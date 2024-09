Snapdragon X Plus à huit cœurs : le nouveau chipset rend les ordinateurs portables à intelligence artificielle plus abordables

Le Snapdragon X Plus 8-core devrait rendre les PC Copilot+ plus abordables. Alors que les performances de l'IA restent inchangées, la puissance graphique est considérablement réduite.

Comme les autres chipsets Snapdragon X, le nouveau X Plus à huit cœurs de calcul devrait également atteindre 45 TOPS avec son NPU (puce d'intelligence artificielle). Pour les tâches de calcul classiques, il disposera toutefois de cœurs de calcul moins nombreux et parfois moins cadencés.

Même performance pour le NPU, un peu moins pour le CPU et beaucoup moins pour le GPU

Comme le suggère le nom du Snapdragon X Plus 8-core, son CPU dispose de huit cœurs de calcul. Les Snapdragon X Plus précédents en ont dix, et les versions Elite en ont même douze. Ce nombre réduit ne change rien à la caractéristique la plus importante du système sur puce. Son unité de traitement neuronal (NPU), responsable des applications d'intelligence artificielle, devrait, comme sur tous les modèles, atteindre 45 TOPS.

En plus des deux cœurs en moins, le CPU subit d'autres réductions : Leur mémoire cache passe de 42 à 30 mégaoctets. La performance monocœur est identique à celle de l'ancien Snapdragon X Plus, jusqu'à 3,4 GHz. Les performances multicœurs sont légèrement inférieures à 3,2 GHz, contre 3,4 GHz pour le chipset à 10 cœurs.

C'est ainsi que Qualcomm résume les différences entre les désormais six Snapdragon X.

Source : Qualcomm

Les différences sont beaucoup plus importantes en ce qui concerne le calcul graphique. Le GPU Adreno du Snapdragon X Plus à huit cœurs de calcul atteint 1,7 TFLOPS. L'iGPU de la variante à 10 cœurs fait plus du double avec 3,8 TFLOPS. Et ce, alors que les performances graphiques se sont révélées être le point faible des meilleurs Snapdragon X lors des tests /page/snapdragon-x-elite-im-test-so-bonne-performance-microsoft-surface-pro-et-laptop-ab-33657.

Les PC Copilot+ - c'est-à-dire les ordinateurs portables - équipés du Snapdragon X Plus 8-core devraient être disponibles à partir de 799 dollars. Qualcomm n'a pas indiqué de prix en francs ou en euros. A titre de comparaison, le PC Copilot+ le moins cher à ce jour est le Surface Pro, qui démarre à 999 francs ou euros. Qualcomm cite notamment Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo et Samsung comme fabricants d'ordinateurs portables moins chers équipés du nouveau chipset.