Nouveautés + tendances 3 0

Sony lance le programme bêta d'essai de jeux PS5 et facilite les tests

Debora Pape Traduction: traduction automatique 5/3/2025

Désormais, il suffit de s'inscrire une fois au nouveau programme bêta de Sony pour recevoir automatiquement des invitations pour les essais bêta disponibles. Outre les jeux PS5, il s'agit également de nouvelles fonctionnalités et interfaces utilisateur dans l'application Playstation.

De nombreux jeux et fonctionnalités sont d'abord soumis à des essais bêta par la communauté avant leur sortie ou des mises à jour majeures. Cela permet aux studios de développement d'obtenir de précieux commentaires qui les aident à corriger les bugs ou à ajuster les fonctionnalités à temps. C'est également le cas pour les jeux Playstation et les fonctionnalités logicielles de la Playstation 5. Sony a maintenant lancé le programme bêta, un service qui vous permet de participer facilement à des essais bêta.

Il vous suffit désormais de vous inscrire gratuitement une fois au programme pour recevoir par e-mail des invitations aux essais auxquels vous pouvez participer. Auparavant, vous deviez vous inscrire individuellement pour chaque essai.

Le programme bêta est recommandé si vous souhaitez avoir un aperçu des nouveaux jeux et fonctionnalités et si vous êtes prêt à donner votre avis aux développeurs. Selon Sony, il ne s'agit pas seulement des bêtas des jeux PS5 et PC, mais aussi des nouvelles fonctionnalités de la PS5, de l'application Playstation et du site playstation.com. On pourrait par exemple vous demander votre avis sur le design et la facilité d'utilisation sur le site ou l'application.

Limitations du programme bêta

Sony précise dans son annonce que la participation au programme ne signifie pas automatiquement une invitation à tous les essais. L'entreprise n'invitera que le nombre de personnes intéressées par chaque essai. Sony ne précise pas comment ces derniers seront sélectionnés.

Lorsque vous recevez une invitation pour un nouveau jeu, cela ne signifie pas non plus que vous aurez un accès permanent au jeu. Vous pouvez simplement l'essayer pendant la période de bêta. Cela signifie que lorsque le jeu sortira, vous devrez quand même l'acheter.

Les essais de la bêta sont également soumis à la confidentialité. Vous devez donc garder pour vous les captures d'écran, les vidéos et vos impressions.

Conditions de participation

Le programme bêta est disponible dans de nombreux pays à travers le monde, y compris dans tous les pays d'Europe centrale. Votre lieu de résidence doit se situer dans l'un de ces pays. Vous devez être âgé d'au moins 18 ans et posséder un compte PSN géré conformément aux conditions d'utilisation. Et bien sûr, vous devez accepter les conditions de participation et l'accord de confidentialité.

Photo d’en-tête : DenPhotos

Cet article me plait! Cet article plaît à 3 personne(s)