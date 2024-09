Samsung Galaxy S24 FE : Fan Edition avec boîtier coloré et écran top

Samsung présente avec le smartphone Galaxy S24 FE la version légèrement allégée du Galaxy S24. Le constructeur a fait des économies sur le processeur, mais pas sur l'écran et l'appareil photo.

La nouvelle édition fan des smartphones phares de Samsung est arrivée. Le Galaxy S24 FE est une version légèrement allégée du Galaxy S24 - mais vous ne devez pas faire de concessions partout. Le FE est par exemple beaucoup plus grand que le S24 normal.

Design et écran : Samsung joue sur ses atouts

Le design du Samsung Galaxy S24 FE ne se distingue guère du Galaxy S24 normal. Seules les couleurs permettent de comprendre dès le premier coup d'œil qu'il s'agit de l'édition Fan. L'appareil est disponible en gris, bleu, vert et jaune, avec un cadre en aluminium argenté. L'ensemble donne une impression de qualité supérieure.

Design classique de Samsung pour le Galaxy S24 FE.

Source : Michelle Brändle

Le Samsung Galaxy S24 FE est plutôt grand avec 16 × 7,7 × 0,8 centimètres et un écran de 6,7 pouces. Le Galaxy S24 standard mesure 14,7 × 7,1 × 0,8 centimètres et possède un écran de 6,2 pouces de diagonale. L'édition Fan a un écran AMOLED de qualité similaire avec une résolution de 2340 × 1080 pixels. Il a également le même taux de rafraîchissement de 60 à 120 Hertz. En revanche, l'écran FE n'atteint qu'un pic de luminosité de 1900 nits au lieu des 2600 nits du Galaxy S24 normal. Mais même cette valeur devrait être suffisante pour que l'écran soit lisible en plein soleil.

Hardware : puce Samsung et caméras au top

Samsung intègre une puce maison dans l'édition Fan comme dans le Flagship. Toutefois, ce n'est pas l'Exynos 2400 qui est utilisé comme sur le S24 normal, mais la version un peu moins puissante appelée Exynos 2400e. Ce dernier est associé à 8 Go de RAM et à 128 ou 256 Go de mémoire interne au choix. C'est tout à fait raisonnable si vous ne vous concentrez pas principalement sur l'IA et les jeux à fort contenu graphique.

Samsung ne lésine pas sur les caméras. Voici ce que vous obtiendrez avec le Galaxy S24 FE:

Caméra principale 50 MP, F/1.8

Caméra ultra grand angle : 12 MP, F/2.2

Caméra à distance : 8 MP, F/2.4, 3× optique

Caméra frontale : 10 MP, F/2.4

Selon les spécifications, seul le téléobjectif est légèrement inférieur à celui du Galaxy S24, avec 8 mégapixels au lieu de 10. En revanche, l'édition fan, plus grande, peut accueillir une batterie plus importante. Les 4700 mAh (au lieu de 4000 mAh) peuvent être chargés au choix avec 25 watts sur le câble ou avec 15 watts sans fil. Au quotidien, la batterie, l'écran moins lumineux et la puce moins puissante devraient avoir un effet globalement positif sur l'autonomie de la batterie.

Prix et disponibilité

Lors de sa mise en vente, vous pourrez vous procurer le Samsung Galaxy S24 FE dans notre boutique pour un peu moins de 680 francs ou 750 euros avec une mémoire de 128 Go et pour un peu moins de 730 francs ou 810 euros avec une mémoire de 256 Go. La prévente est déjà lancée. Vous trouverez toutes les autres informations sur la vente et les promotions ici:

Le Samsung Galaxy S24 régulier coûte actuellement un peu moins de 650 francs ou 640 euros. Donc si vous préférez un smartphone (phare) un peu plus maniable, avec un meilleur appareil photo zoom mais une batterie plus petite, cette option vaut la peine d'être considérée.

