Sony va céder le contrôle de ses activités de télévision à TCL

TCL et Sony prévoient de créer une filiale commune. Les marques Sony et Bravia seront maintenues.

Sony [a annoncé qu'il cédait la responsabilité de ses activités de télévision au groupe chinois TCL. La société japonaise traditionnelle a signé un protocole d'accord avec TCL qui devrait déboucher sur un accord contraignant d'ici mars 2026. L'objectif est de créer une nouvelle filiale. Les marques Sony et Bravia devraient être conservées. La nouvelle société devrait être opérationnelle en avril 2027. TCL détiendra 51 pour cent des parts et Sony 49 pour cent. Le contrôle des téléviseurs, des systèmes de divertissement à domicile et des systèmes sonores passera ainsi à la Chine. L'opération doit cependant encore être approuvée par l'autorité de régulation compétente.

Le meilleur des deux mondes?

Le communiqué précise que Sony apportera les valeurs de la marque, l'expertise opérationnelle et les chaînes d'approvisionnement mondiales. TCL, quant à lui, est responsable de la technologie d'affichage et assure une meilleure rentabilité. Cela laisse supposer que TCL se chargera de la production et que Sony s'occupera principalement de la distribution et de la commercialisation. On spécule également sur le fait que Sony, avec l'aide de TCL, mettra de plus en plus de modèles de téléviseurs moins chers sur le marché. TCL fournit déjà des panneaux LCD pour les téléviseurs Sony. Pour l'OLED, ce sont toujours LG et Samsung qui interviennent. Mais la filiale de TCL, China Star Optoelectronics Technology (CSOT), progresse également [dans ce domaine](https://www.yicaiglobal.com/news/tcl-china-star-breaks-ground-on-worlds-first-large-scale-86-gen-printed-oled-panel-factory).