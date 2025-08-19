Nouveautés + tendances 6 16

Sony présente un nouveau clavier et une nouvelle souris de jeu

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 19/8/2025

Sous le nom INZONE, Sony propose déjà des casques et des moniteurs pour le jeu. Aujourd'hui, le fabricant japonais élargit son portefeuille avec, entre autres, la Mouse-A et le clavier KBD-H75.

Concurrence pour la Logitech G Pro X Superlight 2 : avec la Mouse-A, Sony lance une souris de jeu prometteuse. Le clavier KBD-H75 est également très bon sur le papier pour un premier produit - malheureusement, il n'est pas disponible en Suisse pour le moment. Quant au casque H9, le fabricant lui offre une cure de jouvence : avec le H9 II, Sony pourrait bien réussir à faire le grand écart entre le casque de jeu et le daily driver.

INZONE Mouse-A

La comparaison avec le Pro X Superlight 2 n'est pas fortuite : la Mouse-A lui ressemble comme deux gouttes d'eau. La nouvelle de Sony est toutefois un peu plus courte et nettement plus légère. Elle pèse environ 48 grammes, contre 60 grammes pour la souris Logitech. J'ai déjà pu prendre la souris en main et je la trouve extrêmement confortable. Le fait qu'elle soit un peu plus courte que la Pro X Superlight 2 convient à tous ceux qui jouent avec un grip claw ou fingertip.

La forme de la Mouse-A rappelle celle de la Pro X Superlight 2.

Source : Sony

Le capteur est un Pixart 3950IZ adapté. Il offre jusqu'à 30 000 points par pouce (DPI), ce qui indique combien de pixels le curseur saute lors d'un mouvement de souris d'un pouce. Pour les pouces par seconde (IPS), le capteur en fournit 750. Les IPS indiquent à quelle vitesse vous pouvez déplacer la souris pour que le capteur perçoive encore les mouvements avec précision. L'accélération de 70G, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le capteur peut détecter les mouvements de démarrage et d'arrêt, est dans la même veine. Le capteur est donc à la pointe de la technologie et répond à tous les besoins. Le taux d'interrogation de 8000 Hertz - c'est-à-dire le nombre de fois par seconde que la souris envoie un signal au PC - est également moderne.

Souris Nouveau CHF 159.– Sony Inzone Mouse-A Sans fil, Filaire

Pour les commutateurs, Sony a opté pour des commutateurs optiques. L'avantage des commutateurs optiques par rapport aux mécaniques est qu'ils n'ont pas de debounce delay. Ce sont les millisecondes qu'il faut à un commutateur mécanique pour revenir à sa position initiale. Autre avantage de ce type de commutateur : il ne devrait pas y avoir de double clic accidentel.

Comme options de connexion, Sony propose la radio via un dongle 2,4 GHz ou un câble avec USB-C du côté de la souris. La batterie est censée durer jusqu'à 90 heures. La souris est configurée via le logiciel INZONE Hub

INZONE KBD-H75

J'ai également pu essayer brièvement le KBD-H75. En tant que passionné de clavier, je peux dire que Sony fait beaucoup de choses bien. J'aurais aimé un peu plus de ressort lors de la frappe. Le montage du clavier, c'est-à-dire la manière dont il est conçu, offre certes un son agréable, mais un manque de souplesse atypique.

Le design du KBD-H75 est sobre.

Source : Sony

Grâce à ses interrupteurs magnétiques à déclenchement personnalisable, à sa fréquence de scrutation de 8000 hertz et à son boîtier en aluminium, ce clavier au facteur de forme à 75 pour cent offre des caractéristiques contemporaines et une très bonne finition. Pour les joueurs, la fonction de déclenchement rapide, qui permet d'appuyer rapidement sur les touches, est bien entendu embarquée.

Clavier Nouveau CHF 279.– Sony Inzone KBD-H75 US, Filaire

Personnellement, j'aime surtout le design adulte» pour des conditions de jeu «. Le clavier est certes doté d'un éclairage RGB, mais il n'est pas surchargé de gadgets comme c'est souvent le cas pour les périphériques de jeu. Le clavier est personnalisé dans le INZONE Hub

INZONE H9 II

Cette absence de fioritures caractérise également la deuxième version du casque H9. Pas de branding excessif, de serre-tête excentré ou autre. Visuellement, le H9 II pourrait passer pour un Daily Driver. Ce n'est pas étonnant, car il reprend également des caractéristiques du modèle haut de gamme WH-1000XM6. Par exemple, son pilote.

Le casque est moins imposant que ceux des autres fabricants.

Source : Sony

Ce n'est pas tout : il est moins imposant que la plupart des casques de jeu et extrêmement léger (260 grammes). Il est très agréable à porter lors d'un premier essai. La réduction de bruit est également présente, tout comme le son spatial à 360 degrés. Le microphone est flexible, amovible et offre également la réduction de bruit.

Casque gaming Nouveau CHF 319.– Sony Inzone H9 II Sans fil, Filaire Casque gaming Nouveau CHF 319.– Sony Inzone H9 II Sans fil, Filaire

Le casque se connecte par câble via USB-C, câble audio 3,5 mm ou sans fil via dongle 2,4 GHz ou Bluetooth LE Audio. L'autonomie de la batterie peut atteindre 30 heures et il peut être utilisé pendant la charge. Comme les autres périphériques INZONE, il est configuré dans le logiciel «Hub».

Tapis de souris, casque de jeu intra-auriculaire et nouvelles couleurs pour le casque existant

Deux tapis de souris sont également nouveaux. Tous deux offrent une surface de 48 x 40 centimètres et des bords cousus. Ils ont cependant une épaisseur différente.

Avec le E9, Sony ajoute un écouteur intra-auriculaire filaire à son assortiment de casques de jeu. Enfin, le casque de jeu H3, déjà disponible, est désormais disponible en blanc.

Casque gaming Nouveau CHF 139.– Sony Inzone E9 Filaire

Photo d’en-tête : Sony

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 6 personne(s)







