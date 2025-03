Nouveautés + tendances 21

Smells like Kirschblüten Spirit : Yeston lance une carte graphique Radeon parfumée

Debora Pape Traduction: traduction automatique 25/3/2025

Une "Radeon RX 9070 XT" au look de Waifu japonais et avec un parfum personnalisé - cela n'a sans doute jamais été fait auparavant. La société chinoise Yeston a récemment présenté deux cartes graphiques au design et à l'odeur personnalisés.

Un boîtier d'ordinateur bien rangé et esthétiquement éclairé est la norme pour ceux que l'on appelle Case Modder. L'ordinateur devient ainsi un objet de décoration (coûteux) qui peut être présenté à merveille sur Instagram.

Ce que les photos ne peuvent toutefois pas transporter, c'est l'odeur de l'ordinateur. Dans le cas des composants électroniques grillés, ce n'est pas dommage, mais l'entreprise chinoise Yeston a une toute autre idée en tête : Elle a présenté deux cartes graphiques qui, en plus d'être jolies, sont censées dégager un parfum de fleurs de cerisier (en japonais "sakura") ou d'océan.

Yeston propose depuis longtemps des cartes graphiques et d'autres composants PC dans le style cute des dessins animés. Les bâtonnets parfumés sont cependant une nouveauté. Les deux cartes graphiques "Sakura" et "Sakura Atlantis" font partie de la gamme "Radeon RX 9070 XT" d'AMD. Elles se classent donc parmi les cartes graphiques actuelles dans la catégorie moyenne supérieure.

Océan, désodorisant ou adoucissant ?

Le YouTuber Steve de la chaîne "Gamers Nexus" a suivi son nez et a démonté l'édition "Satura Atlantis" pour trouver la source du parfum. Après avoir retiré le panneau avant contenant les ventilateurs, il a trouvé une tige en plastique vissée dans le cadre du panneau, d'où provient l'odeur. Les testeurs de la rédaction ont associé cette odeur à un désodorisant pour voiture et à un adoucissant. Personne n'a vraiment apprécié l'odeur.

Mais l'odeur d'océan n'est certainement pas le principal argument de vente, d'autant plus que l'odeur s'estompe avec le temps. L'utilisation d'un nouvel encens n'est apparemment pas prévue si cela nécessite de dévisser la moitié de la carte graphique.

Les fans de dessins animés et de mangas pourraient apprécier l'aspect visuel

Au-delà du parfum, les deux cartes graphiques sont visuellement impressionnantes. En tout cas, si vous aimez les mangas aux couleurs pastel. Visuellement, elles s'adressent clairement aux moddeurs de cas qui ont en tête un custom build inhabituel. Habituellement, les cartes graphiques se font remarquer par leur look futuriste ou industriel et leur éclairage RGB. Les cartes Yeston vont dans une toute autre direction.

La carte "Sakura Atlantis" présente sur sa face avant des lignes courbes et une finition rose lavande avec un effet nacré. En regardant de plus près, on peut donc voir des reflets roses qui rappellent la peinture métallique. Les autocollants en léger relief sur les moyeux des ventilateurs représentent des coquillages et contiennent des particules de paillettes. Sur la partie supérieure du cadre se trouve une bande de LED ondulée qui s'allume en blanc par défaut. L'arrière en métal est orné d'un personnage féminin d'anime.

L'effet nacré et les particules de paillettes rendent la carte graphique Atlantis très spéciale.

Source : Yeston

La face avant de la carte graphique "Sakura" présente un design organique dont les formes rappellent les pétales et les branches ramifiées de la cime d'un arbre. Des fleurs stylisées sont parfois gravées dans le plastique. Les couleurs de l'unité graphique sont la lavande, le blanc et le bleu ciel. Le bord dentelé de la zone bleue supérieure est orné d'une bande de LED.

La carte Sakura se présente également dans des couleurs pastel et avec une bande LED.

Source : Yeston

Au dos, on retrouve également une figure féminine de manga. On y remarque également le passage d'air en forme de fleur sur le dissipateur thermique.

Vous ne pouvez pas acheter les cartes pour le moment : sur le site de Yeston, elles sont "sold out".

Photo d’en-tête : Nexus des joueurs

