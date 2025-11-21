QuickShare et AirDrop deviennent compatibles : envoyer des fichiers entre Android et iOS

Nouveautés + tendances
WhatsApp fonctionne enfin sur l'Apple Watch
par Samuel Buchmann
Les iPhones et les appareils Android se rapprochent. QuickShare et AirDrop permettent d'échanger facilement des fichiers, mais uniquement avec un Pixel 10 pour le moment.
Les iPhones et les appareils Android se rapprochent. QuickShare et AirDrop permettent d'échanger facilement des fichiers, mais uniquement avec un Pixel 10 pour l'instant
Presque deux ans exactement après qu'Apple ait lancé le La norme RCS a également été introduite pour les iPhones, Android et iOS se rapprochent encore plus. Cette fois, il s'agit de l'échange de fichiers. Google a réussi à faire communiquer sa technologie QuickShare avec AirDrop.
AirDrop a été la première technologie à permettre un échange direct sans fil entre les appareils, bien plus rapide que Bluetooth. Apple l'a toutefois réservée à ses appareils. Les smartphones sous Android ou les ordinateurs sous Windows restaient à l'écart. Sans surprise, un système concurrent pour Android et Windows, QuickShare, s'est alors développé. Mais la séparation avec l'univers d'Apple est restée, si l'on excepte des solutions comme Localsend.
Mais aujourd'hui, Google a annoncé dans un Blogpost qu'il avait trouvé un moyen de rendre QuickShare compatible avec AirDrop. Cela devrait faciliter le partage de fichiers entre les iPhones et les appareils Android.
Google ne précise pas comment QuickShare et AirDrop fonctionneront ensemble. Mais elle souligne que, comme pour RCS ou les alertes de trackers sur l'ensemble du système, la sécurité des utilisateurs est au centre des préoccupations.
L'extension pour QuickShare devrait être distribuée dès maintenant. Pour l'instant, ce sont toutefois les smartphones de la famille Pixel 10 qui bénéficient de la collaboration avec AirDrop. Dans notre rédaction, la mise à jour n'est pas encore arrivée non plus.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher
Nouveautés + tendances
par Samuel Buchmann
Nouveautés + tendances
par Jan Johannsen
Nouveautés + tendances
par Jan Johannsen