Nouveautés + tendances 1 1

RTL rachète Sky Deutschland - cela concerne aussi la Suisse

Luca Fontana Traduction: traduction automatique 27/6/2025

Deux géants des médias fusionnent : RTL s'empare de Sky Deutschland pour faire la guerre à Netflix. Ce que cela signifie pour les accros aux séries, les fans de sport et les abonnés suisses.

Le paysage télévisuel allemand est en train d'être réorganisé : RTL rachète Sky Deutschland. Deux grandes marques de médias, y compris les plateformes de streaming, les chaînes de télévision payantes et les droits sportifs, fusionnent ainsi. Le service WOW, l'offre à la demande de Sky Deutschland, change également de mains.

L'objectif est clair : RTL veut devenir une grande puissance non seulement dans la télévision linéaire, mais aussi dans le streaming. Ensemble, RTL Deutschland et Sky Deutschland comptent environ 11,5 millions d'abonnés payants. A titre de comparaison, on estime que Netflix compte environ 15 millions dans l'ensemble des pays germanophones.

L'impact sera également perceptible pour les clients suisses, car l'accord couvre explicitement l'ensemble de la région DACH. C'est-à-dire l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Et comment cela va-t-il se passer?

Voici les cinq principales questions et réponses.

1. qu'est-ce qui a été acheté exactement - et pour combien d'argent?

RTL rachète les activités de Sky en Allemagne, en Autriche et en Suisse, y compris les droits de marque et le service de streaming WOW. Le prix : 150 millions d'euros en cash plus d'éventuels paiements supplémentaires pouvant aller jusqu'à 377 millions - en fonction de l'évolution du cours de l'action de RTL Group.

La bonne affaire doit toutefois encore être approuvée par les autorités de la concurrence et des médias. Ce n'est qu'après cette phase dite de consolidation, probablement en 2026, que la véritable restructuration commencera.

2. Sky Suisse restera-t-elle en place - ou tout deviendra-t-il bientôt RTL ?

Sky Suisse reste pour l'instant en place, y compris sur le plan organisationnel. RTL a certes le droit d'utiliser la marque Sky dans toute la région DACH, mais il semble vouloir continuer à l'utiliser - du moins pour le moment. Un processus complet de rebranding n'est pas prévu.

Il est toutefois possible que certaines structures ou certains contenus soient adaptés à moyen terme. Actuellement, Sky Suisse renvoie au communiqué de presse officiel de Sky. C'est une pratique courante lors des rachats, de nombreux détails ne sont communiqués qu'une fois la bonne affaire officiellement approuvée.

3. un abonnement super streaming commun avec RTL+, WOW et Sky va-t-il voir le jour ?

C'est l'une des questions les plus passionnantes - et elle n'est pas encore résolue. Officiellement, il n'a été question jusqu'à présent que d'une extension commune «» . On ne sait pas encore si RTL+, Sky et WOW fusionneront à l'avenir, s'ils resteront côte à côte ou si un nouvel abonnement combiné verra le jour.

Une telle offre groupée pourrait être attractive pour la clientèle. Notamment pour tous ceux qui souhaitent regarder à la fois «Sommerhaus der Stars» et «House of the Dragon» ou le football. Une chose est sûre : RTL veut offrir à «tout ce qu'il faut, du gratuit au premium, de la télévision linéaire au streaming», à partir d'une seule source.

Cela ressemble tout à fait à la consolidation dont Eric Grignon, patron de Sky Suisse, m'a parlé dans l'interview qu'il m'a accordée.

En coulisse « Le streaming, c’est comme un deuxième travail » : le directeur de Sky Suisse s’exprime sur la frustration liée aux séries, les algorithmes et la nouvelle norme par Luca Fontana

4. l'offre sportive en Suisse change-t-elle - par exemple pour Sky Sport?

Il n'y a pas encore de données concrètes. En Suisse, Sky détient toujours les droits de diffusion exclusifs de la Bundesliga, de la Formule 1, de la Premier League, de la Coupe d'Allemagne et bien plus encore. Ces droits restent valables indépendamment de la reprise. Ou du moins tant que les contrats actuels sont en vigueur.

A long terme, RTL pourrait toutefois essayer de développer ses propres formats sportifs ou ses propres licences. Reste à savoir si cela aura un impact direct sur Sky Sport ou Sky Show en Suisse. Pour l'instant, tout reste comme avant.

5. qu'est-ce que cela signifie pour les prix, les applications et les plateformes?

Cela aussi est ouvert pour le moment. Pour les abonnés en Suisse, cela signifie pas de changement pour le moment. Il n'y a pas d'annonce de nouveaux prix, de nouvelles applications ou de changement d'interface utilisateur.

A long terme, RTL devrait toutefois essayer d'exploiter les synergies. Autrement dit, regrouper les contenus, fusionner les plateformes et réduire les coûts. Les économies annuelles prévues grâce à la fusion sont estimées à 250 millions d'euros. Et cela se fait rarement sans changements structurels.

Conclusion : une bonne affaire dont l'issue reste incertaine

Le rachat de Sky Deutschland par RTL n'est pas seulement un coup de tonnerre sur le marché de la télévision allemande. C'est un signal pour toute la région DACH. Même si de nombreux détails sont encore sous clé, cette bonne affaire montre que le paysage médiatique évolue rapidement. Et là où plusieurs plateformes coexistent encore aujourd'hui, un nouveau géant du streaming pourrait voir le jour demain.

Photo d’en-tête : RTL / Sky Group

Cet article me plaît ! 1 personne aime cet article.