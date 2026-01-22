Nouveautés + tendances 5 0

Sennheiser apporte enfin Auracast dans votre salon avec le transmetteur TV BTA1

Martin Jud Traduction : traduction automatique 22/1/2026

Jusqu'à présent, Auracast était surtout présent du côté des récepteurs. Avec le bundle RS-275, Sennheiser apporte désormais dans le salon un émetteur Bluetooth qui distribue le son de la télévision en diffusion vers autant d'appareils compatibles que nécessaire - et qui est également disponible séparément.

Auracast hante l'industrie depuis trois ans. Il s'agit d'une norme qui promet de sortir le Bluetooth de son monde étroit du "one-to-one" et de le transformer en quelque chose qui ressemble davantage à un petit studio de radio : un appareil émet, beaucoup écoutent. L'idée était là, la spécification était là, il ne manquait que le matériel adéquat pour la maison. Sennheiser propose aujourd'hui une telle technologie dans un bundle TV appelé RS 275, qui contient un nouveau casque, mais surtout un émetteur capable de faire ce que les téléviseurs et les barres de son ne peuvent guère faire à ce jour : Envoyer l'Auracast, pas seulement le recevoir.

Un émetteur, plusieurs auditeurs : le BTA1 de Sennheiser distribue le son de la télévision via Auracast - ici en bundle avec le HDR 275.

Source : Sennheiser

Ce kit s'adresse à tous ceux qui veulent écouter le son de la télévision sans fil et sans compromis. Le casque offre jusqu'à cinquante heures d'autonomie et peut être configuré via l'application. Mais la véritable histoire est racontée par la petite boîte noire qui se trouve à côté. Le BTA1 transforme presque toutes les sources audio courantes en émetteurs Auracast. Si vous possédez déjà un casque, des écouteurs ou des appareils auditifs qui prennent en charge la norme, vous pouvez vous lancer directement.

L'émetteur qui traite le Bluetooth comme une station de radio

En tant que transmetteur grand public, le BTA1 couvre une fonction qui n'existait pratiquement pas sur le marché. Il reçoit le son via HDMI-ARC, ou via une entrée optique combinée qui fonctionne également avec un jack 3,5 mm. Cela permet de connecter la plupart des sources. L'émetteur convertit le signal en LC3, le codec de Bluetooth LE Audio, qui fonctionne plus efficacement que les anciens codecs Bluetooth et peut également transporter des informations surround. Ainsi, si vous recevez le son 5.1 de Netflix, Disney+ ou d'une console, vous pouvez le transmettre en diffusion Auracast. Du côté du récepteur, il en résulte une lecture surround virtuelle, selon l'appareil utilisé.

L'émetteur BTA1 convertit le son en LC3 et le transmet en diffusion auracast à autant de périphériques que nécessaire.

Source : Sennheiser

Auracast lui-même fonctionne comme un canal radio ouvert. Les appareils à proximité voient la diffusion, peuvent la sélectionner et l'écoutent immédiatement. Il n'y a pas de limite supérieure fixe d'appareils, car l'émetteur ne communique pas individuellement avec chaque récepteur, mais envoie un signal dans la pièce. Le nombre d'appareils pouvant écouter simultanément dépend davantage de l'environnement et de la puissance de transmission que du transmetteur lui-même. Pour un salon ou une petite pièce, la limite n'est pratiquement pas pertinente.

Il y a une entrée optique qui fonctionne aussi avec un jack 3,5 mm ainsi que HDMI-ARC.

Source : Sennheiser

Si vous souhaitez garder le streaming privé, vous pouvez le protéger par un mot de passe dans l'application. C'est utile lorsque les voisins sont plus proches que vous ne le souhaiteriez. L'application permet également d'ajuster la synchronisation labiale, un thème traditionnellement sensible dans le domaine de l'audio Bluetooth. Le BTA1 propose pour cela une compensation de retard qui adapte le son à l'image. Il est également possible d'y changer les entrées si plusieurs appareils sont connectés. Ceux qui préfèrent appuyer sur des boutons les trouveront directement sur le transmetteur.

Un bundle qui fait plus que du son TV

Le HDR 275 est le complément de l'émetteur. Il apporte de grands boutons pour le volume et le contrôle et doit être conçu pour de longues sessions, selon Sennheiser. L'application offre des profils d'écoute, un ajustement de l'équilibre, un mode de transparence et d'autres fonctions de personnalisation. La batterie est spécifiée pour une longue durée et peut être remplacée ultérieurement. Il en va de même pour les coussinets. Le bundle comprend également un support de casque en métal.

Un support est également inclus.

Source : Sennheiser

Le casque se connecte également directement aux smartphones, tablettes ou ordinateurs portables si vous ne souhaitez pas utiliser le transmetteur. La réception Auracast est intégrée, le Bluetooth classique également. Cela permet d'utiliser l'écouteur en dehors du salon.

Le bundle en bref.

Source : Sennheiser

Pourquoi Auracast devient pertinent maintenant

Bluetooth LE Audio fait partie des spécifications depuis des années, mais de nombreuses fonctionnalités sont optionnelles. Un appareil peut prendre en charge LE Audio sans utiliser LC3. Il peut utiliser LC3 sans envoyer Auracast. Et il peut recevoir Auracast sans générer lui-même des diffusions. Cette fragmentation a retardé le lancement. Les téléviseurs Samsung et LG prennent désormais partiellement en charge Auracast, de même que les casques Sennheiser, Sony et autres. Mais il manquait un émetteur universel pour la maison. Les fabricants indiquent généralement si un appareil prend en charge Auracast par un logo Auracast et une mention correspondante dans les spécifications.

Le transmetteur BTA1 peut également être utilisé seul.

Source : Sennheiser

Le BTA1 comble cette lacune. Il rend Auracast indépendant du modèle de téléviseur et amène la norme là où elle a le plus de sens : dans le salon, où plusieurs personnes veulent écouter en même temps ou où l'on ne veut réveiller personne tard le soir. Le fait que la chaîne soit également disponible individuellement devrait réjouir ceux qui possèdent déjà des appareils compatibles.

Prix et disponibilité

Le bundle casque TV RS 275 devrait être disponible en précommande à partir du 3 février 2026, au prix conseillé de 249,90 euros ou 239,90 francs, pour une sortie le 17 février 2026. Le transmetteur de télévision BTA1 sera en outre soldé séparément et coûtera respectivement 129,90 euros et 124,90 francs. Sennheiser n'a pas encore communiqué si et quand le casque HDR 275 sera également disponible séparément par la suite.

Photo d’en-tête : Sennheiser

