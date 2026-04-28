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Quand Django porte le masque : le western croisé de Tarantino devrait sortir au cinéma

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 28/4/2026

La suite de la bande dessinée de Tarantino "Django Unchained" devrait devenir un long métrage. Sony Pictures a confié le scénario de "Django/Zorro" à Brian Helgeland, lauréat d'un Oscar. Le projet porte la bénédiction de Tarantino, mais pas sa réalisation.

Le chasseur de primes Django et le justicier masqué Zorro, deux icônes du genre western, se rencontrent. Ce qui a commencé comme une bande dessinée il y a une bonne dizaine d'années se concrétise aujourd'hui sous la forme d'un long métrage. En effet, selon Variety, Sony Pictures a demandé au lauréat d'un Oscar Brian Helgeland («Mystic River», «L.A. Confidential») d'écrire le scénario de «Django/Zorro».

Il s'agirait également d'une suite au film de Tarantino qui a eu le plus de succès commercial jusqu'à présent. «Django Unchained» a rapporté plus de 425 millions de dollars dans le monde.

La série de comics : la première tentative de suite de Tarantino

Pour ceux qui ne connaissent pas, «Django/Zorro» est une mini-série crossover en sept épisodes coécrite par Quentin Tarantino et Matt Wagner, auteur de bandes dessinées et lauréat du prix Eisner. La série est parue en 2014 et 2015 chez Dynamite Entertainment et est considérée comme la suite directe de «Django Unchained».

La suite de la bande dessinée de Tarantino «Django Unchained» doit maintenant devenir un long métrage. Il sera centré sur l'alliance improbable de Django et Zorro.

Source : Dynamite Entertainment

L'action débute plusieurs années après les événements du film : Django continue de travailler comme chasseur de primes et parcourt le sud-ouest américain. C'est là qu'il rencontre Don Diego de la Vega, l'homme désormais âgé qui se cache derrière le masque de Zorro. De la Vega reconnaît rapidement les capacités de Django et l'engage comme garde du corps. Une alliance pragmatique s'établit rapidement entre les deux hommes, portée par un respect mutuel.

Ensemble, ils se retrouvent dans le collimateur d'un puissant homme d'affaires qui se fait appeler «Archiduc d'Arizona». Derrière ce titre grotesque se cache un appareil de pouvoir brutal qui réduit systématiquement en esclavage et exploite les populations locales, notamment les communautés indigènes. La bande dessinée déplace ainsi délibérément le conflit de la vengeance personnelle de Django vers une oppression organisée.

Au fur et à mesure que la série progresse, Django prend une part de plus en plus active, tandis que de la Vega se concentre davantage sur la planification et la mise en scène de ses missions : Dans une scène centrale, Django endosse même le masque et le rôle de Zorro : le héros masqué est compris comme un symbole, une surface de projection pour la résistance.

A l'inverse, Django a une approche directe et physique des conflits : alors que de la Vega déstabilise souvent ses adversaires par la mascarade, la tromperie et la mise en scène, Django tend davantage vers la confrontation ouverte. De cette opposition entre jeu stratégique et violence directe naît une tension qui caractérise le rythme et le ton de la série.

Django endosse brièvement le masque et le rôle de Zorro dans la bande dessinée - avec Don Diego de la Vega en observateur amusé.

Source : Dynamite Entertainment

D'un point de vue narratif, «Django/Zorro» combine l'univers rude et terre à terre du western de Tarantino avec l'esthétique d'aventure romantique des contes populaires de Zorro. La légèreté, les méchants clichés en noir et blanc et les répliques légères côtoient une violence crue sans compromis, sans esprit ni humour. De ce mélange naît un ton original qui distingue nettement la bande dessinée d'une suite de film bien léchée.

Helgeland écrit, Tarantino approuve

Le film en est encore à un stade précoce de développement. Aucun réalisateur ni date de sortie n'ont été annoncés. Mais ce qui est déjà clair, c'est que Quentin Tarantino ne réalisera pas lui-même le film. C'est dommage. Il a toutefois donné sa bénédiction expresse au projet. La production sera assurée par Sony Pictures, où Tarantino a l'intention de réaliser son dernier film.

Entre le pistolet et l'épée : «Django/Zorro» associe la violence dure du western de Tarantino à la tradition d'aventure théâtrale du personnage de Zorro.

Source : Dynamite Entertainment

Helgeland développe une nouvelle histoire basée sur la série de bandes dessinées. Ce n'est pas la première fois qu'il tente d'adapter le sujet à l'écran. Tarantino avait auparavant demandé au comédien Jerrod Carmichael d'écrire un scénario. Pour des raisons inconnues, cette version a été mise en attente pendant la période Corona. Carmichael s'est exprimé en 2022 auprès du magazine GQ, regrettant que Sony n'ait pas trouvé le moyen de le mettre en œuvre à l'époque.

Foxx et Banderas : pas encore d'engagement

Le casting reste ouvert. Ni Jamie Foxx ni Antonio Banderas n'ont pour l'instant fait de déclaration officielle quant à leur participation. Foxx est considéré comme un choix évident pour un retour dans le rôle de Django Freeman. Banderas, quant à lui, pourrait être envisagé dans le rôle de Don Diego de la Vega. Enfin, il est lui aussi étroitement lié au personnage de Zorro, même si c'est dans un rôle différent : dans «The Mask of Zorro» de 1998, il jouait Alejandro Murrieta, le successeur du Zorro original, incarné là encore par Anthony Hopkins.

Banderas a même confirmé que Tarantino l'avait personnellement approché une fois pour un éventuel projet «Django/Zorro»- soi-disant pendant la nuit des Oscars 2020, alors qu'il était nominé pour «Pain and Glory». Mais cela n'a visiblement pas abouti. Du moins, rien pour le moment.

Un crossover aux fondements thématiques

Au premier abord, la rencontre de Django et de Zorro semble inhabituelle. Cependant, le crossover est lié par des motifs communs : les deux personnages représentent la justice au-delà de l'ordre étatique et s'opposent aux abus de pouvoir. Ce lien est au cœur de la série de bandes dessinées et devrait maintenant être transposé sur le grand écran.

Photo d’en-tête : Dynamite Entertainment

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