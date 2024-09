Réparabilité coûteuse chez Bang & Olufsen : Beoplay H100 coûtent 1500 francs

Bang & Olufsen est de retour sur le marché des écouteurs. Les nouveaux supra-auriculaires haut de gamme Beoplay H100 permettent de remplacer presque toutes les pièces lorsqu'elles tombent en panne. Ils sont également compatibles avec le Dolby Atmos.

A la veille de l'IFA, la marque danoise Bang & Olufsen a présenté son nouveau casque, le Beoplay H100. Son prix a coupé le souffle aux fans : 10 999 couronnes danoises, soit environ 1400 francs, selon le fabricant. 1499 euros dans l'espace européen. Ils coûtent donc près de 500 francs de plus que leurs prédécesseurs, les Beoplay H95, déjà très chers. Quatre ans après leur lancement, ces derniers coûtent toujours entre 750 et 1000 francs.

Réparable, mais cher : le Beoplay H100

Source : Bang & Olufsen

Bang & Olufsen justifie ce prix par des matériaux, une meilleure réduction du bruit et une meilleure interchangeabilité des pièces. Il en résulte une durée de vie plus longue.

Tout est interchangeable

Par exemple, les coussinets du H100 sont en peau de mouton et le pavé tactile des écouteurs est protégé par un verre anti-rayures. Alors que c'était déjà le cas pour le H95, l'interchangeabilité vient s'y ajouter. Vous pouvez retirer et remplacer les coussinets d'oreille et le rembourrage de l'arceau s'ils sont usés. Le nouveau design garantit également une meilleure réparabilité de l'intérieur. Ainsi, les batteries, les pilotes et les cartes de circuits imprimés sont plus faciles à retirer et à remplacer

Dolby Atmos fait ses débuts, batterie plus faible que son prédécesseur

La musique est diffusée par deux haut-parleurs de 40 millimètres de large, fabriqués en titane. Ils prennent en charge l'audio Hi-Res (96 kHz/24 bits) et le son spatial Dolby Atmos, y compris l'audio spatial intégré avec head-tracking intégré. Le head tracking signifie qu'une image sonore en 3D est simulée et s'adapte aux mouvements de votre tête

BO, comme on l'appelle chez Bang & Olufsen, a également amélioré la réduction active du bruit. Désormais, dix microphones mesurent la fréquence des bruits environnants gênants. Cela permet de doubler les performances de l'ANC. Sur le côté des oreillettes se trouve un bouton haptique que vous pouvez utiliser pour basculer entre le mode ANC et le mode transparent.

Un recul de la batterie, mais un chargement rapide

La durée de vie de la batterie du H100 est de 32 heures (avec l'ANC activé). C'est une valeur forte, mais tout de même en léger recul par rapport au H95 qui atteint 38 heures. Si vous activez Spatial Audio et Head Tracking, la durée de vie de la batterie du H100 diminue encore de deux heures.

Comme les AirPods Max d'Apple, les H100 n'ont pas de bouton de mise en marche. Au lieu de cela, ils s'allument automatiquement lorsque vous les mettez et passent en mode d'économie d'énergie lorsque vous les retirez. Si vous les placez dans l'étui fourni, ils s'éteignent complètement. BO ne nous dit pas combien de temps cela prend. Si vous avez besoin de plus d'autonomie, cinq minutes de charge suffisent pour cinq heures de lecture supplémentaires.

Le Beoplay H100 sera disponible en plusieurs couleurs : Infinite Black, Sablier et Sunset Apricot. On ne sait pas encore quand elles seront disponibles chez nous.