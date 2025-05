Nouveautés + tendances 4 0

Sony étend le PS Plus en mai : ces titres sont nouveaux dans le catalogue

16/5/2025

En mai, Sony ajoute dix nouveaux titres à son catalogue PS Plus. Parmi eux : un RPG manga, une aventure cyberpunk, un titre de stratégie 4X et trois classiques du jeu de tir. Essential s'enrichit également d'un remake et de deux hits indépendants.

Sony continue d'élargir en solde son offre de jeux pour les abonnements Playstation Plus Extra et Premium en mai. A partir du 20 mai, neuf nouveaux titres seront disponibles pour les abonnés Extra et un classique supplémentaire pour les utilisateurs Premium. Vous trouverez ici un aperçu de tous les nouveaux ajouts.

Playstation Plus est divisé en trois niveaux : Essentiel, Extra et Premium. Le niveau Essential donne accès au multijoueur en ligne, à des jeux gratuits renouvelés chaque mois, au stockage dans le cloud et à des réductions exclusives sur le Playstation Store. Extra comprend tous les avantages d'Essential et ajoute à l'offre un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5 téléchargeables et jouables à tout moment.

Le niveau le plus élevé, Premium, comprend en plus une collection de titres classiques des époques PS1, PS2, PSP et PS3, des versions d'essai limitées dans le temps d'une sélection de jeux et des fonctionnalités de streaming dans le cloud.

Nouveaux jeux dans le catalogue PS Plus Extra

Cette fois, l'accent est mis sur les jeux de rôle, les jeux de stratégie et les titres d'action.

«Battlefield V» (PS4)

«Battlefield V» ramène la série à la Seconde Guerre mondiale en misant sur une mise en scène cinématographique, un jeu d'équipe tactique et des environnements destructibles. Le mode multijoueur est considéré comme le cœur du jeu. Il est souvent considéré comme l'un des meilleurs de la série. Le gunplay revu et corrigé, les mécanismes de jeu en équipe améliorés et l'ambiance grandiose sont particulièrement appréciés.

«Five Nights at Freddy's : Help Wanted - Full Time Edition» (PS4, PS5)

«Five Nights at Freddy's : Help Wanted - Full Time Edition» est une version revue et augmentée du jeu d'horreur VR du même nom. Elle combine le jeu principal avec tout le contenu précédent, y compris le DLC «Curse of Dreadbear», et le complète avec des améliorations techniques et de nouveaux défis. Vous incarnez un membre du personnel de l'infâme Fazbear Entertainment et devez faire preuve de réflexion, corriger des erreurs et affronter des animatronics malveillants tels que Freddy, Chica, Bonnie ou Foxy dans plus de 50 mini-jeux.

«Gloomhaven - Mercenaries Edition» (PS5)

L'adaptation numérique du jeu de plateau primé d'Isaac Childres combine des combats tactiques avec des éléments de jeu de rôle. Vous dirigez un groupe de mercenaires à travers de dangereux donjons et prenez des décisions stratégiques. L'édition Mercenaries comprend le jeu principal ainsi que le DLC «Solo Scenarios : Mercenary Challenges».

«Granblue Fantasy Versus : Rising» (PS4, PS5)

«Granblue Fantasy Versus : Rising» est un jeu de combat rapide en 2D animé d'Arc System Works qui combine l'action classique du beat'em up avec des éléments de RPG. Le jeu propose un système de combat accessible mais profond, de nouvelles mécaniques comme les dash et triple attacks, le netcode rollback, le crossplay et une campagne scénarisée complète. Les fans d'arts martiaux stylés avec une touche d'anime pourraient être séduits. La version révisée apporte de nouveaux personnages, arènes et mécanismes.

«Humankind» (PS5)

«Humankind» est un jeu de stratégie 4X au tour par tour développé par Amplitude Studios. Vous dirigez votre propre civilisation depuis le néolithique jusqu'à l'époque moderne. Contrairement aux autres jeux du genre, vous ne choisissez pas une nation fixe au début, mais vous combinez une des dix cultures historiques dans chacune des six époques. Cela crée plus d'un million de combinaisons culturelles possibles, offrant des bonus et des défis uniques à votre parcours de jeu.

«Sand Land» (PS4, PS5)

« Ce jeu d'action-RPG est basé sur le manga éponyme du créateur de Dragon Ball», Akira Toriyama. Vous incarnez le prince démon Beelzebub et explorez un monde désertique post-apocalyptique où l'eau se fait rare, en compagnie du shérif Rao et du voleur Thief. Le jeu combine exploration, construction de véhicules et combats en temps réel dans un monde de jeu ouvert. L'histoire est marquée par l'humour et le style caractéristiques de Toriyama.

