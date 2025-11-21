Nouveautés + tendances 15 11

QuickShare et AirDrop deviennent compatibles : envoyer des fichiers entre Android et iOS

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 21/11/2025

Les iPhones et les appareils Android se rapprochent. QuickShare et AirDrop permettent d'échanger facilement des fichiers, mais uniquement avec un Pixel 10 pour le moment.

Presque deux ans exactement après qu'Apple ait lancé le La norme RCS a également été introduite pour les iPhones, Android et iOS se rapprochent encore plus. Cette fois, il s'agit de l'échange de fichiers. Google a réussi à faire communiquer sa technologie QuickShare avec AirDrop.

Il faudra encore attendre pour qu'AirDrop fonctionne avec tous les appareils Android

AirDrop a été la première technologie à permettre un échange direct sans fil entre les appareils, bien plus rapide que Bluetooth. Apple l'a toutefois réservée à ses appareils. Les smartphones sous Android ou les ordinateurs sous Windows restaient à l'écart. Sans surprise, un système concurrent pour Android et Windows, QuickShare, s'est alors développé. Mais la séparation avec l'univers d'Apple est restée, si l'on excepte des solutions comme Localsend.

Mais aujourd'hui, Google a annoncé dans un Blogpost qu'il avait trouvé un moyen de rendre QuickShare compatible avec AirDrop. Cela devrait faciliter le partage de fichiers entre les iPhones et les appareils Android.

Google ne précise pas comment QuickShare et AirDrop fonctionneront ensemble. Mais elle souligne que, comme pour RCS ou les alertes de trackers sur l'ensemble du système, la sécurité des utilisateurs est au centre des préoccupations.

L'extension pour QuickShare devrait être distribuée dès maintenant. Pour l'instant, ce sont toutefois les smartphones de la famille Pixel 10 qui bénéficient de la collaboration avec AirDrop. Dans notre rédaction, la mise à jour n'est pas encore arrivée non plus.

