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Skoda Duobell : cette sonnette de vélo vous atteint même avec l'annulation du bruit

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 9/4/2026

Les casques à réduction de bruit masquent également les sonnettes de vélo. C'est pourquoi Skoda a misé sur un design sonore qui perce l'insonorisation pour la Duobell.

Vous pédalez tranquillement en ville, mais un piéton bloque la piste cyclable devant vous. Vous sonnez, mais rien ne se passe. La raison se trouve souvent dans ou sur votre oreille : les écouteurs à réduction active du bruit. L'Active Noise Cancelling (ANC) moderne ne supprime pas seulement presque complètement le bruit de la circulation, mais aussi souvent le signal d'avertissement important d'une sonnette de vélo traditionnelle.

Skoda veut désormais résoudre ce problème avec la Duobell. Cette sonnette spéciale utilise des astuces acoustiques pour déjouer même les meilleurs algorithmes de réduction du bruit.

Quand la sécurité est filtrée

Les casques ANC fonctionnent avec des microphones et des algorithmes. Ils détectent les bruits environnants et génèrent en temps réel un contre-bruit qui les annule le plus complètement possible. C'est particulièrement efficace pour les bruits constants et réguliers comme les moteurs, le vent ou le bruit de la rue.

Cela devient problématique dans le trafic routier. En effet, les sonnettes de vélo classiques produisent généralement des sons courts mais prévisibles, qui sont souvent efficacement supprimés par les systèmes en raison de leur structure régulière. Pour les piétons équipés d'écouteurs, le signal d'avertissement reste alors tout simplement inaudible - avec les risques que cela comporte.

La faiblesse physique de l'algorithme

En collaboration avec des chercheurs en acoustique de l'université britannique de Salford, Skoda a donc étudié la manière dont les systèmes ANC réagissent à différents signaux sonores. L'équipe a identifié une plage de fréquences étroite, comprise entre 750 et 780 hertz environ, dans laquelle de nombreux algorithmes de réduction du bruit sont nettement moins efficaces. Cette lacune dans le comportement du filtre constitue la base de la Duobell.

La sonnette produit un son ciblé dans cette fenêtre de fréquences précise. De plus, il ne s'agit pas d'un son uniforme. La Duobell fonctionne avec des coups rapides et irréguliers qui varient dans le temps. Cette irrégularité rend difficile le calcul par les algorithmes d'une onde sonore opposée appropriée. Le signal n'est donc pas traité comme un bruit de fond calculable, mais est perçu comme un événement soudain et parvient jusqu'à l'oreille de l'utilisateur du casque.

Des avantages mesurables à l'essai

Les essais ont montré une nette différence avec les sonnettes de vélo traditionnelles. Les personnes testées avec un système de réduction du bruit actif ont perçu le signal de la Duobell en moyenne environ cinq secondes plus tôt et à une distance jusqu'à 22 mètres plus grande. A des vitesses urbaines typiques sur un vélo, cela correspond à plusieurs mètres d'espace de réaction supplémentaire.

Les essais ne se sont pas déroulés uniquement en laboratoire. Des coursiers ont notamment utilisé la sonnette au quotidien dans le trafic urbain dense de Londres. L'objectif : reproduire des conditions telles que celles rencontrées chaque jour sur les pistes cyclables et dans les zones piétonnes.

La sécurité grâce à un design purement sonore

L'approche est remarquable : la Duobell renonce complètement à l'électronique. Il n'y a pas de batterie, pas d'application et pas de connexion au smartphone. Au lieu de cela, les concepteurs ont optimisé la forme, le matériau et la mécanique des corps sonores de manière à ce que la fréquence souhaitée et la séquence de battements irrégulière soient purement mécaniques.

Le son de la Duobell est créé uniquement par sa mécanique et n'utilise pas d'électronique.

Source : Skoda

Cela rend la sonnette non seulement robuste et nécessitant peu d'entretien, mais aussi universelle. Malgré sa conception ciblée sur les utilisateurs d'écouteurs, le signal reste un avertissement familier pour les personnes qui n'utilisent pas l'ANC. Il est fort et présent sans être agressif. Le défi consistait à trouver un équilibre entre la capacité à s'imposer et l'acceptation sociale dans l'espace public.

Pas encore de produit de série

Actuellement, le Duobell n'est qu'un concept. Skoda affirme qu'il ne prévoit pas de vente directe. En revanche, le constructeur souhaite divulguer les résultats de ses recherches et les mettre à la disposition d'autres producteurs.

Qu'un constructeur automobile travaille sur une sonnette de vélo semble inhabituel à première vue. Historiquement, c'est pourtant cohérent : Skoda a commencé par fabriquer des vélos, bien avant que les voitures ne deviennent son activité principale. Du point de vue du contenu, la Duobell s'inscrit en outre dans un thème plus large : La sécurité routière, qui concerne aujourd'hui tous les usagers de la route, et pas seulement les automobilistes.

Photo d’en-tête : Skoda / Youtube

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