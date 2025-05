Nouveautés + tendances 28 15

"Scrubs 2.0" en développement : Zach Braff de retour dans le rôle de J.D.

Kim Muntinga Traduction: traduction automatique 22/5/2025

Bonne nouvelle pour tous les fans de la sitcom hospitalière "Scrubs" : Zach Braff revient dans le rôle du Dr John Dorian pour le remake de la série. Qu'en est-il des autres stars et du showrunner Bill Lawrence ?

«Parfois, vous savez juste quand quelque chose est terminé.» C'est ainsi que s'est terminé le dernier voyage mental de J.D. dans le (premier) final de la série «Scrubs». Mais si ce n'était qu'un chapitre intermédiaire ? Avec le retour de l'ancien acteur principal Zach Braff, la suite de la série culte prend forme. Et il semblerait bien que le Sacré-Cœur ouvre une nouvelle fois ses portes.

La nouvelle version est actuellement en développement chez ABC. Le projet est produit par 20th Television, une filiale de Disney. C'est elle qui détient les droits de la série originale. Le projet est pour l'instant présenté sous le titre provisoire «Scrubs 2.0».

Le casting original pourrait revenir

Avec le retour de Zach Braff dans le rôle du Dr. John «J.D.» Dorian, la probabilité que d'autres acteurs originaux tels que Donald Faison, Sarah Chalke, John C. McGinley ou Judy Reyes reviennent également augmente. Des discussions seraient déjà en cours selon des rapports de l'industrie. L'idée : combiner des visages familiers avec de nouveaux personnages pour établir un univers de série entre nostalgie et présent.

Beaucoup d'acteurs sont encore de bons amis. Sur la photo, de gauche à droite : John C. McGinley, Sarah Chalke, Zach Braff, Christa B. Miller et Donald Faison.

Source : christabmiller / Instagram

De nombreux acteurs principaux restent en contact étroit aujourd'hui. Braff et Faison, en particulier, apparaissent régulièrement ensemble depuis 2020 dans le podcast «Fake Doctors, Real Friends», dans lequel ils reviennent sur certains épisodes et donnent des informations sur les coulisses. Le lien personnel fort au sein du casting est considéré comme l'une des raisons pour lesquelles un retour commun semble réaliste.

Les négociations avec Braff : longues et compliquées

L'engagement de Braff s'est cependant avéré plus difficile que prévu. Dans une interview accordée à Entertainment Tonight, l'acteur avait déjà fait part de son intérêt de principe pour un retour en été 2024. Les négociations ont néanmoins duré plusieurs mois. Les points de désaccord concernaient notamment les aspects financiers et surtout le lieu de tournage.

Braff s'est prononcé en faveur d'une production à Los Angeles, alors que le studio avait initialement évoqué Vancouver comme une option plus avantageuse. Cependant, le lieu de tournage final n'a pas encore été confirmé officiellement. Les huit premières saisons de la série originale ont été tournées principalement dans l'ancien North Hollywood Medical Center, au nord de Los Angeles. La neuvième saison a été filmée dans les studios de Culver City, en Californie.

Ce qui distinguait la série originale

La série originale «Scrubs» s'est déroulée de 2001 à 2010 sur un total de neuf saisons et 182 épisodes. Elle était surtout connue pour son mélange inhabituel d'humour slapstick, de rêveries surréalistes et de profondeurs émotionnelles dramatiques. Zach Braff a marqué la série en incarnant J.D., un jeune médecin idéaliste souvent dépassé par ses émotions, dont les monologues intérieurs et les fantasmes constituaient une figure de style centrale.

Lawrence ne peut pas diriger, mais reste proche

Le créateur de la série Bill Lawrence est également impliqué, mais ne peut pas être showrunner. La raison n'est pas un problème de temps, mais un contrat de production exclusif avec Warner Bros. Television. Étant donné que «Scrubs 2.0» est créé par 20th Television, il n'a pas le droit de jouer un rôle dirigeant pour des raisons contractuelles. Lawrence reste cependant sur le projet en tant que conseiller créatif. C'est ce que les responsables ont négocié ensemble.

Lawrence a souligné dans des interviews qu'une nouvelle version de «Scrubs» ne devait pas être une simple répétition nostalgique. Il s'agit plutôt de raconter de manière crédible la dynamique entre les anciens personnages et une nouvelle génération de médecins, dans un monde médical qui a beaucoup changé. Son empreinte sur le contenu doit donc rester perceptible malgré les limites contractuelles.

Bill Lawrence, ici aux côtés de Zach Braff, est marié à Christa B. Miller, l'actrice de Jordan Sullivan. Il travaille comme showrunner pour Ted Lasso et Shrinking.

Source : vdoozer / Instagram

Il a également souligné que la série resterait fidèle aux développements de la neuvième saison, plutôt mal aimée des fans, qui s'est déroulée dans un nouveau décor et avec un casting en grande partie renouvelé.

La question de savoir si «Scrubs 2.0» sera effectivement diffusée reste ouverte pour le moment. Mais avec le retour de Zach Braff, l'idée prend pour la première fois des contours concrets. Et pour les fans de la série originale, cela pourrait signifier : Le chapitre Sacred Heart n'est pas encore terminé.

Photo d’en-tête : Studios ABC

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 28 personne(s)