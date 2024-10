Snapdragon 8 Elite présenté : plus d'IA pour les jeux, les photos et les vidéos

Un bon éclairage dans les appels vidéo, plus de puissance graphique pour jouer, de meilleures photos d'animaux à fourrure en mouvement et la suppression d'objets dans les vidéos ne sont que quelques-unes des promesses du nouveau Snapdragon 8 Elite.

Qualcomm a présenté son nouveau chipset haut de gamme pour smartphones, le Snapdragon 8 Elite, lors du Qualcomm Summit organisé par l'entreprise. Succédant au Snapdragon 8 Gen 3, il devrait offrir jusqu'à 45 pour cent de performances supplémentaires grâce au nouveau CPU Oryon, tout en consommant moins d'énergie. Dans le domaine de l'IA, les fabricants obtiennent de nombreux nouveaux outils qu'ils peuvent utiliser sur leurs smartphones.

Pas de surprise : plus de puissance et efficacité accrue

Comme il se doit pour un nouveau système sur une puce (SoC), le Snapdragon 8 Elite est plus efficace et plus puissant que son prédécesseur, le Snapdragon 8 Gen 3. Il convient de noter ici que Qualcomm a procédé à un changement dans la systématique de dénomination et n'a pas appelé l'Elite Gen 4.

Le nouveau chipset est fabriqué en 3 nanomètres et dispose d'un nouveau CPU, Oryon, cadencé jusqu'à 4,32 gigahertz. Il devrait fournir jusqu'à 45 pour cent de puissance en plus que son prédécesseur en mode mono-cœur et multi-cœur - tout en étant 44 pour cent plus efficace en termes de gestion de l'énergie.

Qualcomm a résumé les principaux points clés du Snapdragon 8 Elite.

Source : Qualcomm

Le GPU Adreno consommerait jusqu'à 40 pour cent de moins et prendrait notamment en charge l'Unreal Engine 5.3 avec Nanite. Qualcomm affirme qu'il permet d'obtenir des graphismes dignes d'un titre AAA. Le ray tracing serait amélioré de 35 pour cent et la performance globale du jeu serait augmentée de 40 pour cent.

L'Hexagon NPU, responsable de l'IA, devrait quant à lui offrir 45 pour cent de performances supplémentaires par watt de puissance dépensé.

Le Snapdragon 8 Elite dispose d'un modem X80 pour la connectivité 5G, prend en charge le Wi-Fi 7 et intègre une puce UWB. L'ensemble du SoC aurait réduit sa consommation d'énergie de 27 pour cent par rapport à son prédécesseur.

Pour consulter la fiche technique complète du Snapdragon 8 Elite, ici.

Nouvelles fonctionnalités : Photos d'animaux, éclairage et gomme vidéo

Plus de puissance et moins de consommation d'énergie, c'est toujours bien. Mais ce qui est passionnant, ce sont les nouvelles fonctions (d'intelligence artificielle) que Qualcomm propose aux fabricants avec son chipset. Il n'est toutefois pas garanti que tous en fassent usage - et certains ont déjà leurs propres solutions pour cela.

Honor a montré pour la première fois au Qualcomm Summit son Magic7, qui sera présenté en détail le 30 octobre en Chine. Sur le smartphone équipé du Snapdragon 8 Elite, un agent IA dit "on-device" devrait être actif. Celui-ci devrait par exemple pouvoir commander des repas, résilier des abonnements, aider à planifier des voyages ou gérer des billets et des notifications. Dans l'idéal, l'IA devrait connaître vos particularités et tenir compte, par exemple, des allergies ou d'un régime végétalien lors de la commande de repas.

C'est ainsi que Qualcomm illustre les améliorations apportées aux photos en basse lumière.

Source : Jan Johannsen

Qualcomm promet, là encore pour tout le monde, d'améliorer la qualité des vidéos en basse lumière avec le Snapdragon 8 Elite. De plus, il y a une gomme qui permet d'enlever les objets indésirables des vidéos - comme le Magic Eraser que Google propose depuis longtemps pour les photos.

Pour les appels vidéo, l'IA doit - indépendamment de l'environnement - toujours fournir un éclairage qui vous donne l'air professionnel.

Pour les photos, Qualcomm promet un rendu plus naturel des tons chair et des couleurs du ciel dans de mauvaises conditions de prise de vue.

Avec "Truepic" et la norme C2PA, il existe également un sceau crypté. Celui-ci est censé prouver qu'une photo est une prise réelle et non une image générée par une IA pure.

Snapdragon 8 Elite dans un smartphone (image symbolique).

Source : Qualcomm

Dans le domaine audio, le Snapdragon 8 Elite prend en charge le réseau Expanded Personal Area Network (XPAN) de Qualcomm. Celui-ci est censé, entre autres, s'adapter automatiquement à l'environnement et assurer ainsi un bon son en permanence. Une promesse que beaucoup ont déjà faite et qui doit encore être tenue.

Ce que je trouve plus intéressant, c'est qu'avec XPAN, les écouteurs devraient automatiquement passer à une connexion WLAN si vous sortez de la portée Bluetooth avec eux. Cela me permettrait par exemple de téléphoner - ou d'écouter de la musique - dans tout l'immeuble de bureaux sans avoir à emporter mon ordinateur portable.

De nombreux fabricants veulent utiliser le Snapdragon 8 Elite

Selon Qualcomm, de nombreux fabricants de smartphones lanceront des appareils équipés du Snapdragon 8 Elite "dans les semaines à venir". Sont nommément cités Asus, Honor, Iqoo, Motorola, Nubia, Oneplus, Oppo, Redmagic, Redmi, Realme, Samsung, Vivo,

Xiaomi et ZTE.

Pour son prédécesseur, le Snapdragon 8 Gen 3, le Redmagic a été l'un des premiers smartphones à utiliser la nouvelle puce en décembre 2023. Le même mois, le Xiaomi 14 Pro a suivi - d'abord uniquement en Chine - et en janvier, le Galaxy S24 Ultra de Samsung. Il est fort possible que cela se passe de la même manière cette année - sauf que Honor s'y prend tôt.