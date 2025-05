Nouveautés + tendances 6 0

Snapdragon, Intel ou AMD : libre choix pour l'Acer Aspire 14 AI et 16 AI

Jan Johannsen Traduction: traduction automatique 17/5/2025

Quel processeur choisir ? Les nouveaux ordinateurs portables Aspire d'Acer proposent des chipsets AMD, Intel et Snapdragon.

Acer a présenté six nouveaux ordinateurs portables lors du Computex de Taïwan. Il s'agit de trois Aspire 14 AI et trois Aspire 16 AI équipés soit d'AMD Ryzen, soit d'Intel Core Ultra, soit de Snapdragon X. Toutes ces puces d'intelligence artificielle permettent aux ordinateurs portables d'arborer le label Copilot+ et de disposer des fonctions correspondantes.

Le boîtier et les connecteurs sont identiques

D'autres différences, mais plus mineures, apparaissent entre les chipsets. D'un point de vue extérieur, ils sont identiques et se trouvent dans un boîtier en aluminium. Les connecteurs sont également identiques :

2x USB-C

2x USB 3.2 type A

HDMI 2.1

Prise audio

Les ports USB-C sont des ports Thunderbolt 4 pour les ordinateurs portables équipés de puces Intel, et des ports USB4 pour les ordinateurs portables AMD et Snapdragon.

Les connecteurs sur le côté droit des ordinateurs portables.

Source : Acer

On ne sait pas encore quelles seront les configurations exactes du chipset, de la puce graphique, de l'écran, de la mémoire vive et de l'espace de stockage proposés par Acer. Le fabricant n'a pour l'instant révélé que les différents composants qui pourraient être montés.

AMD, Intel ou Snapdragon ? L'essentiel est la puce d'intelligence artificielle

Du côté d'AMD, Acer intègre dans l'Aspire 14/16 AI, au choix, le Ryzen AI 7 350 ou le Ryzen AI 5 340. Pour les puces graphiques, il s'agit d'une Radeon 860M ou 840M.

Il y a plus de choix chez Intel. Acer utilise ici quatre chipsets différents avec le Core Ultra 7 256V ou 258V et le Core Ultra 5 226V ou 228V. Pour la partie graphique, il y a deux options avec l'Intel Arc 130V ou 140V.

Sans les autocollants des fabricants de puces, il est impossible de savoir quel est le chipset de l'Aspire 14 AI

Source : Acer

Les choses deviennent plus claires avec les chipsets de Qualcomm. Ici, Acer ne mise que sur le Snapdragon X X1-26-100 ainsi que sur le GPU Adreno correspondant.

Les écrans de 14 ou 16 pouces des nouveaux portables Aspire ont un ratio de 16:10. Acer propose également au choix un écran OLED sur les versions AMD et Intel, et uniquement IPS sur la version Snapdragon. Ils atteignent un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hertz et une luminosité de 500 Nits. Selon la dalle, ils offrent une couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3 ou sRGB allant jusqu'à 100 pour cent. Le modèle le moins cher n'atteint cependant que 45 pour cent en NTSC.

Avec un écran de 16 pouces, les Aspire d'Acer disposent d'un clavier avec pavé numérique.

Source : Acer

Pour le reste, les ordinateurs portables disposent de jusqu'à 32 gigaoctets de RAM LPDDR5X et jusqu'à un téraoctet d'espace de stockage sur un SSD. La batterie Li-ion à quatre cellules de 65 watts-heure devrait permettre une autonomie maximale de 26 ou 28 heures, selon le chipset utilisé.

Prix et disponibilité

Pour l'instant, nous ne disposons que des prix conseillés pour l'Allemagne et pas encore pour la Suisse. Il s'agit à chaque fois du modèle le moins cher et les prix finaux dépendent de l'équipement exact.

Acer prévoit de vendre la version ARM de l'Aspire 14 AI avec le Snapdragon X à partir de 749 euros dès juin 2025. Les deux autres Aspire 14 AI avec Intel et AMD suivront en juillet 2025. Ils seront disponibles à partir de 949 euros chacun. Le même mois, les ventes de l'Aspire 16 AI avec la puce Snapdragon débuteront également à partir de 749 euros. En août 2025, les versions AMD et Intel de l'Aspire 16 AI suivront pour 999 et 1049 euros.

Photo d’en-tête : Acer

