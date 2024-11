Sony serait en train de discuter de l'achat de Kadokawa, la société derrière Elden Ring et Dark Souls.

Selon "Reuters", Sony envisage de racheter la société derrière "Elden Ring". La bonne affaire pourrait être finalisée prochainement.

Selon des informations internes obtenues par l'agence de presse "Reuters", Sony serait en pourparlers pour acquérir le groupe de médias japonais Kadokawa. En cas d'accord, un contrat pourrait être signé dans les prochaines semaines.

Le groupe Kadokawa possède notamment le studio de développement japonais Fromsoftware, connu pour des jeux à succès comme "Elden Ring", "Dark Souls" et "Bloodborne". Avant l'acquisition de Kadokawa, Sony détenait déjà 14 pour cent de Fromsoftware. Aquire ("Octopath Taveler"), Gotcha Gotcha Games ("RPG Maker") et Spike Chunsoft ("Danganronpa") font également partie des filiales de Kadokawa.

Interrogé par Reuters, Sony a refusé de commenter. Kadokawa a indiqué qu'elle ne pouvait pas faire de commentaire pour le moment.

Elden Ring est l'un des jeux les plus populaires de ces dernières années.

Source : Fromsoftware

Entre licenciements massifs et acquisitions

Ces dernières années, Sony a mené une politique d'expansion agressive dans le domaine du jeu. Ainsi, la société Playstation a notamment racheté Bungie ("Destiny"), Insomniac Games ("Spider-Man"), Bluepoint Games ("Demon's Souls Remake"), Firesprite ("Horizon : Call of the Mountain"), Nixxes Software (portages PC de jeux Playstation) et Housemarque ("Returnal").

Toutes les acquisitions n'ont pas été couronnées de succès. Ainsi, Firewalk Studios, acheté en 2023, a été fermé en octobre après le gigantesque flop du jeu de tir multijoueur "Concord" https://www.gamesindustry.biz/sony-shuts-neon-koi-and-firewalk-studios. Bungie est également en proie à des difficultés financières et a récemment dû licencier 220 membres du personnel https://www.ign.com/articles/destiny-developer-bungie-cuts-220-staff-some-of-the-most-difficult-changes-weve-ever-had-to-make-as-a-studio. En février , Playstation a également annoncé le licenciement d'environ 900 membres du personnel dans toute l'entreprise, y compris dans des studios prestigieux comme Insomniac, Naughty Dog et Guerilla Games.

Concord a été le plus gros flop de l'histoire de Playstation.

Source : Sony

Est-ce que "Elden Ring" sera désormais une exclusivité Playstation ?

Avec le possible rachat de Kadokawa, la question se pose de savoir comment Sony va gérer les jeux des studios de développement qu'il a rachetés. Les futurs jeux "Elden Ring" et "Dark Souls" seront-ils exclusifs à la Playstation ? Contrairement à Microsoft, qui publie de plus en plus ses jeux sur des plateformes étrangères, Sony mise sur des titres exclusifs dans le domaine des consoles afin de rendre la PS5 plus attractive en tant que plateforme.

Ces dernières années, la politique d'exclusivité stricte de Sony s'est quelque peu assouplie avec des portages PC différés de titres autrefois exclusifs comme "The Last of Us", "Spider-Man" et "God of War". Des titres live-service comme "Helldivers II" sortent même simultanément sur PC et Playstation. Avec des titres plus petits comme "Lego Horizons Adventures", Sony ose même pour la première fois se lancer sur la Nintendo Switch.

Les fans de Fromsoftware puisent également de l'espoir dans l'acquisition de Bungie - après le rachat, le jeu de tir multijoueur "Destiny" est resté sur toutes les plates-formes possibles. Le projet qui lui succède, "Marathon", ne devrait pas non plus être exclusif à la Playstation.