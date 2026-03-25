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Retour au pays d'Auge : Peter Jackson annonce un nouveau film "Le Seigneur des anneaux

Debora Pape Traduction : traduction automatique 25/3/2026

Peu de gens s'y attendaient : Certains chapitres du Seigneur des Anneaux : Les Compagnons qui n'ont pas été adaptés au cinéma pourraient finalement l'être. Peter Jackson et l'animateur de télévision Stephen Colbert prévoient une suite.

Les fans de l'adaptation cinématographique de Peter Jackson, «Le Seigneur des Anneaux», vont être servis : un nouveau film, dont le titre provisoire est «Shadows of the Past», devrait trouver son chemin vers le grand écran. Jackson l'a annoncé dans une courte vidéo.

Quelle est l'histoire de «Shadows of the Past»?

L'intrigue du film s'inspire d'une section de six chapitres du premier livre, «Les compagnons»: du chapitre III («Trois hommes de haut») au chapitre VIII («Brume sur les hauteurs du tumulus»). Ces chapitres ont été en grande partie omis dans l'adaptation cinématographique, ce qui a suscité des critiques à l'époque.

Dans cette section, les quatre hobbits Frodon, Sam, Merry et Pippin, après avoir quitté la Comté, entrent dans la Vieille Forêt où ils tombent sous l'influence du «vieil homme des saules», un arbre hostile. Ils sont sauvés par Tom Bombadil. Tom Bombadil, un être mystérieux des temps anciens, emmène les Hobbits dans sa maison et les accueille avec sa femme Goldbeere. Après les adieux, les Hobbits poursuivent leur route et, sur les hauteurs des tumulus, se retrouvent finalement dans un brouillard enchanté où des voix inquiétantes les entraînent dans une tombe ancienne.

Selon le résumé officiel de «Shadows of the Past» de Warner Bros., cité par plusieurs portails https://www.polygon.com/new-lord-of-the-rings-movie-stephen-colbert-lotr-shadows-of-the-past/, son intrigue n'est pas une pièce de puzzle ajoutée à «Les compagnons». Au lieu de cela, 14 ans après le départ de Frodo de la Terre du Milieu, les trois hobbits restants se lancent dans un voyage sur les traces de leur aventure passée. Elanor, la fille de Sam, joue également un rôle. Elle est sur la piste d'un secret qui concerne la Guerre de l'Anneau.

Conformément au livre et à l'adaptation cinématographique de Jackson

Dans l'annonce du film, Stephen Colbert s'exprime aux côtés de Jackson. Colbert est connu en tant que présentateur de late night show et satiriste, ce qui en fait un personnage inhabituel pour la franchise «Le Seigneur des Anneaux».» Mais il est aussi un fan avoué des livres du Seigneur des Anneaux «et de leur adaptation cinématographique.

C'est lui qui a eu l'idée de «Shadows of the Past». Colbert raconte qu'il a passé des années à réfléchir à la manière dont les chapitres manquants pourraient être portés à l'écran en tant qu'histoire distincte. Il était important pour lui qu'ils soient fidèles à l'œuvre de Tolkien et qu'ils correspondent à la trilogie cinématographique de Jackson. Il a soumis son idée à Jackson il y a deux ans et travaille depuis sur un script avec son fils, le scénariste Peter McGee, et Philippa Boyens. Boyens a déjà participé à l'écriture des scénarios de «Le Seigneur des Anneaux» et «Le Hobbit».

Colbert aura bientôt assez de temps pour ce nouveau projet : son émission de fin de soirée sera annulée en mai prochain. Les studios New Line Cinema et Warner Bros ont déjà donné leur feu vert à son idée de film.

D'abord «Hunt for Gollum», puis «Shadows of the Past»

Il faudra encore attendre un certain temps avant de pouvoir retourner au pays d'Auen dans votre fauteuil de cinéma : Le film en est encore aux premiers stades de développement. Jackson indique qu'il sera tourné après «Hunt for Gollum», qui devrait sortir en salle fin 2027. « Hunt for Gollum» sera réalisé par Andy Serkis, l'acteur qui incarnait Gollum le tourmenté dans les deux trilogies précédentes. Ici aussi, il reprendra son rôle emblématique. L'histoire se concentre sur Gollum et sa vie après que Bilbon Sacquet lui a volé l'Anneau.

A propos, si vous avez vu «Les compagnons» au cinéma, vous pouvez maintenant vous sentir vraiment vieux. L'épopée fête cette année son 25e anniversaire. Votre visite au cinéma remonte à un quart de siècle.

Photo d’en-tête : Shutterstock/Adwo

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