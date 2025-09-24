Nouveautés + tendances 9 4

Réjouissez-vous, disciples de Yakuza - RGG Studio nous bénit avec de nouveaux jeux

Domagoj Belancic Traduction: traduction automatique 24/9/2025

Le studio japonais "Ryu Ga Gotoku" (en abrégé : RGG) appelle au recueillement. Lors d'un livestream, les fans seront bénis avec de nouveaux jeux. Les disciples de "Yakuza", en particulier, peuvent se réjouir.

Ce n'est pas un secret - je suis un dévot de l'église RGG. Dès que l'occasion se présente, j'essaie de répandre la bonne parole du studio culte japonais. Pourquoi ? RGG est l'une des équipes de développement les plus fascinantes et les plus cools qui soient. Aucune autre entreprise ne sort autant de jeux géniaux en si peu de temps.

A l'occasion du 20e anniversaire de la série «Yakuza», le directeur du studio, Masayoshi Yokoyama, vous invite dans les locaux sacrés du studio pour un sermon en direct - le «RGG Summit». C'est là que sont annoncés les nouveaux titres avec lesquels RGG va bientôt bénir ses disciples.

Laissons-nous prier et nous battre.

«Yakuza Kiwami 3»: un remake «agressif»

«Yakuza 3» est initialement sorti sur PS3 en 2009. Dans le troisième volet de ce drame policier japonais, l'ex-Yakuza Kazuma Kiryu se retrouve sur l'île pittoresque d'Okinawa. Il y ouvre l'orphelinat «Morning Glory», dans l'espoir de laisser son sombre passé derrière lui pour toujours. Mais suite à un enchaînement d'événements, les démons du passé le rattrapent malgré tout.

Avec «Yakuza Kiwami 3», RGG annonce une nouvelle version du jeu d'aventure insulaire. Selon le directeur du jeu Ryosuke Horii, le titre n'est pas un remaster. C'est un remake agressif «» , presque un nouveau jeu. Auparavant, les deux premiers jeux de la série, «Yakuza Kiwami» et «Yakuza Kiwami 2», avaient déjà subi une cure de remake similaire, mais moins radicale.

Retour au paradis tropical d'Okinawa.

Source : RGG Studio

Le jeu a été développé à partir de zéro - dans la dernière version du moteur maison «Dragon Engine». La présentation visuelle est donc fraîche.» Le lieu du jeu, Ryukyu, inspiré de la véritable ville de Naha «, est à peine reconnaissable.

Mais les modèles de personnages ont également reçu de bonnes améliorations - notamment la capture de mouvement des expressions faciales des protagonistes principaux. Et en parlant de personnages, l'histoire a également été retravaillée. Il y a de nouvelles cut-scenes, des missions supplémentaires et même de tout nouveaux personnages.

Pour ce remake, le studio n'a pas lésiné sur les moyens.

Source : RGG Studio

Le gameplay semble lui aussi renaître de ses cendres. Heureusement, car l'original était connu pour ses ennemis parfois très pénibles, qui bloquaient sans problème toutes les attaques. Les nouveaux extraits de baston ont l'air comparativement plus dynamiques et plus rapides.

Kazuma a même droit à un nouveau style de combat - le «Ryukyu Style». Il est basé sur les véritables arts martiaux d'Okinawa et se concentre sur l'utilisation d'armes de corps à corps.

Le nouveau style de combat semble très prometteur.

Source : RGG Studio

Le jeu s'enrichit en outre de deux mini-jeux. Bien que «Mini» soit un euphémisme dans ce contexte.

«Life at Morning Glory» est un simulateur de papa qui vise à apporter de la variété dans le gameplay de baston plein d'action. Kazuma doit s'occuper des enfants de son orphelinat. Il leur fait la cuisine, cultive des légumes, pêche et attrape des insectes.

Dans «Legendary Baddie», Kazuma devient chef d'un gang de motards féminins chargé de protéger Okinawa de «méchants» gangs de motards. Des batailles d'équipe chaotiques l'attendent, qui rappellent un peu «Yakuza pirate à Hawaii».

Dans «Life at Morning Glory», on peut facilement passer d'innombrables heures de jeu.

Source : RGG Studio

«Yakuza Kiwami 3» sortira le 12 février 2026 sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 et PC.

«Dark Ties»: nouvelle préquelle, nouveau protagoniste

Même avec un remake «agressif» de «Yakuza 3», RGG ne se contente pas d'un remake. Parallèlement à «Yakuza Kiwami 3», «Dark Ties» - un spin-off qui traite de l'histoire du méchant du troisième volet.

Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce jeu complet est offert quasiment gratuitement en bundle avec «Yakuza Kiwami 3». Je vous le dis, RGG est le studio de développement le plus cool. Que son nom soit sanctifié.

Vous pouvez voir une bande-annonce récapitulative avec «Yakuza Kiwami 3» et «Dark Ties» ici:

Vous incarnez Yoshitaka Mine, qui mène la vie dure à Kazuma dans «Yakuza 3». Le jeu ne se déroule pas à Okinawa, mais dans la ville de Kamurocho, déjà connue dans les précédents opus, inspirée de Kabukicho à Tokyo.

