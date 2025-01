Retour vers le futur : communiquez par fax avec ChatGPT

Une entreprise de Brunswick propose, sans le prendre au sérieux, des demandes ChatGPT par fax. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'envoyer soi-même la demande en ligne à l'IA.

A l'heure où même l'e-mail perd de son importance, une technologie plus ancienne continue de tenir bon : le fax. La société Simple Fax de Braunschweig (Basse-Saxe) fait passer ce mode de communication au niveau supérieur : vous pouvez communiquer par fax avec ChatGPT. Il suffit d'envoyer un fax avec votre demande au numéro de l'entreprise et de recevoir en retour la réponse de l'intelligence artificielle ChatGPT - également par fax, bien sûr. Ce service s'appelle très justement FaxKI.

On pourrait penser que le fax est une relique du millénaire passé. Il semble trop démodé de scanner un document et de le convertir en sons qui sont envoyés par la ligne téléphonique et réimprimés à l'autre bout. Mais il paraît que les télécopieurs fonctionnent encore, surtout dans les administrations et les entreprises - du moins en Allemagne. Et même les personnes plus âgées, qui ont vécu avec leur temps il y a 40 ans et qui ont acheté un télécopieur, savent peut-être encore apprécier le fax.

Peut-être que FaxKI vous intéressera si le monde en ligne vous dépasse ou si votre bande passante Internet est trop étroite pour naviguer. Pas de problème, vous pouvez quand même utiliser l'une des technologies les plus en vogue du moment et demander à ChatGPT de vous faxer les réponses à toutes les questions farfelues qui vous viennent à l'esprit. En tout cas, tant que vos questions sont recevables. ChatGPT ne vous expliquera pas comment faire passer votre voisin au coin de la rue sans vous faire remarquer, ni comment fabriquer une voiture piégée.

Vous avez besoin d'une traduction ? Vous voulez savoir ce que ChatGPT pense du sens de la vie ? Tu veux qu'on t'explique comment démarrer ton PC pour ne plus dépendre du fax ? Cela ne vous coûtera que les frais de fax habituels par demande de fax - si vous utilisez Simple Fax, vous devrez payer au moins sept centimes d'euros, selon le pays, qui seront déduits de votre compte prépayé.

Fax CHF 255.– Brother Fax-2845 Laser 2

Selon Simple Fax, Fax-KI est "votre assistant de confiance dans différents domaines". Et bien sûr, il s'agit d'un gag marketing. Il sert à générer de l'attention pour l'offre réelle de l'entreprise, à savoir l'envoi de fax, de SMS et de lettres directement via le navigateur. De plus, vous pouvez y enregistrer un numéro de fax pour vous et ainsi recevoir vous-même des fax. Tout d'abord, Le Standard avait parlé de FaxKI.

Et non, je ne veux pas faire l'apologie du fax dans cet article. On peut tout à fait reconnaître au fax le fait qu'il est plus difficile à ignorer que les demandes par e-mail. Après tout, quelques secondes après son envoi, il est physiquement livré directement aux quelques destinataires. Comme un message VIP, il passe devant tous les courriers non lus dans la boîte aux lettres. Cela vaut aussi son pesant d'or.