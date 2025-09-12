Nouveautés + tendances 5 1

Sony Xperia 10 VII : nouvelles caméras et mises à jour plus longues

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 12/9/2025

Des caméras améliorées, un nouveau chipset et des mises à jour logicielles prolongées sont les principales nouveautés du Sony Xperia 10 VII.

Avec une prise casque de 3,5 mm, un bouton de déclenchement de l'appareil photo et des haut-parleurs en façade, Sony continue d'offrir sur le Xperia 10 VII des caractéristiques que l'on ne trouve pas (ou plus) sur la plupart des autres smartphones.

Nouvelles caméras à l'arrière

Pour que les photos prises via le bouton de déclenchement soient encore plus belles, Sony met à jour les appareils photo à l'arrière du Xperia 10 VII. L'appareil photo principal n'a certes que 2 mégapixels de résolution en plus, avec 50 mégapixels, mais surtout un capteur d'une surface de 1/1,56 pouce. Il serait ainsi 1,6 fois plus grand que sur le Xperia 10 VII. Pour l'appareil photo ultra grand angle, la résolution passe de 8 à 13 mégapixels et la surface du capteur passe de 1/4 à 1/3 de pouce. La caméra frontale reste inchangée à 8 mégapixels.

Sony place désormais les deux caméras arrière dans une barre transversale.

Source : Sony

Pour le processeur, Sony a intégré le Snapdragon 6 Gen 3 dans le Xperia 10 VII, qui devrait être sensiblement plus puissant que le Gen 1 de son prédécesseur. Effet secondaire du chipset : la version Bluetooth s'améliore de 5.2 à 5.4 et le Wi-Fi de 5 à 6E. Le smartphone n'existe qu'en version mémoire avec huit gigaoctets de mémoire vive et 128 gigaoctets d'espace de stockage. Cette dernière peut être étendue avec une carte microSD.

L'écran OLED de 6,1 pouces du Xperia 10 VII a une résolution de 2340 × 1080 pixels et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hertz. Le verre Gorilla Glass Victus 2 protège l'écran tactile contre les rayures et autres dommages. Le boîtier du smartphone est en plastique et est étanche à l'eau et à la poussière selon la norme IP68. La batterie a une capacité de 5000 mAh et supporte PowerDelivery (USB PD) lors de la charge. Sony ne précise pas la puissance maximale que le Xperia peut recevoir via son port USB-C.

Pas encore d'Android 16 à bord, mais des mises à jour plus longues que son prédécesseur.

Source : Sony

Sony livre encore le Xperia 10 VII avec Android 15 et non directement avec Android 16. Le smartphone devrait recevoir jusqu'à quatre mises à jour du système d'exploitation. En revanche, Sony promet des mises à jour de sécurité pendant six ans. Cela représente une mise à jour et deux ans de plus que son prédécesseur. L'assistant IA de Google, Gemini, ainsi que la fonction de recherche Circle-to-Search sont embarqués. En dehors de cela, Sony reste discret sur l'IA préinstallée.

Prix et disponibilité

Le Xperia 10 VII devrait être disponible dans le courant du mois de septembre. Le prix de vente conseillé de Sony est de 419 francs ou 449 euros.

Photo d’en-tête : Sony

