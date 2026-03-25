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Sora sur le point de disparaître : OpenAI débranche son IA vidéo à la surprise générale

Debora Pape Traduction : traduction automatique 25/3/2026

Sora, l'application d'intelligence artificielle vidéo d'OpenAI, a fait l'effet d'une bombe et a assuré à la société un investissement de plusieurs milliards de dollars de la part de Disney. Quelques mois plus tard seulement, le service est abandonné.

C'en est fini de l'application vidéo d'intelligence artificielle Sora. Sur X, le service, qui fait partie d'OpenAI comme ChatGPT, a créé la surprise en annonçant que l'application et l'API de développement ne seraient bientôt plus disponibles. Les détails devraient suivre ultérieurement.

Qu'est-ce que Sora? L'annonce de Sora a eu lieu en février 2024 et a fait beaucoup de bruit. Avec de simples prompteurs de texte, Sora peut créer des vidéos d'IA de haute qualité. En décembre 2024, le service a été lancé dans le cadre des niveaux d'abonnement ChatGPT «Plus» et «Pro». En septembre 2025, la version améliorée Sora 2 a été lancée, ainsi qu'une application avec un flux vidéo de type TikTok, contenant uniquement des vidéos générées par IA.

Cela soulève des questions. Ce n'est qu'en décembre que le groupe Disney a investi un milliard de dollars US dans Sora et a autorisé, par le biais d'un contrat de trois ans, l'utilisation de 200 personnages Disney sous licence dans les vidéos IA de Sora. Cette bonne affaire semble désormais ne plus se concrétiser.

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Pourquoi Sora est-il abandonné ?

OpenAI n'a pas encore donné de détails sur les raisons de cette décision. L'entreprise est confrontée à des problèmes financiers malgré l'énorme succès de ChatGPT. Début décembre déjà, le CEO Sam Altman aurait demandé à ses employés d'améliorer le produit phare ChatGPT, car la concurrence de Google et Anthropic montait en puissance. En février 2026, l'annonce que ChatGPT, malgré son modèle d'abonnement, afficherait aux États-Unis affichera des publicités - une mesure que le PDG Sam Altman avait auparavant toujours rejetée comme étant le dernier recours en matière de financement.

Il y a quelques jours, on apprenait qu'OpenAI travaillait à une restructuration stratégique. L'entreprise souhaiterait se concentrer davantage sur ses compétences clés, ChatGPT et les solutions d'entreprise. Le conseil d'administration est donc en train de réfléchir aux autres secteurs qui pourraient être dépassés.

Il semble maintenant que Sora soit touché. Un calcul coûts/bénéfices pourrait également y avoir contribué : L'exploitation de Sora est coûteuse, car la création de vidéos nécessite une énorme puissance de calcul. L'équipe de Sora devrait cependant être maintenue et se concentrer sur «la simulation du monde réel pour faire avancer la robotique destinée à aider les humains dans des tâches concrètes et physiques», comme le dit un porte-parole.

Photo d’en-tête : OpenAI/Sora

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