Realme charge un smartphone à 320 watts en moins de cinq minutes

La compétition pour la charge rapide d'un smartphone passe à la vitesse supérieure : Realme fait la démonstration d'une nouvelle technologie appelée "SuperSonic Charge". Cette technologie fournit 320 watts et est censée charger un smartphone de 0 à 100 pour cent en moins de cinq minutes.

Realme bat lors de son dernier événement un record déjà remarquable en matière de charge rapide de smartphones. L'année dernière encore, le fabricant avait présenté un smartphone qui se chargeait en moins de 10 minutes avec 240 watts. Il s'agit du Realmi GT3, doté d'une batterie de 4600 mAh. Le fabricant avait alors appelé cette technologie "SuperVOOC 240".

La même année, Xiaomi a montré une vidéo dans laquelle le fabricant chargeait un Redmi 12 modifié avec 300 watts de zéro à 100 pourcents en à peine cinq minutes.

Il est possible de faire mieux, semble dire Realme qui, plus d'un an plus tard, bat les deux records. Avec la dernière charge rapide de Realme pour smartphones, appelée "SuperSonic Charge", le fabricant peut désormais atteindre un temps de quatre minutes et 30 secondes avec 320 watts. Realme ne précise pas dans la vidéo quel type de smartphone a été utilisé et avec quelle capacité de batterie. Il s'agit probablement d'une batterie de 4400 mAh, puisque Realme présente une batterie de ce type lors du même événement (voir plus bas).

Dans l'ensemble, Realme ne fait aucune annonce concernant un véritable smartphone utilisant sa nouvelle technologie de recharge. La démonstration n'est donc pas encore prête à être commercialisée. De plus, on ne sait pas quel sera l'impact de la charge rapide sur la batterie à long terme.

Realme charge un smartphone en moins de cinq minutes. Est-ce que ça va marcher ?

Source : Realme

Une innovation utilisée pour démontrer la rapidité de chargement est toutefois effectivement commercialisée : le "Pocket Cannon". Il s'agit d'un chargeur de 320 watts doté de deux ports USB-C. Les 320 watts peuvent être atteints avec un futur smartphone équipé de SuperSonic Charge. Il prend également en charge la technologie SuperVOOC, qui équipe jusqu'à présent les appareils de Oneplus, Oppo et Realme. Pour l'instant, aucun smartphone ne dépasse les 200 watts. D'autres normes sont également prises en charge, comme l'USB-C Power Delivery, pour lequel le "Pocket Cannon" n'autorise toutefois que 65 watts. C'est encore suffisant pour charger des ordinateurs portables.

Realme présente lors de l'événement une batterie d'une capacité de 4400 mAh, capable d'absorber une telle charge de 320 watts. La particularité de cette batterie est qu'elle est composée de quatre cellules qui se chargent toutes en même temps. Pour éviter toute surchauffe, la tension est limitée à 20 volts maximum. Les batteries de smartphones actuelles sont chargées à une tension de 5 volts avec une moyenne de 20 à 45 watts.