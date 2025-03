Nouveautés + tendances 1 0

Prototype Lenovo essayé : Je me sers de la bague pour naviguer dans des mondes en 3D

Lorenz Keller Traduction: traduction automatique 4/3/2025

Au lieu d'utiliser une souris ou une manette, vous contrôlez les nouvelles applications 3D de Lenovo avec une bague au doigt. Certes, un prototype a été présenté au salon Tech MWC, mais il est très prometteur.

Après les premières explications des développeurs de Lenovo, je peux enfiler moi-même la bague. Elle est à peine plus grande que d'autres bagues intelligentes, comme par exemple la récemment testée, la Oura Ring 4. Le modèle de Lenovo se porte à l'index, ce qui me permet de taper dessus avec le pouce.

Sur l'écran de l'ordinateur portable devant moi, je vois une deuxième particularité : la vue sur l'écran est tridimensionnelle. Je vois une profondeur spatiale sans avoir besoin de porter des lunettes spéciales. Mais cet écran, comme la bague, n'est encore qu'un prototype que Lenovo présentera au Mobile World Congress de Barcelone.

Défiler et cliquer avec la bague au doigt

Je peux maintenant faire glisser mon pouce de haut en bas sur la bague pour faire défiler les différents éléments du menu. Si je clique deux fois sur le point rouge de la bague, c'est comme si je double-cliquais. Cela semble très intuitif et naturel.

Si je clique avec le pouce sur le point rouge, c'est comme si je cliquais avec la souris.

Source : Lorenz Keller

J'ouvre une vue avec des objets 3D et je peux tester ici une autre fonction de la bague. En tournant mon poignet, je peux faire pivoter le dinosaure tridimensionnel sur tous les côtés et sur tous les axes.

En appuyant longuement sur le point rouge, je quitte à nouveau l'application. Et en un claquement de doigts, je peux passer de l'interface 3D à Windows normal - et inversement. L'anneau peut être utilisé partout comme contrôleur. Pour l'essai, je l'utilise pour passer très discrètement d'une diapositive à l'autre dans une présentation.

L'anneau peut être utilisé pour contrôler toutes les applications.

Source : Lorenz Keller

Pas encore un substitut de souris à part entière

Dans la première prise en main, l'utilisation semble très intuitive et bien pensée. La bague est si compacte et légère que je ne la perçois pas comme un élément gênant. Cela dit, j'ai aussi l'habitude de porter des bagues.

Cependant, cette version n'est pas encore destinée à remplacer la souris, car je ne peux que faire défiler, cliquer, claquer des doigts et tourner. La navigation du curseur sur l'écran ne fonctionne pas encore. Lenovo n'a pas encore précisé s'il s'agissait d'un développement ultérieur.

Mais le prototype a déjà montré que les anneaux ont un potentiel certain en tant que contrôleurs alternatifs - du moins dans des cas d'application spécifiques comme les programmes 3D ou en combinaison avec des lunettes VR.

Les anneaux de Lenovo sont même déjà livrés avec un boîtier de chargement.

Source : Lorenz Keller

La start-up suisse Padrone travaille également sur une bague pour remplacer la souris. Ici, la technologie est beaucoup plus sophistiquée avec une caméra intégrée - et la bague a donc beaucoup plus de fonctions. En revanche, la version de Lenovo est beaucoup plus petite et se concentre sur des tâches spécifiques. Je suis curieux de voir quelle approche s'imposera et sera la première à être commercialisée en version de série.

En coulisse Une start-up suisse lance une bague pour remplacer la souris ou le pavé tactile par Lorenz Keller

Photo d’en-tête : Lorenz Keller

