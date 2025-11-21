Google
Nouveautés + tendances
1511

QuickShare et AirDrop deviennent compatibles : envoyer des fichiers entre Android et iOS

Jan Johannsen
21/11/2025
Traduction : traduction automatique

Les iPhones et les appareils Android se rapprochent. QuickShare et AirDrop permettent d'échanger facilement des fichiers, mais uniquement avec un Pixel 10 pour le moment.

Les iPhones et les appareils Android se rapprochent. QuickShare et AirDrop permettent d'échanger facilement des fichiers, mais uniquement avec un Pixel 10 pour l'instant

Presque deux ans exactement après qu'Apple ait lancé le La norme RCS a également été introduite pour les iPhones, Android et iOS se rapprochent encore plus. Cette fois, il s'agit de l'échange de fichiers. Google a réussi à faire communiquer sa technologie QuickShare avec AirDrop.

Il faudra encore attendre pour qu'AirDrop fonctionne avec tous les appareils Android

AirDrop a été la première technologie à permettre un échange direct sans fil entre les appareils, bien plus rapide que Bluetooth. Apple l'a toutefois réservée à ses appareils. Les smartphones sous Android ou les ordinateurs sous Windows restaient à l'écart. Sans surprise, un système concurrent pour Android et Windows, QuickShare, s'est alors développé. Mais la séparation avec l'univers d'Apple est restée, si l'on excepte des solutions comme Localsend.

Mais aujourd'hui, Google a annoncé dans un Blogpost qu'il avait trouvé un moyen de rendre QuickShare compatible avec AirDrop. Cela devrait faciliter le partage de fichiers entre les iPhones et les appareils Android.

Google ne précise pas comment QuickShare et AirDrop fonctionneront ensemble. Mais elle souligne que, comme pour RCS ou les alertes de trackers sur l'ensemble du système, la sécurité des utilisateurs est au centre des préoccupations.

L'extension pour QuickShare devrait être distribuée dès maintenant. Pour l'instant, ce sont toutefois les smartphones de la famille Pixel 10 qui bénéficient de la collaboration avec AirDrop. Dans notre rédaction, la mise à jour n'est pas encore arrivée non plus.

Photo d’en-tête : Google

Cet article plaît à 15 personne(s)

User Avatar
User Avatar
Jan Johannsen
Senior Editor
Jan.Johannsen@galaxus.de

Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus. 

Smartphone
Suivez les thèmes et restez informé dans les domaines qui vous intéressent.
Nouveautés + tendances

Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.

Tout afficher

Ces articles pourraient aussi vous intéresser

  • Nouveautés + tendances

    WhatsApp fonctionne enfin sur l'Apple Watch

    par Samuel Buchmann

  • Nouveautés + tendances

    /e/OS 3.2 met en garde contre les applications qui partagent des données

    par Jan Johannsen

  • Nouveautés + tendances

    Android : Google assouplit quelque peu les restrictions de sideloading prévues

    par Jan Johannsen

11 commentaires

Avatar
later