Et oui, Daphne Zuniga est également de retour. Et que serait «Spaceballs» sans une bonne dose de Druish Royalty?

Un film pas comme les autres - ou peut-être tous à la fois

La nature exacte de l'histoire reste encore secrète. Ce que nous savons : Le projet vient des studios Amazon MGM, il est réalisé par Josh Greenbaum («Barb and Star Go to Vista Del Mar»), le scénario est écrit par Benji Samit et Dan Hernandez («Pokémon : Detective Pikachu») ainsi que par Josh Gad, qui est également acteur et producteur.

« Cette parodie de genre semble avoir l'intention de se moquer à nouveau de tout, mais cette fois-ci pas seulement de l'original de Star Wars», mais aussi de ses innombrables suites, préquelles et spin-offs. Qui sait, le film pourrait même devenir si méta qu'il se parodie lui-même. Ou Disney. Ou les deux. Probablement les deux.

May the Schwartz be with ... the Fanservice?

Avec le retour de Rick Moranis et du casting original, Mel Brooks sort l'artillerie lourde de la nostalgie. Cela devrait provoquer l'extase des fans de longue date. Mais le nouveau trio de comédiens (Palmer, Gad, Pullman Jr.) pourrait également insuffler un vent de fraîcheur dans les moteurs de la suite.

On verra bien si «Spaceballs 2» devient plus qu'un hommage affectueux avec des gags d'avant-hier. Mais une chose est sûre : si quelqu'un peut orchestrer le chaos, c'est bien Mel Brooks. Et si ce n'est pas le cas, le film sera tellement stupide qu'il en deviendra bon. Ou au moins un grand moment de plaisir.

Quoi qu'il en soit, une chose est sûre : attachez votre ceinture. «Spaceballs» passe à la vitesse Ludicrous. Encore une fois.

Photo d’en-tête : Amazon MGM Studios

