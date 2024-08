Snapdragon 7s Gen 3 : un nouveau chipset pour les smartphones de milieu de gamme

Avec le Snapdragon 7s Gen 3, Qualcomm a présenté un chipset qui devrait rendre les modèles d'IA directement disponibles sur les smartphones de milieu de gamme.

Le Snapdragon 7s Gen 3 est fabriqué en 4 nanomètres et dispose de huit cœurs de calcul. Il devrait offrir entre 20 et 40 pour cent de puissance en plus que son prédécesseur - et consommer moins d'énergie.

Jusqu'à 40 pour cent de puissance en plus

Selon Qualcomm, le Snapdragon 7s Gen 3 a suffisamment de puissance pour faire tourner différents modèles d'IA directement sur un smartphone. Mais le fabricant ne mentionne nommément que deux modèles linguistiques : Llama 2 de Meta et Baichuan-7B de Chine.

Comparé au Snapdragon 7s Gen 2, le nouveau chipset devrait offrir 30 pour cent de performances supplémentaires en matière d'IA. Le GPU Adreno devrait même offrir jusqu'à 40 pour cent de puissance graphique supplémentaire. Le CPU Kryo, quant à lui, gagnerait encore 20 pour cent de puissance de calcul. Malgré toutes ces augmentations, la consommation d'énergie aurait baissé de 12 pour cent.

Les huit cœurs de calcul du Kryo-CPU se répartissent comme suit :

1 Prime Core jusqu'à 2,5 GHz

3 cœurs de performance jusqu'à 2,4 GHz

4 cœurs Efficiency jusqu'à 1,8 GHz

Le Snapdragon 7s Gen 3 dispose d'un modem 5G et prend en charge le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.4, auxquels s'ajoutent, dans le domaine audio, le Spatial Audio et le Qualcomm aptX Lossless Audio.

Ce n'est qu'une image symbolique et non un smartphone équipé du Snapdragon 7s Gen 3.

Source : Qualcomm

Les smartphones équipés de cette nouvelle puce peuvent avoir jusqu'à 16 gigaoctets de RAM et un écran Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 144 Hertz. Pour les appareils photo, elle prend en charge jusqu'à 200 mégapixels et les vidéos HDR 4K.

Xiaomi ouvre la voie

Qualcomm révèle déjà que le Snapdragon 7s Gen sera d'abord intégré dans un smartphone de Xiaomi, qui sera présenté en septembre. En regardant le calendrier annuel de Xiaomi, il pourrait s'agir d'un modèle de la série T. Par la suite, Samsung, Realme et Sharp, entre autres, devraient utiliser le nouveau chipset.