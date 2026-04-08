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Sony vous transforme en personnage de jeu - voici ce qui se cache derrière "The Playerbase".

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 8/4/2026

Sony lance "The Playerbase" : un programme qui vous permet d'incarner un personnage dans un jeu des Playstation Studios. Le premier est "Gran Turismo 7". Voici comment postuler.

La frontière entre le canapé du salon et le monde virtuel s'estompe. Avec «The Playerbase», Sony Interactive Entertainment va plus loin que d'habitude : le programme vous place vous-même dans un jeu des Playstation Studios.

Votre apparence est capturée numériquement et intégrée dans le monde du jeu en tant que personnage. Ce qui peut sembler être un gadget est avant tout une façon inhabituellement directe de faire participer les joueurs, mais aussi de les transformer en partie visible de l'action.

Comment fonctionne la candidature

L'entrée dans le programme est simple. Tous les détails, les conditions officielles de participation ainsi que les possibilités de candidature sont dès à présent disponibles sur la page Playstation. Sony limite la participation à certains marchés. L'Europe est explicitement incluse, ce qui signifie que les candidatures de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse sont également possibles.

Pour postuler, vous devez d'abord répondre à quelques questions sur vos expériences précédentes avec Playstation. Vous expliquerez également en quelques mots pourquoi vous souhaitez faire partie de «The Playerbase» et vous vous connecterez avec votre identifiant de compte Playstation.

Après la date limite de candidature, Sony examinera toutes les soumissions et sélectionnera un nombre limité de finalistes. Des entretiens par appel vidéo seront ensuite organisés. Ce n'est qu'ensuite qu'une personne sera sélectionnée pour apparaître comme portrait de personnage dans «Gran Turismo 7» pendant une période limitée.

«Gran Turismo 7» servira de première plateforme pour le nouveau programme communautaire de Sony «The Playerbase».

Source : Sony

Une journée de scan à Los Angeles

Le gagnant ou la gagnante et la personne qui l'accompagne vivront une expérience spéciale au-delà de l'écran. La personne sélectionnée sera invitée à une journée de numérisation dans un studio d'art visuel de Los Angeles, où elle travaillera avec un designer pour créer un logo Fantasy personnalisé et une peinture de véhicule unique. Ces deux éléments seront intégrés de manière permanente dans le menu de la vitrine de «Gran Turismo 7».

Sony s'appuie sur des technologies de capture pour garantir une représentation réaliste de la personne sélectionnée dans le jeu. L'entreprise n'a pas encore décrit publiquement les détails du processus technique de numérisation.

Plus qu'un simple jeu

Isabelle Tomatis, vice-présidente Global Marketing chez Sony Interactive Entertainment, exprime clairement l'ambition du programme : «The Playerbase est notre façon de remercier les joueurs qui ont fait de Playstation ce qu'elle est aujourd'hui.»

Sony pense au long terme. La société prévoit d'étendre progressivement «The Playerbase» à mesure que d'autres studios Playstation se joindront à elle. Parmi les studios maison, on trouve Guerrilla Games, Insomniac Games et Naughty Dog, tous connus pour leurs productions aux univers de jeu très travaillés et aux nombreux personnages secondaires.

Pour le lancement, Sony propose trois créneaux, dont l'un est réservé à «Gran Turismo 7». Sony dévoilera ultérieurement les deux autres titres, dans chacun desquels un fan sera représenté.

La pérennité de «The Playerbase» dans la stratégie de Playstation dépendra de l'accueil réservé au programme. Le coup d'envoi est donné et la candidature est ouverte.

Photo d’en-tête : Sony

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