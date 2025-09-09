Nouveautés + tendances 2 4

Reolink : L'IA décrit ce que voit la caméra de sécurité

Le nouveau système ReoNeura de Reolink analyse les vidéos et décrit ce qu'elles contiennent dans un texte court. Les enregistrements de sécurité sont ainsi plus faciles à rechercher. Exemplaire : le système d'IA est gratuit.

Quand exactement le coursier a-t-il déposé le colis ? Et qui l'a ensuite emporté ? Même si vous avez installé des caméras de sécurité, il n'est pas possible de répondre à ces questions sans une analyse vidéo complexe. Avec le système d'intelligence artificielle de Reolink, cela devrait être plus rapide et plus facile.

ReoNeura traduit la vidéo en texte

A l'occasion du salon technologique IFA de Berlin, Reolink a annoncé le nouveau ReoNeura. Le système prend en charge l'analyse vidéo et la gestion des notifications grâce à l'intelligence artificielle. ReoNeura fonctionne via le cloud, ou alternativement en local, directement dans les caméras ou dans les enregistreurs réseau.

- Smart Detection: Les personnes et les objets sont détectés, ce qui évite les fausses alertes. Le système peut détecter les personnes, les animaux et les véhicules, mais aussi les vélos ou les colis. Vous pouvez par exemple configurer une notification dès qu'un colis est déposé dans une zone spécifique - ou si quelqu'un prend un vélo en dehors des heures habituelles au point de dépôt.

- Video Captioning : A intervalles réguliers, l'IA enregistre un extrait vidéo de huit secondes et l'analyse. Ce que l'on peut y voir est édité et enregistré sous forme de texte court - pour l'instant en anglais. Ces textes peuvent être recherchés par mots-clés.

- Analyse du flux de clients : Pour les petites et moyennes entreprises, ReoNeura enregistre le nombre de clients qui entrent et sortent d'un magasin. En outre, il est possible de créer une carte de chaleur des flux de clients sur 24 heures. En cas de forte affluence dans une zone donnée, une notification est envoyée.

Lors de la présentation à la presse dans le cadre de l'IFA, j'ai déjà pu jeter un premier coup d'œil à la capture vidéo. Cela fonctionnait effectivement très bien, même s'il n'y avait pas grand chose à voir sur les clips - sauf ...

Pas grand-chose à voir dans cette pièce, le texte de l'IA le décrit de manière adéquate.

Il a toutefois été possible de détecter que quelqu'un tenait un téléphone portable à la main ou déplaçait une chaise vers un autre endroit. Vous pouvez trouver une liste des produits compatibles à ce jour sur le site web du fabricant. A l'avenir, d'autres caméras devraient pouvoir être intégrées via le cloud ou les serveurs vidéo.

ReoNeura n'est pas lié à un abonnement, mais peut être utilisé gratuitement avec des appareils compatibles. La version bêta démarre sur la nouvelle caméra de projecteurs et sera ensuite déployée progressivement sur les autres caméras.

La nouvelle caméra Reolink est la première à bénéficier des fonctionnalités de l'IA.

TrackFlex Floodlight WiFi : beaucoup de lumière et une grande résolution

La nouvelle caméra de projecteurs filaire intègre deux objectifs. Elle peut être tournée, inclinée et zoomée à distance. Les mouvements peuvent être détectés dans un angle de 270 degrés, notamment grâce à trois capteurs infrarouges pour la mesure des mouvements et la vision nocturne. La caméra pivote alors et suit les activités. Les vidéos sont disponibles en résolution 4K.

Deux projecteurs réglables éclairent l'environnement avec 3000 lumens - et ce, au choix, du blanc chaud (3000 kelvins) au blanc froid (6000 kelvins). La caméra sera commercialisée pour environ 230 francs ou euros. On ne sait pas encore quand elle sera disponible en boutique chez nous.