L'histoire se déroule avant les événements de «Yakuza 3» et devrait montrer la descente aux enfers de Mine, de PDG d'une entreprise florissante à criminel clandestin.

Retour à Kamurocho.

Source : RGG Studio

Les combats de «Dark Ties» sont différents de ceux de «Yakuza Kiwami 3». Le style de combat de Mine est inspiré de la boxe. Contrairement à Kazuma, Mine se bat de manière plus sale. Il n'a pas de boussole morale et passe littéralement par-dessus les cadavres.

Il peut notamment faire voler ses poings dans un tournoi de combat épique et illégal. Le spin-off est également plein à craquer d'activités annexes

Dans le mini-jeu «Kanda Damage Control», vous devez sauver la réputation de votre pote yakuza Kanda en aidant les gens de Kamurocho.

Source : RGG Studio

«Dark Times» sortira en même temps que «Yakuza Kiwami 3» le 12 février 2026 sur PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch 2 et PC.

Mini film d'action en direct pour «Yakuza Kiwami 3»

Pour aider les nouveaux fans à se familiariser avec cette série de jeux de longue date, un projet de collaboration avec la série japonaise «Nihontouitsu» sortira avant la sortie du remake .

En Occident, ce titre ne parlera pas à grand monde. Mais au Japon, cette histoire de fiction sur les yakuzas est extrêmement populaire. Elle a notamment servi d'inspiration au patron de RGG, Yokoyama, pour «Like a Dragon Gaiden : The Man Who Erased His Name».

Le casting de «Nihontouitsu» pourrait être issu des jeux Yakuza «» .

Source : Nihontouitsu

Les acteurs de «Nihontouitsu» se glisseront dans les rôles des protagonistes de «Yakuza» pour ce projet. L'accent devrait être mis sur l'intrigue du premier jeu.

Yasukaze Motomiya jouera l'ex-Yakuza Kazuma Kiryu. Yoshiyuki Yamaguchi incarne le psychopathe Goro Majima. Kazuhiro Nakaya se glisse dans le rôle du traître Akira Nishikiyama et Kenji Matsuda participe à l'action en tant que policier Makoto Date.

La date de sortie du projet n'est pas encore connue.

Yoshiyuki Yamaguchi apparaît dans le livestream en tant que Goro Majima.

Source : RGG Studio

«Yakuza 0 : Director's Cut» fait le saut de la Switch 2 vers d'autres plateformes

Le jeu «Yakuza 0 : Director's Cut», autrefois exclusif à la Switch 2, sera bientôt disponible sur d'autres plates-formes. Le jeu n'a cependant guère été remanié par rapport aux remakes de «Kiwami». En plus d'une résolution plus élevée et d'un framerate plus fluide, il y a quelques nouveaux passages de l'histoire et des cut-scenes à découvrir.

«Yakuza 0 : Director's Cut» sortira le 8 décembre sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

Les fans de Switch ont déjà pu le faire, c'est maintenant au tour des autres.

Source : RGG Studio

«Yakuza Kiwami» & «Yakuza Kiwami 2» reçoivent une mise à jour

Les deux précédents remakes, «Yakuza Kiwami» et «Yakuza Kiwami 2» recevront une mise à jour pour PS5, Xbox Series X/S et Switch 2, qui comprendra notamment des options de langue supplémentaires. Une version «Yakuza Series : 20th Anniversary Edition» sera également disponible et comprendra «Yakuza 0».

La mise à jour sera disponible le 8 décembre sur PS5, Xbox Series X/S, PC et dès le 13 novembre sur Switch 2.

«Stranger Than Heaven» et «New Virtua Fighter Project»

Vous pensez que c'est tout ? RGG a encore deux autres projets dans son carquois.

Au sujet de «Stranger Than Heaven», déjà annoncé, le «RGG Summit» présente une nouvelle bande-annonce en coulisses, accompagnée d'une bande-son merveilleusement jazzy.

Le jeu a-t-il un rapport avec l'univers de «Yakuza»? S'agit-il du premier projet next-gen only de RGG, compte tenu de la beauté des graphismes ? Le studio ne veut pas en dire beaucoup plus. Mais le développement progresse bien.

Parallèlement, RGG travaille également sur un nouveau jeu «Virtua Fighter». Le studio en dit encore moins sur ce jeu. Il n'y a même pas de nouvelles images. Seule l'assurance qu'ils continuent à travailler sur le projet.

Mais le mois dernier, une nouvelle bande-annonce a été diffusée, qui donne des détails sur le système de combat :

Cet article vous a donné envie de vous convertir à la seule vraie foi de l'Eglise RGG ?

Dans cet article, je diffuse l'évangile des jeux «Yakuza» et je vous révèle comment vous pouvez vous lancer dans cette immense série de jeux :

Guide « Like a Dragon » : guide des meilleurs jeux auxquels vous n’avez (peut-être) jamais joué par Domagoj Belancic

Photo d’en-tête : RGG Studio

