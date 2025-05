Nouveautés + tendances 11 8

Sony Xperia 1 VII : une puce plus puissante et des mises à jour plus espacées

Michelle Brändle Traduction: traduction automatique 13/5/2025

Les nouveautés apportées au nouveau smartphone phare de Sony sont peu nombreuses mais décisives. Outre les mises à niveau matérielles, le fabricant promet enfin des périodes de mise à jour plus longues. Pour cela, il faudra mettre la main au porte-monnaie.

Les améliorations apportées au nouveau Sony Xperia 1 VII par rapport à son modèle précédent ne sont pas trop importantes. Elles concernent principalement le chipset et l'appareil photo.

Une particularité que Sony a conservée de ses prédécesseurs est la prise jack pour les écouteurs. Si vous trouvez cela trop vieux jeu, le fournisseur propose le dernier Bluetooth : 6.0.

D'emblée, je m'adresse à tous ceux qui sont basés en Suisse : selon l'état actuel, le smartphone ne franchira pas la frontière suisse. Si cela change, je vous le ferai savoir ici.

Design et écran : Sony reste fidèle à lui-même

Avec une taille de 16,2 × 7,4 × 0,8 centimètres et un poids de 197 grammes, le Sony Xperia 1 VII fait partie des smartphones les plus fins et les plus légers. Le boîtier est également protégé contre l'eau et la poussière selon la norme IP68. Autrement dit, une plongée en eau douce jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes ne pose aucun problème.

Sony n'a pas touché au design, vous pouvez seulement choisir une nouvelle couleur. En effet, en plus du kaki et du noir, il existe désormais un violet rougeâtre appelé Orchid Purple.

Le design reste le même, mais une nouvelle couleur fait son apparition : Orchid Purple.

Source : Sony

Sony installe ici un écran OLED de 6,5 pouces au format 19,5:9, un format qui s'est légèrement élargi depuis le dernier modèle par rapport aux années précédentes, mais qui reste plus étroit que les appareils comparables. La résolution est de 1080 x 2340 pixels. Ce n'est pas exceptionnel, mais c'est suffisant pour obtenir une image nette. Le taux de rafraîchissement est de 120 Hertz maximum et s'adapte à la situation actuelle. Si vous jouez par exemple, le smartphone utilise le 120 complet. L'écran reste globalement le même que son prédécesseur.

Le Xperia 1 VII est recouvert de Corning Gorilla Glass Victus 2 à l'avant et Victus à l'arrière. Le verre spécialement traité doit protéger le smartphone particulièrement bien contre les chutes, mais aussi contre les rayures.

Matériel : des performances accrues grâce à la puce Elite

Le Sony Xperia 1 VII est équipé de la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Elite. A cela s'ajoutent 12 gigaoctets de RAM et 256 de mémoire interne. Vous pouvez étendre cette dernière avec une carte microSD.

La batterie a une capacité de 5000 mAh et supporte une charge rapide. Sony annonce jusqu'à deux jours d'autonomie. Avec le recul de mon essai avec le Sony Xperia 1 VI, cela pourrait bien correspondre, notamment grâce à l'efficacité de la puce. A l'époque, le Xperia 1 VI avait atteint une autonomie de 18 heures.

Le savoir-faire de Sony en matière d'appareils photo est intégré au Xperia 1 VII

Source : Sony

A l'arrière du Sony Xperia 1 VII, on trouve trois caméras. Sony a renouvelé l'appareil photo grand angle : il offre désormais 50 mégapixels (MP) au lieu de 12 sur le modèle précédent. Le capteur de la caméra télé a également été agrandi, il était de 1/2,5 pouces l'année dernière, il est maintenant de 1/1,35 pouces.

Caméra principale : 52 MP, capteur de 1/1,35 pouce (24/48 mm)

Grand angle : 50 MP, capteur 1/1,56 pouce (16mm)

Caméra téléobjectif : 12 MP, capteur 1/1,35 pouce, zoom optique (85-170 mm)

Caméra frontale : 12 MP, capteur 1/2,9 pouce

Le capteur d'image «Exmor T» utilisé les années précédentes est cette fois encore intégré à l'appareil photo principal. Selon Sony, il est particulièrement sensible à la lumière, mais il ne s'était pas particulièrement distingué lors de mes essais à l'époque. Ce qui est nouveau, ce sont les fonctions d'intelligence artificielle. L'une d'entre elles ajuste automatiquement le cadrage des vidéos pour que le sujet soit au centre

Logiciel : enfin des périodes de mise à jour plus longues

Sony livre le Xperia 1 VII avec Android 15. Ces dernières années, le constructeur n'a fourni que trois mises à jour d'Android et quatre années de correctifs de sécurité. Pour un smartphone haut de gamme de cette catégorie de prix, c'était trop peu et c'était ma plus grande critique. Aujourd'hui, le fabricant fait enfin mieux : quatre mises à jour Android sont prévues, ainsi que six ans de mises à jour de sécurité.

Prix et disponibilité

Le Sony Xperia 1 VII est disponible dès maintenant au prix de vente conseillé de 1499 euros. Nous ne savons pas encore s'il trouvera son chemin vers la Suisse. Si nous parvenons à le mettre en vente, je vous en informerai ici et vous donnerai un lien vers le produit.

Photo d’en-tête : Sony

