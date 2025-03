Nouveautés + tendances 22 3

Saturne maintenant à 274 lunes

Spektrum der Wissenschaft Traduction: traduction automatique 19/3/2025

La planète gazeuse Saturne n'a pas seulement un système d'anneaux proéminent. Elle est également en tête de liste des planètes ayant le plus de lunes. Pas moins de 128 nouvelles lunes de Saturne ont été découvertes.

Le Seigneur des anneaux est désormais aussi le Seigneur des lunes. La planète gazeuse Saturne est la star des planètes du système solaire. Tout le monde la connaît en raison de son système d'anneaux caractéristique. Or, 128 nouvelles lunes ont été découvertes sur la planète aux anneaux, comme l'a annoncé officiellement l'Union astronomique internationale (UAI) le 11 mars 2025 https://phas.ubc.ca/2025-discovery-more-saturnian-moons. Saturne devient ainsi la première planète du système solaire à compter le plus grand nombre de lunes. Avec 146 lunes confirmées à ce jour, la planète aux anneaux devançait déjà largement Jupiter, avec laquelle elle était jusqu'ici en éternelle compétition et qui compte actuellement 95 lunes connues.

Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune - tels sont les noms des planètes du système solaire, si on les énumère de l'intérieur vers l'extérieur à partir de notre astre du jour. Saturne, qui occupe la sixième place, fait plutôt partie des planètes extérieures et met environ 30 ans pour effectuer une révolution autour du Soleil. Alors que Mercure, Vénus, la Terre et Mars sont des planètes rocheuses qui disposent d'une surface solide, les quatre autres font partie des planètes gazeuses, dont la composition est plus proche de celle du Soleil.

Les observations qui ont permis de découvrir les nouvelles lunes de Saturne ont d'abord été réalisées entre 2019 et 2021 par des astronomes de Taïwan, du Canada, des États-Unis et de France. Ils ont utilisé le Canada France Hawaii Telescope (CFHT), un télescope à miroir de 3,6 mètres situé sur le volcan éteint Mauna Kea, à 4200 mètres d'altitude, à Hawaï. La MegaCam, une caméra CCD de 378 mégapixels installée sur le télescope, a été utilisée. Lors des premières observations, 64 nouvelles lunes de Saturne ont été découvertes. Les observations de suivi en 2023 en ont ajouté 64 autres, pour un total de 128 nouvelles lunes.

Tous les nouveaux objets découverts appartiennent à la classe des lunes irrégulières. Ils ne mesurent que quelques kilomètres et sont probablement des fragments de collisions de lunes antérieures, peut-être aussi de comètes qui sont passées dans la zone d'influence de Saturne. Les chercheurs supposent que des lunes capturées par la géante gazeuse il y a environ quatre milliards d'années sont entrées en collision, laissant derrière elles de petits fragments. Les nouveaux venus se trouvent à des distances relativement grandes de Saturne et possèdent donc des périodes orbitales plus importantes, jusqu'à trois ans.

A l'inverse, il existe aussi des lunes internes qui se forment notamment dans les anneaux de Saturne. En raison d'effets de résonance, toutes les orbites autour de Saturne ne sont pas possibles. Des matériaux s'accumulent alors sur les bords des zones interdites et se ficellent en petits satellites.

Titan est d'ailleurs la plus grosse lune de Saturne, avec un diamètre de 5150 kilomètres. Dans le système solaire, seule la lune de Jupiter Ganymède est plus grande que Titan, avec 5262 kilomètres. Les deux lunes sont non seulement plus grandes que la Lune de la Terre (3474 kilomètres), mais aussi plus grandes que la plus petite planète, Mercure (4880 kilomètres).

Saturne est l'un des objets d'observation les plus fascinants et les plus beaux de l'astronomie, en raison de son imposant système d'anneaux, qu'il faut avoir observé au moins une fois dans sa vie avec un télescope. L'instrument n'a pas besoin d'être très puissant, mais une paire de jumelles ordinaire ne suffit pas pour distinguer les anneaux en tant que tels.

Spektrum der Wissenschaft

Nous sommes partenaires de Spectre des Sciences et souhaitons vous rendre les informations fondées plus accessibles. Suivez Spectre des Sciences si vous aimez ses articles.

Photo d’en-tête : NASA, ESA, CSA, Matthew Tiscareno (SETI Institute), Matthew Hedman (University of Idaho), Maryame El Moutamid (Cornell University), Mark Showalter (SETI Institute), Leigh Fletcher (University of Leicester), Heidi Hammel (AURA)

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 22 personne(s)