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Record du monde dans « Super Mario Bros. » : il ne manque plus que 100 millisecondes pour réaliser le parcours parfait

Martin Jud Traduction : traduction automatique 23/6/2026

Le Brésilien Lekukie a terminé « Super Mario Bros. » en 4 minutes et 54,365 secondes. Il ne lui manque donc plus que six images – soit un dixième de seconde – pour atteindre le temps théoriquement parfait. Karl Jobst, expert en speedrun, estime qu’il est pratiquement certain que ce record sera bientôt battu.

Il existe des speedruns où l'écart par rapport à la partie parfaite est presque imperceptible. Le nouveau record du monde de Super Mario Bros. sur «» en est un exemple. Début juin, Lekukie a battu ce classique de la Nintendo Entertainment System en 4 minutes, 54 secondes et 365 millisecondes – et ce, avec une partie qui n’a pas perdu une seule image jusqu’au niveau final de Bowser.

Avant lui, seule une poignée de joueurs y était parvenue – Nipski ayant été le premier à réaliser cet exploit en 2023. Il ne manque plus que six maigres images – un dixième de seconde – pour atteindre la partie parfaite. Karl Jobst, l’une des voix les plus connues de la scène du speedrun, explique dans sa vidéo pourquoi le moment parfait ne tardera plus très longtemps à se produire.

Parfait jusqu’à 8-4 – puis ça se complique

En route vers le record, Lekukie a parfaitement maîtrisé chaque image des 31 premiers niveaux. La référence pour ce run parfait provient d’un speedrun assisté par outil datant de 2019, qui, avec 4 minutes et 54,265 secondes, est considéré comme le meilleur temps théorique pour un humain. Ce n’est qu’au niveau 8-4, le 32e et dernier niveau, qu’il a manqué six images. Il a déjà démontré à plusieurs reprises qu’il était capable de rattraper précisément ces images : il a joué le niveau 8-4 à la perfection lors de parties individuelles – voire deux fois d’affilée – et a également réussi sans faute un parcours complet à partir du niveau 4-2. Pour Jobst, ce sont là des indices de poids laissant présager qu’un parcours parfait est imminent.

Pourquoi le niveau 8-4 est-il justement si difficile ? Dans les 31 premiers niveaux, un système de « frame rule » fait en sorte que les petits écarts de temps s’effacent souvent dès l’entrée dans le niveau suivant. Dans le 8-4, le dernier niveau, ce mécanisme n’existe plus : chaque image gagnée compte immédiatement pour le temps final. Cela laisse une marge d’amélioration, mais fait également de cette section l’épreuve la plus stressante de toute la partie. Rares sont les joueurs à avoir jamais réussi le 8-4 à la perfection.

Lekukie joue d’ailleurs avec une manette NES d’origine et utilise différentes techniques de prise qu’il alterne tout au long du speedrun. Jobst estime que les joueurs utilisant une manette bénéficient d’un léger avantage sur les utilisateurs de clavier dans ce speedrun particulier – une analyse qui aurait été différente par le passé, le clavier ayant longtemps été considéré comme supérieur.

Photo d’en-tête : Capture d'écran de YouTube

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