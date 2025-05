Nouveautés + tendances 32 14

Pulsar intègre un ventilateur Noctua dans sa souris phare

Kevin Hofer Traduction: traduction automatique 21/5/2025

Les crossovers Noctua sont de plus en plus nombreux. Après les cartes graphiques et les blocs d'alimentation, voici une souris avec ventilateur et aspect beige-brun. Pour ce faire, l'entreprise autrichienne s'est associée à Pulsar.

Une chose est indiscutable : Noctua fabrique d'excellents produits de refroidissement. Cependant, les couleurs officielles du fabricant peuvent être discutées. J'aime la combinaison du beige et du marron, c'est pourquoi j'ai également un clavier au look Noctua. Grâce à Pulsar, je peux maintenant le compléter. En collaboration avec le spécialiste autrichien du refroidissement, l'entreprise lance la souris phare Feinmann aux couleurs de Noctua, ventilateur inclus.

Ce dernier n'est pas censé garder le matériel au frais, je n'ai en tout cas pas connaissance de rongeurs électroniques souffrant de la chaleur. C'est votre main qui est refroidie, afin que vous ne transpiriez pas trop, même dans les combats les plus éprouvants. Le prototype présenté par Pulsar sur X est équipé d'un NF-A4x10.

Le ventilateur est visible grâce à la conception ouverte.

Source : Noctua

On peut se demander si cela est vraiment utile. En effet, la souris Feinmann se distingue entre autres par son faible poids de 46 grammes. Ce résultat est également obtenu grâce au boîtier en magnésium. Le ventilateur devrait peser tout autant sur la balance. La batterie de la souris sans fil devrait également souffrir de l'utilisation du ventilateur. C'est pourquoi tout cela me fait penser à un poisson d'avril en retard

A part le branding Noctua et le ventilateur, les spécifications restent les mêmes que pour la Feinmann F01. Le capteur XS-1 offre jusqu'à 32 000 DPI, une accélération de 50G et une vitesse de 750 IPS. A cela s'ajoutent un taux de scrutation de 8000 Hertz et des commutateurs optiques. La souris est donc absolument à la pointe de la technologie.

La commercialisation de la souris devrait débuter en novembre 2025. Le prix n'est pas encore connu, mais il devrait être supérieur à 200 francs/euros. En effet, la Feinmann originale coûte déjà 180 dollars US.

Photo d’en-tête : Noctua

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 32 personne(s)