Revox a développé une nouvelle ( !) machine à bandes

David Lee Traduction: traduction automatique 16/5/2025

En 1980, Revox a lancé la machine à bande B77 Mk II. Un peu plus tard, voici la B77 Mk III, un modèle successeur amélioré.

Au salon High End de Munich, Revox présente en nouveauté une version Alice Cooper de sa machine à bande B77 Mk III. Si vous voulez cette version avec beaucoup de rouge et des yeux maquillés, vous devrez débourser 27 950 francs ou euros. Ce qui devrait surtout s'expliquer par le fait que cette pièce n'a été produite qu'à 25 exemplaires.

La machine à bande d'Alice Cooper : une affaire de goût.

Source : Revox

Jusqu'à présent, c'est un peu bizarre. Ce qui est plus passionnant, c'est que même la version sans les ornements d'Alice Cooper est relativement nouvelle. Revox a sorti le B77 Mk III en octobre 2024. Soit 44 ans après le Mk II.

C'est remarquable. En effet, déjà pour les lecteurs-cassettes, il y a aujourd'hui de sérieuses difficultés à produire de nouveaux appareils. Les volumes de production beaucoup plus faibles qu'auparavant et l'absence de chaînes d'approvisionnement font également grimper les prix.

Ainsi, le Revox B77 Mk III coûte la bagatelle de 15 950 francs ou euros. Pourtant, il ne s'agit pas d'un appareil fondamentalement différent de son prédécesseur. Il continue à fonctionner sans logiciel, écran tactile, Bluetooth et autres «gadgets modernes». Même la disposition des touches et des ports est exactement la même. Quel est donc l'avantage par rapport à un Mk II complètement révisé?

C'est le B77 Mk II

Source : Revox

Et voici le B77 Mk III

Source : Revox

Revox parle de «écarts de tension externe fortement améliorés et une réponse en fréquence encore améliorée». Ainsi, le Mk III devrait avoir moins de bruits parasites et un meilleur son. Le compteur est désormais numérique et peut également afficher l'heure. Pour le reste, il n'y a pas de technologie numérique.

Pourquoi des magnétophones à bande ?

La fascination pour les magnétophones est difficile à expliquer. Elle a beaucoup à voir avec la nostalgie. Mais aussi au fait que la lecture de la musique devient une expérience sensorielle. L'ensemble du processus est relaxant, presque méditatif.

Ce n'est donc pas la qualité du son qui compte, mais le processus. C'est encore plus vrai pour l'enregistrement en studio que pour l'utilisation à la maison. Le producteur de musique Billy Hume a réalisé une vidéo très pertinente à mon avis à ce sujet.

Photo d’en-tête : Revox

