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Sony présente deux super-téléobjectifs à focale fixe légers

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 15/9/2026

Le Sony FE 400mm F4.5 GM OSS et le Sony FE 600mm F6.3 GM OSS pèsent à peine un kilogramme et coûtent assez cher. Savoir s'ils constituent un meilleur choix que les zooms est une question de priorités.

Sony a présenté deux nouveaux objectifs. L'EF 400 mm F4,5 GM OSS et l'EF 600 mm F6,3 GM OSS sont des objectifs à focale fixe destinés à la photographie animalière et sportive. Le point fort : compte tenu de leur ouverture, ces deux téléobjectifs sont étonnamment légers. En tant que modèles de la série G Master, ils sont néanmoins censés offrir une qualité d’image exceptionnelle.

Objectif Nouveau CHF 2399.– Sony Sony FE 400 mm f/4,5 GM Sony E, Plein format Objectif Nouveau CHF 3299.– Sony Sony FE 600 mm f/6,3 GM Sony E, Plein format

Sans bague de trépied, ces deux objectifs pèsent à peine un kilo (994 grammes et 995 grammes). C'est moins que, par exemple, les objectifs Nikon présentant exactement les mêmes focales et ouvertures. Chez Nikon, le 400 mm pèse 1 160 grammes (+17 pour cent), tandis que le 600 mm pèse même 1 360 grammes (+37 pour cent).

Le Sony EF 400 mm F4,5 GM OSS se compose de 22 éléments optiques répartis en 16 groupes, tandis que le Sony EF 600 mm F6,3 GM OSS en compte 24 répartis en 17 groupes. Ces deux objectifs intègrent des éléments de lentille dotés du tout dernier revêtement (Nano AR Coating II), destiné à minimiser les images fantômes et les reflets. 11 lamelles de diaphragme garantissent un bokeh rond, tandis que deux moteurs linéaires XD assurent une mise au point automatique ultra-rapide. Ces objectifs à focale fixe sont étanches à la poussière et à l'eau, et compatibles avec les téléconvertisseurs Sony.

Ces deux objectifs fonctionnent aussi bien avec le téléconvertisseur 1,4x qu’avec le téléconvertisseur 2x.

Source : Sony

Chers ou pas ? Une question de perspective

Le fabricant présente ces nouveaux objectifs comme une option haut de gamme et légère pour photographier des sujets tels que les animaux, les oiseaux, les sportifs, les trains et les avions. Grâce à leur faible poids, ils sont censés pouvoir être utilisés confortablement sans trépied. Ils ne sont toutefois pas bon marché : L’EF 400 mm F4,5 GM OSS coûte 2 399 francs, tandis que l’EF 600 mm F6,3 GM OSS est proposé à 3 299 francs.

En chiffres absolus, cela représente une somme importante ; en termes relatifs, tout dépend du point de référence. Les objectifs équivalents de Nikon sont d'un prix similaire. Des modèles encore plus lumineux, comme le Sony FE 400 mm F2,8 GM OSS (11 999 francs) ou le FE 600 mm F4 GM OSS (13 999 francs) coûtent plusieurs fois plus cher.

Une photo prise avec le nouvel objectif Sony EF 400 mm F4,5 GM OSS.

Source : Sony / Petter Askø Næss

En comparaison, il coûte 1419 francs (environ 1 300 euros).

le FE 200-600 mm f/5,6-6,3 G OSS de Sony, qui offre, à sa focale maximale, la même ouverture que le plus long des deux nouveaux objectifs à focale fixe – tout en étant nettement plus polyvalent en tant que zoom. Malgré un poids plus que doublé (2 115 grammes), il devrait donc rester le super-téléobjectif de prédilection pour de nombreux photographes amateurs. Même s’il «n’appartient qu’» à la série G et ne répond donc pas aux mêmes normes optiques que les objectifs G Master.

Objectif CHF 1419.– Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS Sony E, Plein format 171 Objectif Dans notre showroom CHF 4199.– Sony FE 100-400mm F4.5 GM OSS Sony E, Plein format 1 Objectif Dans notre showroom CHF 13 999.– Sony FE 600 mm F4 GM OSS Sony E, Plein format Objectif CHF 1419.– Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS Sony E, Plein format 171 Dans notre showroom Objectif CHF 4199.– Sony FE 100-400mm F4.5 GM OSS Sony E, Plein format 1 Dans notre showroom Objectif CHF 13 999.– Sony FE 600 mm F4 GM OSS Sony E, Plein format

Le choix s'avère plus complexe pour les objectifs 400 mm. Dans cette gamme, le Sony FE 100-400 mm F4,5 GM OSS est plus cher (4 199 francs) que l’objectif à focale fixe et pèse également nettement plus lourd (1 840 grammes).

L'EF 400 mm F4,5 GM OSS et l'EF 600 mm F6,3 GM OSS sont disponibles à la commande dès à présent ; les livraisons devraient débuter en octobre.

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