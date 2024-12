Sony acquiert la majorité des actions du groupe japonais de jeux, d'animations et de mangas Kadokawa

La question du rachat de Kadokawa par Sony a pour l'instant trouvé une réponse. Au lieu de cela, une coopération plus étroite entre les deux entreprises est en train de voir le jour. Sony acquiert la majorité des n actions du groupe de médias japonais.

Ces dernières semaines, il a été question que Sony rachète entièrement la société Kadokawa. Le groupe Kadokawa comprend notamment le studio de développement japonais Fromsoftware, connu pour des jeux à succès comme "Elden Ring", "Dark Souls" et "Bloodborne". En dehors des jeux, le groupe japonais possède également de nombreuses entreprises dans le domaine du manga, de l'anime, de la production télévisuelle et de la production cinématographique.

Notre collègue Domagoj a déjà évoqué ce projet de rachat :

Il n'y aura pas d'acquisition complète pour le moment. Les deux entreprises japonaises visent néanmoins une "collaboration plus étroite". C'est Sony lui-même qui l'a annoncé ce jeudi. Sony et Kadokawa ont signé un "accord stratégique de capital et d'alliance commerciale", écrit Sony dans son communiqué de presse. L'entreprise acquiert plus de 12000 nouvelles actions Kadokawa pour l'équivalent d'environ 344 millions de dollars, devenant ainsi le plus grand actionnaire de la société. Depuis 2021, Sony détient déjà 14 pour cent des actions de Fromsoftware.

Sony possède désormais la majorité des actions du groupe Kadokawa.

Source : Kadokawa

Le partenariat doit favoriser une collaboration plus intense et renforcer les deux entreprises. Sony prévoit également d'utiliser la propriété intellectuelle de Kadokawa à cet effet. Cela concerne entre autres des jeux comme "Elden Ring" et "Dark Souls", des animations comme Your Name mais aussi de nombreux mangas et des films en live action. Ces productions devraient être étendues et distribuées en collaboration avec Sony. Cependant, il est peu probable que des jeux comme "Elden Ring" soient à l'avenir exclusifs aux plates-formes Sony.

Cette alliance devrait non seulement renforcer davantage notre capacité à créer de la propriété intellectuelle, mais également étendre nos options de mix média IP avec le soutien de Sony pour une expansion mondiale, nous permettant ainsi de rendre notre propriété intellectuelle accessible à davantage d'utilisateurs dans le monde entier. Takeshi Natsuno, CEO Kadokawa

Takeshi Natsuno poursuit en écrivant que l'entreprise fera de son mieux pour s'assurer que de "grands résultats" sortent de son partenariat avec Sony. Sony se réjouit également de cette collaboration et envisage un avenir commun dans lequel les deux entreprises travailleront en étroite collaboration pour lancer des bandes dessinées, des films et des jeux.