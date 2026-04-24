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Record pour un vaisseau spatial Lego : "Hail Mary" flotte à 35 kilomètres d'altitude

Debora Pape Traduction : traduction automatique 24/4/2026

À l'occasion de la sortie du film "L'astronaute - Projet Hail Mary", Lego et Sony Pictures ont envoyé une maquette du vaisseau spatial "Hail Mary" à près de 35 kilomètres d'altitude. Cette action spectaculaire a assuré au plateau une entrée officielle dans le livre Guinness des records.

C'est officiel : aucun autre set Lego n'a atteint et été récupéré à des altitudes aussi élevées que le vaisseau spatial du film «Hail Mary». L'ensemble d'icônes Lego «L'astronaute» (#11389) s'est élevé le 20 mars à 34 988 mètres d'altitude à l'aide d'un ballon météorologique modifié.

Ce faisant, le vaisseau spatial ne parcourt pas une distance aussi grande que l'original dans le film «L'astronaute - Projet Hail Mary», qui est en salle depuis fin mars. Mais cela a suffi pour entrer dans le livre Guinness des records pour «le vol le plus élevé d'un ensemble Lego avec récupération».

Pendant plus de huit heures, le ballon contenant le vaisseau spatial jouet, fixé sur une plate-forme spécialement conçue, a flotté loin au-dessus du sol. Puis le ballon a éclaté comme prévu et la plateforme a glissé sur un parachute pour revenir au sol. Là, grâce au suivi GPS, l'ensemble a été récupéré par des membres du personnel de la société britannique Sent into Space.

L'ensemble Lego «L'astronaute» s'est élevé sur cette plate-forme.

Source : Sony Pictures UK

La société propose des cascades marketing comme celle-ci. Les objets qui s'élèvent avec des ballons météorologiques peuvent atteindre jusqu'à 38 kilomètres d'altitude au-dessus de la terre. Des biscuits Oreo et une valise Samsonite, entre autres, ont ainsi déjà été envoyés dans l'espace. En fait, Sent into Space, avec «Espace» (anglais : «Space»), exagère un peu : selon une définition couramment utilisée, on ne parle d'espace que au-delà de 100 kilomètres d'altitude.

L'altitude atteinte par les ballons équipés de caméras est cependant suffisante pour produire des images impressionnantes d'objets situés devant la planète Terre. Et c'est ce qu'a réussi à faire le vol du vaisseau spatial Lego. L'ensemble de 830 pièces, composé du vaisseau spatial du film, d'une figurine d'astronaute et d'une figurine d'alien, a tourné dans un décor magnifique.

Sont à l'origine de l'opération Lego, Sony Pictures et les réalisateurs de «L'astronaute», Phil Lord et Christopher Miller. Ils ont reçu le certificat officiel de record du monde Guinness le 13 avril dernier.

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La question la plus intéressante pour les fans de Lego reste cependant ouverte après le vol du vaisseau spatial : L'ensemble était-il encore intact après l'atterrissage ou l'équipe a-t-elle dû rassembler 830 pièces ? Malheureusement, «Hail Mary» n'est pas encore disponible dans notre boutique.

Par ailleurs, une semaine plus tôt, un autre objet lié au film «est allé dans l'espace»: à 31 kilomètres d'altitude, un écran a diffusé une bande-annonce IMAX de «L'astronaute», ce qui a également valu une inscription au Livre Guinness des records.

Photo d’en-tête : Sony Pictures

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