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Ryan Gosling sera Ghost Rider !

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 27/7/2026

Marvel a fait vibrer les foules au Comic-Con 2026 : Ryan Gosling reprend le rôle de Ghost Rider, Ryan Reynolds fait une apparition surprise en Deadpool gris-bleu sur scène, et « Black Panther 3 » aura un nouveau héros. Seuls les X-Men sont repartis les mains vides.

Kevin Feige et une grande partie du casting des «Avengers» étaient présents samedi soir dans la légendaire «Hall H» de San Diego – et ont livré ce que l'on attend d'une Comic-Con de Marvel : de nouveaux films, un invité surprise et un peu de chaos.

Deux Ryan et un caméo

La plus grande nouvelle de la soirée : Johnny Blaze, mieux connu sous le nom de Ghost Rider, arrive dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) – interprété par Ryan Gosling. Le casting était une rumeur depuis longtemps parmi les fans, car Gosling avait déjà fait des allusions il y a des années, disant qu'il voulait absolument jouer ce personnage un jour. Son rêve devient donc réalité. La réalisation est assurée par Shawn Levy, qui avait déjà mis en scène «Deadpool & Wolverine».

Critique « Deadpool & Wolverine » : quelle réussite ! Luca Fontana 104 likes 104 59 commentaires 59

Le film devrait sortir en salles en 2028. Sur scène, Levy n'a pas manqué d'expliquer la genèse du projet avec humour : l'année dernière, ils travaillaient sur «Star Wars: Starfighter», et lorsque Gosling a décrit sa vision du personnage, la phrase est tombée à un moment donné : «Bro, let's ride.» Que la citation ait réellement été prononcée ainsi ou qu'elle ait été polie pour la scène reste ouvert. Marvel l'a en tout cas rapporté ainsi.

Ensuite, le film que tout le monde attendait a été abordé : «Avengers: Doomsday». De nouvelles images ont été montrées avec Doctor Doom, qui, selon Marvel, commande des Sentinelles et offre un aperçu de la relation entre les Fantastic Four et le méchant. Il a également été confirmé que Hayley Atwell sera de la partie en tant qu'Agent Peggy Carter. Les fans du personnage de «Captain America: The First Avenger» peuvent donc se réjouir.

Cependant, c'est un autre invité qui a fait le show : un Deadpool gris-bleu est soudainement apparu au milieu du public, se révélant être un Ryan Reynolds costumé qui a posé des questions sans détour au casting – y compris l'allusion qu'il aimerait lui-même jouer dans «Doomsday». Si ce n'est pas plus qu'un simple indice.

«Avengers: Doomsday» sortira le 18 décembre. Ceux qui veulent se mettre dans l'ambiance peuvent regarder le premier trailer.

One more thing

Pour finir, Feige a sorti une petite surprise de sa manche : un troisième chapitre de «Black Panther» est officiellement annoncé, réalisé à nouveau par Ryan Coogler. Le rôle principal est tenu par David Jonsson, connu pour «The Long Walk» et «Alien: Romulus». Dans le film, il incarne le fils du défunt T'Challa, et le film, qui devrait sortir en 2028, montrera son passage à l'âge adulte.

Aussi divertissant que fut le panel : pour un studio qui aime d'habitude présenter un grand plan directeur, la grande fête n'était pas si grande cette fois-ci. Il n'y a eu aucune nouvelle concernant les X-Men ni une feuille de route pour la Phase 6 ou la Phase 7 – même si les médias sociaux regorgent actuellement de fausses nouvelles.

Peut-être voulaient-ils simplement jouer les deux cartes les plus sûres avec Gosling et Reynolds et garder le reste pour plus tard.

Photo d’en-tête : Marvel Studios

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