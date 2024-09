Razer présente un coussin haptique pour le jeu

Razer a présenté le coussin vibrant Freyja. Il s'agit d'un coussin qui se place sur votre siège et qui vous permet d'obtenir un retour haptique dans les jeux au niveau du dos et des fesses.

Razer promet ni plus ni moins que "d'améliorer considérablement les expériences sensorielles et de faire du jeu un voyage vivant et immersif" avec le coussin de jeu Freyja. Six moteurs multidirectionnels sont censés y veiller. Ils seraient placés de manière à reproduire en détail les interactions dans les jeux et à augmenter la conscience spatiale. Pour simplifier, Freyja est le vibracontrôleur de votre dos.

Les moteurs sont contrôlés par le logiciel Razer Sensa. Il est également utilisé pour le casque Kraken Pro V4, également présenté. Les appareils peuvent être synchronisés via Sensa. Le fabricant travaille avec des développeurs de jeux pour intégrer la technologie. Elle est par exemple optimisée pour "Final Fantasy XVI". Mais Sensa devrait être compatible avec n'importe quelle sortie audio, que ce soit dans les jeux, la musique ou les films.

Une sangle permet de fixer le coussin sur une grande variété de chaises de jeu ou de bureau. Les tests devront montrer à quel point cela fonctionne. Il est fort probable que Freyja soit optimisé pour les chaises Razer. Sur les images, on voit au moins le Fujin Pro.

Freyja ne devrait nécessiter qu'un seul câble pour le branchement électrique. Celui-ci est à son tour équipé d'un mécanisme de dégagement rapide afin d'être plus durable. Reste à savoir s'il est pratique d'avoir un câble accroché à la chaise. Freyja se connecte à un PC ou à un smartphone par radio 2,4 GHz ou Bluetooth Low Energy.

Ne soyez pas trop petit ou trop grand pour que les vibrations de l'oreiller enchantent votre dos. Razer indique que la taille optimale se situe entre 160 et 200 centimètres.

La bonne pièce est disponible dès maintenant directement chez Razer pour un peu moins de 300 dollars US. On ne sait pas encore si et quand il sera disponible chez nous. Razer vend généralement ce genre de produits expérimentaux dans sa propre boutique avant de les mettre en vente ouverte.