Sora sur le point de disparaître : OpenAI débranche son IA vidéo à la surprise générale

Point de vue
Disney et OpenAI ouvrent la boîte de Pandore de l'IA
par Luca Fontana
Sora, l'application d'intelligence artificielle vidéo d'OpenAI, a fait l'effet d'une bombe et a assuré à la société un investissement de plusieurs milliards de dollars de la part de Disney. Quelques mois plus tard seulement, le service est abandonné.
C'en est fini de l'application vidéo d'intelligence artificielle Sora. Sur X, le service, qui fait partie d'OpenAI comme ChatGPT, a créé la surprise en annonçant que l'application et l'API de développement ne seraient bientôt plus disponibles. Les détails devraient suivre ultérieurement.
Cela soulève des questions. Ce n'est qu'en décembre que le groupe Disney a investi un milliard de dollars US dans Sora et a autorisé, par le biais d'un contrat de trois ans, l'utilisation de 200 personnages Disney sous licence dans les vidéos IA de Sora. Cette bonne affaire semble désormais ne plus se concrétiser.
OpenAI n'a pas encore donné de détails sur les raisons de cette décision. L'entreprise est confrontée à des problèmes financiers malgré l'énorme succès de ChatGPT. Début décembre déjà, le CEO Sam Altman aurait demandé à ses employés d'améliorer le produit phare ChatGPT, car la concurrence de Google et Anthropic montait en puissance. En février 2026, l'annonce que ChatGPT, malgré son modèle d'abonnement, afficherait aux États-Unis affichera des publicités - une mesure que le PDG Sam Altman avait auparavant toujours rejetée comme étant le dernier recours en matière de financement.
Il y a quelques jours, on apprenait qu'OpenAI travaillait à une restructuration stratégique. L'entreprise souhaiterait se concentrer davantage sur ses compétences clés, ChatGPT et les solutions d'entreprise. Le conseil d'administration est donc en train de réfléchir aux autres secteurs qui pourraient être dépassés.
Il semble maintenant que Sora soit touché. Un calcul coûts/bénéfices pourrait également y avoir contribué : L'exploitation de Sora est coûteuse, car la création de vidéos nécessite une énorme puissance de calcul. L'équipe de Sora devrait cependant être maintenue et se concentrer sur «la simulation du monde réel pour faire avancer la robotique destinée à aider les humains dans des tâches concrètes et physiques», comme le dit un porte-parole.
Aussi à l'aise devant un PC gaming que dans un hamac au fond du jardin. Aime l'Empire romain, les porte-conteneurs et les livres de science-fiction. Traque surtout les news dans le domaine de l'informatique et des objets connectés.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher