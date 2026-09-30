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Samsung Galaxy Tab S12 Ultra : fin, grand et plus de multitâche

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 30/9/2026

Samsung améliore le son de ses tablettes, augmente leurs performances et optimise le multitâche. Le Galaxy Tab S12 Ultra et le S12 Plus sont également les premiers appareils à faire tourner la nouvelle application Photoshop pour Android.

Samsung a présenté deux nouvelles tablettes : la Galaxy Tab S12 Ultra de 14,6 pouces et la plus petite Galaxy Tab S12 Plus dotée d'un écran de 12,6 pouces. Côté son, Samsung fait évoluer le son stéréo des modèles précédents, diffusé par deux haut-parleurs, vers un son surround à 4 canaux. Les deux modèles sont équipés du puissant chipset Dimensity 9500.

La Galaxy Tab S12 Ultra et la Tab S12 Plus sont fines.

Plus d'améliorations sur la Tab S12 Plus

Samsung qualifie les Galaxy Tab S12 de tablettes les plus fines de sa gamme. C'est exact, bien que seule la Tab S12 Plus ait été affinée. Elle mesure désormais 5,3 millimètres, contre 5,6 millimètres pour la S10 Plus (il n'existe pas de Tab S11 Plus). La Tab S12 Ultra est encore plus fine avec 5,1 millimètres, mais ne change pas par rapport au prédécesseur. Toutes ces mesures ne tiennent pas compte de la bosse de l'appareil photo.

Les Galaxy Tab S12 en comparaison de taille.

Avec le Dimensity 9500, Samsung intègre un processeur plus performant dans les Tab S12 que dans les modèles précédents. La plus grande nouveauté matérielle est cependant l'abandon du son stéréo. Au lieu de deux haut-parleurs, les nouvelles tablettes disposent désormais de quatre points de sortie audio. Cela devrait améliorer le rendu sonore, notamment pour le streaming et le jeu.

Sur la Galaxy Tab S12 Plus, l'écran est plus grand et le cadre plus fin.

Sur la Tab S12 Plus, l'écran AMOLED est également plus grand de 0,2 pouce par rapport au modèle précédent et gagne en luminosité avec jusqu'à 1600 nits. Parallèlement, le cadre entourant l'écran tactile devient un peu plus fin, passant de 8,1 à 7,9 millimètres. Pour la petite tablette, l'autonomie annoncée augmente également de cinq heures pour atteindre 21 heures. Les deux Tab S12 sont étanches selon la norme IP68 et un S Pen est inclus dans la livraison. Voici les principales caractéristiques :

Galaxy Tab S12 Ultra

Écran : 14,6 pouces AMOLED, 120 Hertz

Batterie et charge : 11 600 mAh, 45 watts, charge complète en 95 minutes, 21 heures d'autonomie

Variantes de stockage : 12 Go de RAM et 256/512 Go de stockage ou 16 Go et 1 To

Divers : Wi-Fi 7

Galaxy Tab S12 Plus

Écran : 12,6 pouces AMOLED, 120 Hertz

Batterie et charge : 10 600 mAh, 45 watts, charge complète en 95 minutes, 21 heures d'autonomie

Variantes de stockage : 12 Go de RAM et 256/512 Go de stockage

Divers : Wi-Fi 6E

Les deux Tab S12 sont disponibles en deux couleurs.

Le multitâche devrait encore s'améliorer

Les deux Tab S12 sont équipées d'Android 17 avec l'interface utilisateur One UI 9.0 de Samsung. Cela devrait surtout améliorer le multitâche sur les tablettes. Si vous lancez une application en mode multi-fenêtres, la nouvelle action ne masque plus la fenêtre d'origine. Jusqu'à trois applications peuvent ainsi être disposées parallèlement. En mode bureau Dex, les applications devraient pouvoir être déplacées de manière fluide entre les espaces de travail. De plus, Dex suggère des paires d'applications parmi celles en cours d'exécution.

One UI 9.0 apporte de nouvelles fonctionnalités pour Dex et le multitâche.

Cerise sur le gâteau, Samsung propose un accès exclusif à «Photoshop Android». La nouvelle application payante d'Adobe offre un éventail de fonctionnalités plus large que Photoshop Express (gratuit) et n'est disponible que sur le Galaxy Store pendant six mois. Elle permet, entre autres, l'édition graphique et photo avec le S Pen. Lors de l'achat de l'une des tablettes, vous bénéficiez de quatre mois d'accès gratuit à l'abonnement Photoshop mobile.

Pour les accessoires, Samsung mise sur des classiques éprouvés. Le «Pro Keyboard» ajoute un clavier de type ordinateur portable, tandis que le «Book Cover Keyboard Slim» est un clavier de tablette plus compact. Le «Smart Book Cover» se replie sur l'écran et offre différentes options de support, et le «Frame Cover» est un simple pied qui protège uniquement le cadre.

La Galaxy Tab S12 Plus avec le Book Cover Keyboard Slim.

Galaxy Tab S12 Plus

Tablette Nouveau CHF 1329.– avec produit supplémentaire offert Samsung Galaxy Tab S12+ 5G, 12.60", 512 Go, Gris Tablette Nouveau CHF 1209.– avec produit supplémentaire offert Samsung Galaxy Tab S12+ WLAN uniquement, 12.60", 512 Go, Gris Tablette Nouveau CHF 1169.– avec produit supplémentaire offert Samsung Galaxy Tab S12+ 5G, 12.60", 256 Go, Gris Tablette Nouveau CHF 1049.– avec produit supplémentaire offert Samsung Galaxy Tab S12+ WLAN uniquement, 12.60", 256 Go, Gris

Galaxy Tab S12 Ultra

Tablette Nouveau CHF 1839.– avec produit supplémentaire offert Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G, 14.60", 1000 Go, Gris Tablette Nouveau CHF 1719.– avec produit supplémentaire offert Samsung Galaxy Tab S12 Ultra WLAN uniquement, 14.60", 1000 Go, Gris Tablette Nouveau CHF 1719.– avec produit supplémentaire offert Samsung Galaxy Tab S12 Ultra WLAN uniquement, 14.60", 1000 Go, Silver Tablette Nouveau CHF 1519.– avec produit supplémentaire offert Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G, 14.60", 512 Go, Gris Tablette Nouveau CHF 1399.– avec produit supplémentaire offert Samsung Galaxy Tab S12 Ultra WLAN uniquement, 14.60", 512 Go, Gris Tablette Nouveau CHF 1399.– avec produit supplémentaire offert Samsung Galaxy Tab S12 Ultra WLAN uniquement, 14.60", 512 Go, Silver Tablette Nouveau CHF 1359.– avec produit supplémentaire offert Samsung Galaxy Tab S12 Ultra 5G, 14.60", 256 Go, Gris Tablette Nouveau CHF 1239.– avec produit supplémentaire offert Samsung Galaxy Tab S12 Ultra WLAN uniquement, 14.60", 256 Go, Gris Tablette Nouveau CHF 1239.– avec produit supplémentaire offert Samsung Galaxy Tab S12 Ultra WLAN uniquement, 14.60", 256 Go, Silver

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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