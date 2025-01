Sony assouplit l'obligation de disposer d'un compte PSN pour jouer sur PC

Les joueurs PC peuvent respirer : Sony a assoupli l'obligation de posséder un compte PSN. Quatre jeux sont concernés, dont "Marvel's Spider-Man 2" et "Horizon Zero Dawn Remastered".

Sony Interactive Entertainment a annoncé que l'obligation actuelle d'utiliser un compte PlayStation Network (PSN) pour les joueurs PC sera assouplie. Cette décision fait suite aux critiques persistantes des joueurs PC du monde entier qui considéraient l'obligation de posséder un compte PSN comme un obstacle inutile.

Quels jeux sont concernés?

Cet assouplissement concerne les jeux "Marvel's Spider-Man 2", "The Last of Us Part II Remastered" (sortie le 3 avril 2025) "God of War Ragnarok" et "Horizon Zero Dawn Remastered". Le compte Playstation Network reste toutefois optionnel. Sony attire à cet égard par des incitations. Selon Sony, les joueurs et joueuses peuvent bénéficier d'avantages supplémentaires tels que des trophées ou le déblocage de contenus de jeu comme des skins ou des tenues, à condition de continuer à se connecter à un compte PSN.

"God of War Ragnarok" : Vous aurez accès à l'armure de l'Ours noir pour Kratos dans le premier coffre d'objets perdus dans le royaume entre les royaumes (jusqu'à présent uniquement accessible lors d'un passage dans New Game+) et à un pack de ressources (500 argent piraté et 250 XP)

"Horizon Zero Dawn Remastered" : Vous aurez accès à la tenue Nora Valiant

"Marvel's Spider-Man 2" : Tenues à débloquer tôt (la tenue noire de Spider-Man 2099 et la tenue de Miles Morales 2099)

"The Last of Us Part II Remastered" : Vous recevrez +50 points pour activer des fonctions bonus et débloquer des extras ainsi que la veste de Jordan de "Intergalactic : The Heretic Prophet" comme skin pour Ellie

L'obligation de posséder un compte PSN pose problème

Depuis l'introduction de l'obligation de disposer d'un compte PSN pour les jeux PC en 2023, Sony a dû faire face à une opposition considérable. Les joueurs se plaignaient du fait que la nécessité d'un compte PSN rendait l'accès aux jeux plus difficile et réduisait le plaisir de jouer. Les titres tels que "Helldivers 2" et "Ghost of Tsushima", dont les versions PC ont été temporairement retirées de la vente en raison de problèmes techniques et de l'obligation d'utiliser le PSN

Avant cela, les utilisateurs de PC devaient créer un compte PSN, même s'ils ne jouaient qu'à des jeux hors ligne. Cette pratique était particulièrement mal perçue dans les régions où le PSN n'était pas disponible, ce qui rendait l'accès à certains jeux plus difficile.