Sony annonce des films pour "Helldivers 2" et "Horizon Zero Dawn

Sony porte deux de ses jeux vidéo populaires sur grand écran. Des films sur "Helldivers 2" et "Horizon Zero Dawn" ont été annoncés au CES 2025. "Ghost of Tsushima" sera adapté en série animée. De plus, de nouvelles informations sur la deuxième saison de "The Last of Us" sont disponibles.

Après le succès et les expériences positives du film "Uncharted" et de la série HBO "The Last of Us", Sony veut continuer à dorer certaines de ses marques de jeux vidéo. Lors de la [conférence de presse CES](https://www.youtube.com/watch?v=IV95SMpTW-M], la société japonaise d'électronique a annoncé des adaptations cinématographiques de "Helldivers 2" et "Horizon Zero Dawn". De plus, le jeu d'action de samouraïs "Ghost of Tsushima" sera adapté en série.

Un film plutôt qu'une série : "Horizon Zero Dawn"

Pas de série, mais un film de cinéma. C'est ce qui est actuellement prévu pour le jeu de rôle et d'action "Horizon Zero Dawn". La série Netflix, annoncée pour 2022, n'est actuellement pas sous une bonne étoile. Aux dernières nouvelles, des rapports indiquaient que le projet avait été mis de côté pour le moment. A la place, les studios Playstation travaillent désormais en collaboration avec Columbia Pictures sur un film de cinéma.

"Horizon Zero Dawn" est sorti en 2017 et se déroule dans un monde post-apocalyptique où les machines-dinosaures dominent la Terre. L'intrigue suit l'histoire d'Aloy, une jeune chasseuse. Au fil du jeu, vous découvrirez les secrets de son passé et la vérité sur les machines. Une suite, Horizon : Forbidden West, est également sortie en 2022 et un spin-off Lego en 2024.

Les détails de l'intrigue, une date de sortie ou des noms devant et derrière la caméra ne sont pas encore connus.

"Helldivers 2" : Hommage humoristique à "Starship Troopers" et au militarisme

Le film du jeu de tir coopératif à la troisième personne "Helldivers 2" est le fruit d'une collaboration entre Playstation Productions et Sony Pictures. Son contenu rappelle fortement le film culte "Starship Troopers" de 1997 comme une sorte de parodie humoristique du militarisme. L'action se déroule dans un futur dystopique. Dans celui-ci, des soldats défendent un régime autoritaire appelé Fédération de la Sur-Terre ou Super-Terre contre des robots extraterrestres, appelés Automatons, et des Terminides ressemblant à des scarabées.

Le jeu de tir en ligne a été un succès surprise l'année dernière.

Source : Arrowhead Game Studios

Les Terminides produisent après leur mort un Ressoruce unique et très précieux : le E-710. Des fermes Terminides sont ainsi installées par les humains sur les mondes colonisés. Cependant, ces créatures ressemblant à des insectes s'échappent, ce qui provoque le chaos. Presque simultanément, les Automatons menacent d'anéantir l'humanité

Le jeu de tir en ligne a connu un grand succès l'année dernière. Les détails précis du casting et de la date de sortie ne sont pas encore connus.

"Ghost of Tsushima : Legends" : Adaptation en anime de la saga des samouraïs

Le troisième projet n'est pas un film de cinéma, mais une série d'animation pour le jeu d'action-aventure en monde ouvert "Ghost of Tsushima". La série devrait être produite par la société de production maison Aniplex et diffusée par Crunchyroll, filiale de Sony. Le réalisateur Takanobu Mizuno sera aux commandes de l'adaptation en série. Il a précédemment travaillé sur "Star Wars : Visions" et "Higanjima : Love Is Over", entre autres. Gen Urobuchi ("Madoka Magica") se chargera de la composition de l'histoire et Kamikaze Douga ("Batman Ninja") de l'animation.

La série animée de l'aventure des samouraïs devrait sortir en 2027.

Source : Sucker Punch Productions

La série s'intitulera "Ghost of Tsushima : Legends", par analogie avec l'extension multijoueur du jeu principal. Les détails de l'histoire ne sont pas encore connus. Le titre pourrait cependant indiquer que l'histoire de Jin Sakai ne sera pas au centre. Le héros du jeu principal n'a pas joué de rôle central dans le mode multijoueur du même nom. L'adaptation en série devrait sortir en 2027.

Un film sur "Ghost of Tsushima" est également en cours de préparation. Il sera réalisé par le réalisateur de "John Wick", Chad Stahelski, et racontera l'histoire du premier jeu . Un scénario existe déjà, mais la productionest actuellement retardée.

L'action de "Ghost of Tsushima" se déroule au Japon au 13ème siècle, lors de la première invasion mongole sur l'île de Tsushima. Le jeu combine des éléments historiques avec des récits de fiction et suit l'histoire de Jin Sakai, un samouraï qui se dresse contre les envahisseurs mongols.

Une suite du jeu, Ghost of Yotei, est annoncée pour cette année.

Date de début et nouvelle bande-annonce pour la deuxième saison de "The Last of Us"

De nouvelles informations ont également été données sur la deuxième saison de l'adaptation à succès de "The Last of Us". Celle-ci débutera en avril 2025 sur HBO, le service de streaming Max et Sky. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée, offrant un premier aperçu des nouveaux personnages Abby (jouée par Kaitlyn Dever) et Dina (jouée par Isabela Merced). La deuxième saison comprendra sept épisodes et poursuivra l'histoire de Joel et Ellie dans un monde post-apocalyptique.