«Soul Hackers 2» (PS5)

«Soul Hackers 2» est un jeu de rôle de science-fiction néo-noir d'Atlus qui combine l'invocation classique de démons avec une ambiance cyberpunk futuriste. Dans un futur proche où les humains et les démons coexistent en secret, l'IA Aion se réveille et crée les deux agents Ringo et Figue. Leur mission est d'empêcher la fin du monde. Ce faisant, elles se retrouvent entre les factions ennemies Yatagarasu et Phantom Society. Dans le jeu, vous recrutez des démons, établissez des relations avec vos compagnons et maîtrisez des combats tactiques.

«S.T.A.L.K.E.R. : Legends of the Zone Trilogy» (PS4)

Cette collection comprend les trois titres cultes revisités de la série «Stalker»: «Shadow of Chernobyl» (2007), «Clear Sky» (2008) et «Call of Pripyat» (2009). La trilogie combine des éléments de jeu de tir avec des mécaniques de jeu de rôle dans un monde post-apocalyptique autour de la zone interdite de Tchernobyl. Donc si vous aimez vous faufiler dans des zones interdites irradiées et affronter des mutants, vous en aurez pour votre argent.

«Story of Seasons : A Wonderful Life» (PS4, PS5)

«Story of Seasons : A Wonderful Life» est un remake soigné du classique de la GameCube «Harvest Moon : A Wonderful Life» de 2003. Vous reprenez une ferme abandonnée dans la vallée idyllique des Myosotis (Forgotten Valley) pour poursuivre l'œuvre de votre père. Vous organisez votre quotidien en cultivant des terres, en vous occupant des animaux et en établissant des relations avec les villageois. Au fil du temps, vous fondez une famille et accompagnez votre enfant dans sa vie d'adulte. L'histoire s'étend sur plusieurs décennies et offre une simulation de vie confortable.

Pour l'abonnement Premium : un classique de la PS2

Les abonnés premium recevront un supplément en mai : cette fois-ci sous la forme d'un jeu de tir de science-fiction classique de l'ère PS2.

«Battle Engine Aquila» (PS4, PS5)

Dans un futur où la planète Allium est en grande partie inondée à cause du changement climatique, les factions Forseti et Muspell s'affrontent pour les masses de terre restantes. Dans ce jeu de tir à la première personne, vous incarnez Hawk Winter, un ancien docker qui devient le pilote du prototype Battle Engine Aquila pour aider les Forseti dans la guerre. Cette machine de combat sophistiquée peut passer du mode terrestre au mode aérien à tout moment : en tant que Walker agile au sol ou en tant que jet dans les airs.

Des nouveautés également chez Essential

Depuis le 6 mai, les jeux mensuels sont déjà disponibles pour l'abonnement PS Plus Essential.

«Ark : Survival Ascended» (PS5)

«Ark : Survival Ascended» est un remake complet du jeu de survie en monde ouvert «Ark : Survival Evolved». Vous vous réveillez nu et seul sur une île mystérieuse peuplée de dinosaures et de créatures préhistoriques. Votre but est de survivre en collectant des ressources, en fabriquant des outils et des armes, en construisant des bases et en apprivoisant des créatures. Le jeu combine des éléments d'action, d'aventure et de MMO et propose à la fois un mode solo et un mode multijoueur.

«Balatro» (PS4, PS5)

«Balatro» est un jeu de deckbuilding roguelike qui combine des mécaniques de poker classiques avec un jeu de cartes stratégique. Vous jouez des mains de poker pour gagner des points. Vous commencez avec un deck standard de 52 cartes et vous pouvez améliorer votre deck au cours de la partie en achetant des cartes joker, des cartes de tarot et des modificateurs. Notre collègue Simon a testé le jeu et il est enthousiaste.

«Warhammer 40,000 : Boltgun» (PS4, PS5)

«Warhammer 40,000 : Boltgun» est un jeu de tir à la première personne en solo au rythme effréné, qui allie l'esthétique classique des jeux de tir des années 90 à l'univers sombre de «Warhammer 40k». Vous incarnez Malum Caedo, un garde stellaire vétéran des Ultramarines, qui a été envoyé par l'Inquisition sur le monde-usine de Graia. Là, vous vous battez seul contre des hordes de cultistes du Chaos, de démons et de traîtres pour éliminer une dangereuse menace de distorsion.

Les titres Essentiels resteront disponibles jusqu'au 2 juin 2025. Si vous les obtenez à temps, vous pourrez les conserver définitivement dans votre bibliothèque de jeux tant que votre abonnement sera actif.

Photo d’en-tête : Electronic Arts

